150 TL değerinde iki oyun, Epic Store'da ücretsiz oldu

Epic Games Store, ücretsiz oyun kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta da toplam değerleri 150 TL olan iki popüler oyun ücretsiz oldu. Bu oyunlardan birisi Sherlock Holmes: Crimes and Punishments, diğeri ise Close to the Sun.

Frogwares tarafından geliştirilen Sherlock Holmes: Crimes and Punishments ilk olarak 2014 yılında piyasaya sürülmüştü. Crimes and Punishments, Sherlock Holmes oyunları arasında en beğenilen yapım olarak dikkat çekiyor. Cinayet, kayıp vakaları gibi olayları soruşturduğumuz oyunda, ünlü dedektif Sherlock karakterine bürünerek birbirinden farklı maceralara atılıyoruz.

"Vicdanını mı dinleyeceksin, yoksa kanunları mı uygulayacaksın? Crimes & Punishments'taki büyük aksiyon özgürlüğü, soruşturmalarını istediğin gibi yürütmene fırsat tanıyor."

Bir korku/hayatta kalma oyunu olan Close to the Sun ise Nikola Tesla'lı ilginç hikayesiyle dikkat çekiyor. Oyun 1897 yılında, Nikola Tesla tarafından tasarlanan Helios isimli dev bir gemide geçiyor. BioShock serisine benzerliğiyle de dikkat çeken Close to the Sun'ın tanıtım yazısı şöyle:

"Nikola Tesla'nın öngörülerinden doğan Helious, en büyük bilimsel akıllar için bir cennet niteliği taşımaktadır. Burası, devlet denetiminden ve gözlerden uzak, sınırsız bir araştırma ütopyasıdır. Burada madde ve zamanın sınırları özgürce zorlanmaktadır.

Gazeteci Rose Archer, kız kardeşini aramak için adaya ayak basar. Kısa süre içinde her şeyin göründüğü gibi olmadığını keşfeder. Büyük salonlar boşboştur. Etrafı çürüyen etin leş gibi kokusu sarmıştır. Giriş üzerinde tek bir kelime yazmaktadır... KARANTİNA!"

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments ve Close to the Sun'ı hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 16 Nisan 18.00'da sona erecek. Ayrıca Epic Games Store'un önümüzdeki hafta ücretsiz vereceği oyunlar da belli oldu: Just Cause 4 ve Wheels of Aurelia.

