Tam Boyutta Gör iOS 17, Apple’ın 5 Haziran’da gerçekleşecek Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda duyurulacak yazılımlardan biri olacak. Etkinliğe yaklaştıkça sızıntılar da artmaya başladı. Sarı renkli iPhone 14 modeli henüz piyasaya çıkmadan haberini veren isim, şimdi de iOS 17 ile gelecek yenilikler listesini paylaştı.

iOS 17'nin en çok beklenen özelliği belirli ülkelere özel olacak 4 gün önce eklendi

Beklenen iOS 17 özellikleri

iOS 17, iPhone’ların kilit ekranı, Denetim Merkezi, Uygulama Arşivi ve Apple Müzik uygulamasına yeni özellikler ve değişiklikler kazandıracak. Weibo’da paylaşılan iOS 17 özellikleri şu şekilde:

Kilit ekranında yazı tipi boyutunun ayarlanması

Kilit ekranı tasarımlarını iPhone kullanıcılarıyla paylaşma

Kilit ekranında Apple Müzik şarkı sözlerini gösterme

Apple Müzik tasarımında değişiklikler (daha sade arayüz)

Uygulama Arşivi klasörlerini isimlendirme

Denetim Merkezi tasarım değişiklikleri

El fenerinin parlaklığını ses gibi istenilen düzeyde ayarlama

iOS 17 ile Denetim Merkezi’nin yenileneceğini zaten biliyorduk ancak geri kalanlar yeni ortaya çıktı. Anlaşılan o ki, iOS 17 de çığır açıcı bir güncelleme olmayacak; çeşitli iyileştirmelerin yapıldığı, daha çok performans ve kararlılığa odaklanan küçük güncelleme olacak.

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iOS 17 yenilik sunacak mı? İşte sızdırılan iOS 17 özellikleri