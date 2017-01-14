16 yaşında ve Nvidia’nın robotik teknolojilerini geliştiriyor

Özel yetenekleri genç yaşlarda keşfederek ekosisteme kazandırmak en önemli konulardan birisi. Bu sayede ekosistemlerin elinde ciddi bir beyin gücü oluşuyor. Nvidia da staj programlarından en iyi şekilde istifade etmeye çalışıyor.

En Genç Stajyer

Geçen yıl firmanın staj programına Prat Prem Sankar adında bir lise öğrencisi kabul edildi ve Nvidia’nın tarihindeki en genç stajyer ünvanını elde etti. Sankar 16 yaşında ve şimdi Nvidia Jetson TX1 platformunu kullanarak insansı robotlar geliştiriyor.

5 yıldır robotik teknolojiler üzerinde çalışan Sankar, bu ilgisini babasının aldığı Lego Mindstorms NXT setine borçlu. Set ile farklı programlar geliştiren Sankar’ın robotik mühendis olma arzusu o dönem başlamış ve kararını vermiş.

Lisede Arrowbotics adında bir mühendis ekibi kuran Sankar, engelleri aşabilen robot projesi ile Nvidia’nın destek verdiği bölgesel FIRST robot yarışmalarında finallere kalmayı başarmış. Ayrıca geçen yıl ki Nvidia GPU teknolojileri konferansında derin öğrenme çözümleri ile ilgili özel oturumlara da katılmış.

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Sankar sadece robot teknolojiler ile uğraşmanın kendisini tatmin etmediğini ve derin öğrenme ile çok daha büyük potansiyellere erişebileceğini fark etmiş. Bu yüzden de Nvidia’nın parçası olmayı kafasına koymuş. Yaz aylarında staj programı için başvuran Sankar, firma tarafından programa kabul edilmiş.

Sankar şu anda görsel tanıma teknolojileri üzerinde çalışıyor. Jetson TX1 temelli 3 robot geliştiren Sankar, bunlara internette binlerce görsel izlettirmiş ve meyveler konusunda bir görsel hafıza oluşturmalarını sağlamış. Sonra da bir meyve ile ilişkili komutlar vererek algoritmaların bu noktaya yoğunlaşmalarına çalışmış. Sankar’ın sonraki hedefi stajını başarı ile tamamlayarak Nvidia’nın yapay zeka teknolojileri bölümünde önemli görevler alabilmek.