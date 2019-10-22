16 inç MacBook Pro Ekim ayı sonunda gelebilir

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Geçtiğimiz dönemdeki haberlerimizde sizlere de duyurduğumuz üzere Apple'ın 16 inçlik bir MacBook Pro modelini piyasaya sürmeye hazırlandığı söylentileri mevcuttı. Digitimes'ın yayınladığı yeni bir rapora göre bu dizüstü bilgisayar ay sonunda tanıtılacak.

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Fiyatı el yakacak

Apple sızıntıları konusunda iyi bir sicile sahip olan Digitimes'ın yayınladığı bilgiler, 16 inç ekranlı MacBook Pro modelini doğrular nitelikte. Zira geçtiğimiz günlerde macOS Catalina beta'de bulunan görüntüler, şirketin bu planlarını açıkça göstermişti. Ortaya çıkan detaylara bakılacak olursa, yeni piyasaya sürülmeye hazırlanan 16 inçlik MacBook Pro modeli, 15 inçlik modelle hemen hemen aynı boyutlarda olacak. Bunun nedeninin ise inceltilen çerçeveler olduğu belirtiliyor.

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MacBook Pro söylentilere göre yenilenmiş bir kalvye, 3072 × 1920 çözünürlüğe sahip ekran ve 96W kapsasiteli Apple'ın bugüne kadarki en hızlı dizüstü şarj özelliğiyle geliyor. Profesyonellere yönelik olan bu cihazın fiyat etiketi ise el yakacak cinsten. Apple'ın yeni 16 inçlik MacBook Pro modelini 2.900 dolardan satışa sunacağı belirtiliyor.

https://www.digitimes.com/news/a20191021PD205.html