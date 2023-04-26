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    Anlık Bildirim

    iOS 17 yenilik sunacak mı? İşte sızdırılan iOS 17 özellikleri

    Apple, iOS 17 ile gelen yenilikleri WWDC 2023 etkinliğinde gösterecek. Haziran ayında gerçekleşecek Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı öncesinde iOS 17 özellikleri ortaya çıktı.
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    beklenen ios 17 özellikleri yenilikleri Tam Boyutta Gör
    iOS 17, Apple’ın 5 Haziran’da gerçekleşecek Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda duyurulacak yazılımlardan biri olacak. Etkinliğe yaklaştıkça sızıntılar da artmaya başladı. Sarı renkli iPhone 14 modeli henüz piyasaya çıkmadan haberini veren isim, şimdi de iOS 17 ile gelecek yenilikler listesini paylaştı.

    Beklenen iOS 17 özellikleri

    iOS 17, iPhone’ların kilit ekranı, Denetim Merkezi, Uygulama Arşivi ve Apple Müzik uygulamasına yeni özellikler ve değişiklikler kazandıracak. Weibo’da paylaşılan iOS 17 özellikleri şu şekilde:

    • Kilit ekranında yazı tipi boyutunun ayarlanması
    • Kilit ekranı tasarımlarını iPhone kullanıcılarıyla paylaşma
    • Kilit ekranında Apple Müzik şarkı sözlerini gösterme
    • Apple Müzik tasarımında değişiklikler (daha sade arayüz)
    • Uygulama Arşivi klasörlerini isimlendirme
    • Denetim Merkezi tasarım değişiklikleri
    • El fenerinin parlaklığını ses gibi istenilen düzeyde ayarlama

    iOS 17 ile Denetim Merkezi’nin yenileneceğini zaten biliyorduk ancak geri kalanlar yeni ortaya çıktı. Anlaşılan o ki, iOS 17 de çığır açıcı bir güncelleme olmayacak; çeşitli iyileştirmelerin yapıldığı, daha çok performans ve kararlılığa odaklanan küçük güncelleme olacak.

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