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    Anlık Bildirim

    A101 marketlerde yok yok: iPhone 15, iPhone 13, Apple Watch Ultra 2, Galaxy S22, Mi Watch

    Bu hafta A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında iPhone 15, iPhone 13, iPhone 11, Apple Watch Ultra 2, Galaxy S22, Mi Watch gibi uygun fiyatlı modeller yer alıyor.
    9 Kasım A101 aktüel Tam Boyutta Gör
    A101 marketler bu hafta birbirinden farklı ve premium teknoloji ürünlerini satışa sunuyor. Bu hafta ve önümüzdeki hafta Apple, Samsung, Sony, Xiaomi, Toshiba, Realme gibi pek çok farklı markadan ürünler bulmak mümkün olacak.

    6-12 Kasım A101 aktüel teknoloji ürünleri

    Bu hafta sonra erecek olan ilk kampanyada ilk kez iPhone 15 raflara çıkıyor. iPhone 15 128GB seçeneği Apple Store mağazasından daha ucuza 47999TL fiyata satılacak. iPhone 11 128GB seçeneği ise 24189TL.

    Samsung’un geçen yılın amiral gemisi Galaxy S22 128GB seçeneği de 21299TL olarak satılıyor. Ayrıca Redmi 12C 128GB modeli 4999TL iken realme 9i 4GB/128GB seçeneği de 5599TL olarak satılıyor. Bu ürünler çevrimiçi mağazada mevcut.

    9 Kasım A101 aktüel teknoloji ürünleri

    9 Kasım A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında iPhone 13 128GB seçeneği mevcut. 34599TL fiyat etiketi ile ürün Apple Store fiyatından da aşağıya satılıyor. Apple Watch Ultra 2 akıllı saati 37199TL iken Apple Watch Series 8 41mm akıllı saat de 9949TL ile mağaza fiyatından aşağıda.

    Diğer taraftan Mi Watch akıllı saat 1749TL ile en uygun fiyatta iken Sony kablosuz kulaklık 1799TL, Tecno Camon 19 6GB RAM 6499TL ve realme C55 akıllı telefon modeli de 6499TL olarak satılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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