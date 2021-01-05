158 TL değerinde altı oyun Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu

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Ücretsiz oyun kampanyalarında bu haftanın ilk güzel haberi Amazon'dan geldi. Prime Gaming üyelerine şu anda toplamı 158 TL değerinde olan tam altı farklı oyun ücretsiz dağıtılıyor. Oyunlar önümüzdeki bir ay boyunca ücretsiz olacak ve şimdi kütüphanenize eklerseniz Prime üyeliğiniz sonlansa bile sizde kalacak.

Prime Gaming'in bu ayki ücretsizlerinde en dikkat çeken oyun Void Bastards olmuş. Aksiyon Roguelike-FPS türündeki oyun etkileyici mekanikleri ve kendine has sanat tarzıyla dikkat çekiyor. BioShock ve System Shock 2'den esinlenen Void Bastards Steam'de şu anda "Çok Olumlu" yorum ortalamasına sahip.

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Dikkat çeken diğer oyunlar arasında Team 17'nin taktiksel RPG oyunu Sword Legacy Omen, hikayesiyle öne çıkan görsel roman Along the Edge ve köprü kurma simülasyonu Bridge Constructor Playground yer alıyor. Oyunların Steam sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz.

Yeni Prime Gaming oyunlarını almak için bu sayfaya tıklayabilirsiniz. Sayfanın üst kısmında GTA 5, Apex Legends gibi oyunlar için dağıtılan oyun içi içerikleri (loot) var, aşağıda ise ücretsiz oyunlar görülüyor. Bu beş oyun haricinde The Occupation, Layers of Fear ve Kona gibi oyunlar da şu anda ücretsiz.

Prime Gaming oyunlarını Amazon Launcher veya Prime Launcher ile kurabilirsiniz. Amazon Launcher için link burada.

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