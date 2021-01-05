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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    158 TL değerinde altı oyun Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu

    Prime Gaming üyelerine şu anda toplam değeri 158 TL olan altı farklı oyun ücretsiz dağıtılıyor. Detayları aşağıda bulabilirsiniz.
    5 gün
    8,3b
    1
    7
    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    2

    158 TL değerinde altı oyun Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu
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    Ücretsiz oyun kampanyalarında bu haftanın ilk güzel haberi Amazon'dan geldi. Prime Gaming üyelerine şu anda toplamı 158 TL değerinde olan tam altı farklı oyun ücretsiz dağıtılıyor. Oyunlar önümüzdeki bir ay boyunca ücretsiz olacak ve şimdi kütüphanenize eklerseniz Prime üyeliğiniz sonlansa bile sizde kalacak.

    Prime Gaming'in bu ayki ücretsizlerinde en dikkat çeken oyun Void Bastards olmuş. Aksiyon Roguelike-FPS türündeki oyun etkileyici mekanikleri ve kendine has sanat tarzıyla dikkat çekiyor.  BioShock ve System Shock 2'den esinlenen Void Bastards Steam'de şu anda "Çok Olumlu" yorum ortalamasına sahip.

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    Dikkat çeken diğer oyunlar arasında Team 17'nin taktiksel RPG oyunu Sword Legacy Omen, hikayesiyle öne çıkan görsel roman Along the Edge ve köprü kurma simülasyonu Bridge Constructor Playground yer alıyor. Oyunların Steam sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz.

    Yeni Prime Gaming oyunlarını almak için bu sayfaya tıklayabilirsiniz. Sayfanın üst kısmında GTA 5, Apex Legends gibi oyunlar için dağıtılan oyun içi içerikleri (loot) var, aşağıda ise ücretsiz oyunlar görülüyor. Bu beş oyun haricinde The OccupationLayers of Fear ve Kona gibi oyunlar da şu anda ücretsiz.

    Prime Gaming oyunlarını Amazon Launcher veya Prime Launcher ile kurabilirsiniz. Amazon Launcher için link burada



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    Pascal.Nouma

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    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    gurkanse (gurkan sevinc) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    alt tarafı 8tl ya. hala beğenmeyenler var.
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    dtg6 (turan gokpunar) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Gayet iyi üstüne üstlük twitch de sevdiğin bir yayıncıya sub olabiliyorsun. Sublara özel çekilişlere vs katılabilirsin.
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    gun (Gün Oksay) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu oyunları alma işi süreli mi yoksa bundan sonra prime üyelerine hep mi bedava ?
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 5 gün ( Mesaj Silindi ) gun
    Talep etmek gerekiyor diye biliyorum
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    vs-fb (Vn S) 4 gün ( Mesaj Silindi ) gun
    Ücretsiz olarak prime üyeliğinize ait hesaba ekleniyor. O hesap ile giriş yaptığınızda, sürekli olarak bedava kullanabiliyorsunuz.
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    sırf oyun için prime olunmaz bence ama hem prime'a özel ücretsiz kargo ve indirimler var hem de biraz yetersiz de olsa prime video var.
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    8 liraya gayet iyi
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