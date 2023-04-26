iOS 17 yenilik sunacak mı? İşte sızdırılan iOS 17 özellikleri

Beklenen iOS 17 özellikleri
iOS 17, iPhone’ların kilit ekranı, Denetim Merkezi, Uygulama Arşivi ve Apple Müzik uygulamasına yeni özellikler ve değişiklikler kazandıracak. Weibo’da paylaşılan iOS 17 özellikleri şu şekilde:
- Kilit ekranında yazı tipi boyutunun ayarlanması
- Kilit ekranı tasarımlarını iPhone kullanıcılarıyla paylaşma
- Kilit ekranında Apple Müzik şarkı sözlerini gösterme
- Apple Müzik tasarımında değişiklikler (daha sade arayüz)
- Uygulama Arşivi klasörlerini isimlendirme
- Denetim Merkezi tasarım değişiklikleri
- El fenerinin parlaklığını ses gibi istenilen düzeyde ayarlama
iOS 17 ile Denetim Merkezi’nin yenileneceğini zaten biliyorduk ancak geri kalanlar yeni ortaya çıktı. Anlaşılan o ki, iOS 17 de çığır açıcı bir güncelleme olmayacak; çeşitli iyileştirmelerin yapıldığı, daha çok performans ve kararlılığa odaklanan küçük güncelleme olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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