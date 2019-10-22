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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    16 inç MacBook Pro Ekim ayı sonunda gelebilir

    Uzun sayılabilecek bir süredir, teknoloji devi Apple'ın 16 inç ekranlı bir MacBook Pro modelini piyasaya süreceğine dair sızıntılar vardı. Yeni bir rapora göre cihaz ay sonunda gelecek.
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Geçtiğimiz dönemdeki haberlerimizde sizlere de duyurduğumuz üzere Apple'ın 16 inçlik bir MacBook Pro modelini piyasaya sürmeye hazırlandığı söylentileri mevcuttı. Digitimes'ın yayınladığı yeni bir rapora göre bu dizüstü bilgisayar ay sonunda tanıtılacak.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi, önümüzdeki yıl 10'dan fazla 5G akıllı telefon modelini piyasaya süreceğini açıkladı"

    Fiyatı el yakacak

    Apple sızıntıları konusunda iyi bir sicile sahip olan Digitimes'ın yayınladığı bilgiler, 16 inç ekranlı MacBook Pro modelini doğrular nitelikte. Zira geçtiğimiz günlerde macOS Catalina beta'de bulunan görüntüler, şirketin bu planlarını açıkça göstermişti. Ortaya çıkan detaylara bakılacak olursa, yeni piyasaya sürülmeye hazırlanan 16 inçlik MacBook Pro modeli, 15 inçlik modelle hemen hemen aynı boyutlarda olacak. Bunun nedeninin ise inceltilen çerçeveler olduğu belirtiliyor.

    16 inç MacBook Pro Ekim ayı sonunda gelebilir
    Tam Boyutta Gör

    MacBook Pro söylentilere göre yenilenmiş bir kalvye, 3072 × 1920 çözünürlüğe sahip ekran ve 96W kapsasiteli Apple'ın bugüne kadarki en hızlı dizüstü şarj özelliğiyle geliyor. Profesyonellere yönelik olan bu cihazın fiyat etiketi ise el yakacak cinsten. Apple'ın yeni 16 inçlik MacBook Pro modelini 2.900 dolardan satışa sunacağı belirtiliyor.



    https://www.digitimes.com/news/a20191021PD205.html Yorum Yaz
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    smart1978 11 dk.
    4:3 4K+ yapsalardi :/ ... Tamam yine mevcutlarki gibi 10 bit panel kullanilacak...
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    AtiMX4 1 sa.
    Büyük bir başarı! 15"den 16"e çıkartmak zordur herkes yapamaz :)
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    .V. 37 dk. yeni yorumcu AtiMX4
    Adamlar ileri teknoloji ve inovasyon ile fizik kurallarını bükerek 15 inç kasaya 16 inç ekran sığdırıyor, siz hala konuşuyorsunuz. İnanmıyorsan saygı duyacaksın.
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