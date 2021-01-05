158 TL değerinde altı oyun Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu

Ücretsiz oyun kampanyalarında bu haftanın ilk güzel haberi Amazon'dan geldi. Prime Gaming üyelerine şu anda toplamı 158 TL değerinde olan tam altı farklı oyun ücretsiz dağıtılıyor. Oyunlar önümüzdeki bir ay boyunca ücretsiz olacak ve şimdi kütüphanenize eklerseniz Prime üyeliğiniz sonlansa bile sizde kalacak.
Prime Gaming'in bu ayki ücretsizlerinde en dikkat çeken oyun Void Bastards olmuş. Aksiyon Roguelike-FPS türündeki oyun etkileyici mekanikleri ve kendine has sanat tarzıyla dikkat çekiyor. BioShock ve System Shock 2'den esinlenen Void Bastards Steam'de şu anda "Çok Olumlu" yorum ortalamasına sahip.İlginizi Çekebilir 194 TL değerinde beş oyun Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu
Dikkat çeken diğer oyunlar arasında Team 17'nin taktiksel RPG oyunu Sword Legacy Omen, hikayesiyle öne çıkan görsel roman Along the Edge ve köprü kurma simülasyonu Bridge Constructor Playground yer alıyor. Oyunların Steam sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz.
Yeni Prime Gaming oyunlarını almak için bu sayfaya tıklayabilirsiniz. Sayfanın üst kısmında GTA 5, Apex Legends gibi oyunlar için dağıtılan oyun içi içerikleri (loot) var, aşağıda ise ücretsiz oyunlar görülüyor. Bu beş oyun haricinde The Occupation, Layers of Fear ve Kona gibi oyunlar da şu anda ücretsiz.
Prime Gaming oyunlarını Amazon Launcher veya Prime Launcher ile kurabilirsiniz. Amazon Launcher için link burada.
- Void Bastards Steam linki
- Along the Edge Steam linki
- Sword Legacy: Omen Steam linki
- When Ski Lifts Go Wrong Steam linki
- Bridge Constructor Playground Steam linki
- Alt-Frequencies
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.