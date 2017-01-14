Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

16 yaşında ve Nvidia’nın robotik teknolojilerini geliştiriyor

Daha 16 yaşında olan Prat Prem Sankar, staj yaptığı Nvidia bünyesinde önemli robotik gelişmelere imza atmaya devam ediyor. Sankar’ın hedefi öğrenebilen robotlar geliştirmek.
2 yıl
10,5b
1
40
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Özel yetenekleri genç yaşlarda keşfederek ekosisteme kazandırmak en önemli konulardan birisi. Bu sayede ekosistemlerin elinde ciddi bir beyin gücü oluşuyor. Nvidia da staj programlarından en iyi şekilde istifade etmeye çalışıyor.

En Genç Stajyer

Geçen yıl firmanın staj programına Prat Prem Sankar adında bir lise öğrencisi kabul edildi ve Nvidia’nın tarihindeki en genç stajyer ünvanını elde etti. Sankar 16 yaşında ve şimdi Nvidia Jetson TX1 platformunu kullanarak insansı robotlar geliştiriyor.

5 yıldır robotik teknolojiler üzerinde çalışan Sankar, bu ilgisini babasının aldığı Lego Mindstorms NXT setine borçlu. Set ile farklı programlar geliştiren Sankar’ın robotik mühendis olma arzusu o dönem başlamış ve kararını vermiş.

Lisede Arrowbotics adında bir mühendis ekibi kuran Sankar, engelleri aşabilen robot projesi ile Nvidia’nın destek verdiği bölgesel FIRST robot yarışmalarında finallere kalmayı başarmış. Ayrıca geçen yıl ki Nvidia GPU teknolojileri konferansında derin öğrenme çözümleri ile ilgili özel oturumlara da katılmış.

Ayrıca Bkz. "Nintendo Switch sahaya çıkıyor"

Sankar sadece robot teknolojiler ile uğraşmanın kendisini tatmin etmediğini ve derin öğrenme ile çok daha büyük potansiyellere erişebileceğini fark etmiş. Bu yüzden de Nvidia’nın parçası olmayı kafasına koymuş. Yaz aylarında staj programı için başvuran Sankar, firma tarafından programa kabul edilmiş.

Sankar şu anda görsel tanıma teknolojileri üzerinde çalışıyor. Jetson TX1 temelli 3 robot geliştiren Sankar, bunlara internette binlerce görsel izlettirmiş ve meyveler konusunda bir görsel hafıza oluşturmalarını sağlamış. Sonra da bir meyve ile ilişkili komutlar vererek algoritmaların bu noktaya yoğunlaşmalarına çalışmış. Sankar’ın sonraki hedefi stajını başarı ile tamamlayarak Nvidia’nın yapay zeka teknolojileri bölümünde önemli görevler alabilmek. 

 

https://blogs.nvidia.com/blog/2017/01/11/high-school-intern-robots-jetson/?ncid=pa-twi-nstrptnn-5350 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
benhuraxu 2 yıl en beğenilen
Biz 23 yaşında hala üniversite derslerimizi geçmeye çalışıyoruz. Tek amacımız dersleri geçmek, öğrenmek değil. Çünkü derslerden kalırsak dönem uzatırız. Öğrenmeyi boşverin, günü kurtarın. Teknoloji mi? Hiç işimiz olmaz çünkü para kazanmayana kimse kız vermez miş mişş. Günü kurtarmak herşeyden daha önemli
Biz 23 yaşında hala üniversite derslerimizi geçmeye çalışıyoruz. Tek amacımız dersleri geçmek, öğrenmek değil. Çünkü derslerden kalırsak dönem uzatırız. Öğrenm...
Devamını Gör
Yanıtla +51
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozi_ozmon 2 yıl
Bizim gençlerimizi de öss öys sbs lys ygs cart curt la uğrastırırlar. Yenilikci hiçbir bilgi, gündemdeki hiçbir taze bilgi çocuklarımıza verilmemekte, üretkenlik sıfır.
Öyle bir öğrenci yetiştiriyorlar ki üniversitelerde, sanki hepsi mezun olunca öğretmen ve ya öğretim görevlisi olacak ki Türkiye'de ki öğretim şekli çok tartışılır!
Hadi neyse onu geçtim de örnek almamız gereken ülkeler neler ile uğrasırken şuan Türkiye'nin uğraştıklarına bak(şimdiki gündemimiz işte söyletmeyin).
Şunlara bakıp imrenip örnek almamız gerekirken bizim nereye gittiğimize bakın!
Haaa ama yok durmak yok yola devam!!!!
Bizim gençlerimizi de öss öys sbs lys ygs cart curt la uğrastırırlar. Yenilikci hiçbir bilgi, gündemdeki hiçbir taze bilgi çocuklarımıza verilmemekte, üretkenli...
Devamını Gör
Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 2 yıl
Nasıl 16 yaşında bu bildiğin 30 yaşında abi lan.
1 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
benheryerdeyim 2 yıl
Adam tam bir lol'cü
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
awaqado 2 yıl
AKK yi kaldırsında gorelim..peh
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-73A8A7D1E 2 yıl
bence bizim memleket muhabbetlerine gerek yok
evet eğitim sistemimiz dandik fakat bu başka bir şey
çocuğun olağan dışı bir yetenek ve çabası var
yoksa eğitim sistemi getirmedi onu geldiği yere
kaç tane arkadaşı halen okulda okuyor onun da
-şair gandalff
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatihhuu 2 yıl
Biz daha lise de ders geçmeye uğraşıyoruz adam 16 yaşında robot geliştiriyor..:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Biyturs_OnSr 2 yıl
Türkiye'nin en büyük forumlarından birinde aylardır "Forum Arayüzünde Yanıtla" butonu mobile yönlendiriyorsa, bakanın millete çağrısı "bu bilişim kafanı yorarsan sıyırırsın" oluyorsa, ülkenin yerli teknoloji devi dandik bir ürünü kazık fiyata vatandaşa sırf yerli diye iteklemeye çalışıyorsa, ülkenin başındakilerin de aksi yönde bir hareketi yoksa kimse bana çıkıpta Türkiye'de bilim-ilim-milim demesin!
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Citizen'in Pengueni 2 yıl
Bizde teog lys vize final askerlik derken insanların bırak bir şeyler araştırıp üretmesini bir hobileri bile olmuyor.Bir yerde işe girip rutini takip ediyoruz sonrasında evlilik çocuk derken yaş olmuş 40 45.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcebi001 2 yıl
Valla ben 16 lı olduğunu sivilcelerinden hemen anladım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dergul 2 yıl
fiyakalı bir haber ama, bizim sorunumuz sistem veya öğrencinin niteliği değil. öğrencilerin çoğu üniversiteleri hedeflese bile motivasyonları bilim değil, kazanılacak itibar ve paradır. aradaki farkı anlamak için, yükseklere bakmaya gerek yok. abd'deki en eğitimsiz kesimi olan redneck'ler bile, bulundukları yörede kocaayağı bulmak ve belgelemek için çalışmaktadır. ülkemizde 40 yıl sonra ilk defa leopar görüldüğünde, bizim çobanlarımızın yaptığı şey, onu vurmaktı. kendilerini korumak için yaptıklarını söyleseler de, uzmanların görüşü ve kanıtlar, tam aksini söylüyor. bu şartlarda koç veya sabancı niye 16 yaşındaki bir gence, ar-ge alanında çalışma şansı versin ki.
hayallerimiz ve motivasyonumuz, kısa vadeli kazanımlara odaklandığı sürece, yurtdışındaki örnekleri, kendi ülkemizde beklemeyin.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheLastNinja 2 yıl
Çeviri hatalı sanırım.
11 yaş = Lego Mindstorms NXT seti ile tanışmış
16 yaş = En genç nvidia stajyeri
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Note1book 2 yıl
16 yaşında olduguna eminmisiniz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10533 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
nvidia, prat prem sankar ve
6 etiket daha jetson tx1 İşlemci Donanım Ekrem71 Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Mobil oyunlar Cristiano Ronaldo'dan fazla kazanıyor 2 yıl Beyaz Saray'ı artık 360 derecelik sanal turla gezebilirsiniz 2 yıl Subaru, 2017 Tokyo Otomobil Fuarında STI imzalı araçlarını sergilemeye hazırlanıyor 2 yıl Windows 10 oyun modu haftaya Insider programına geliyor 2 yıl Marvel kahramanlarını bir araya getiren The Defenders'tan ilk görüntüler 2 yıl Facebook, Oculus Rift'in çalıntı olduğu iddiasıyla karşı karşıya 2 yıl Yeni Tesla sahipleri için süperşarj ücretleri belli oldu 2 yıl Samsung, Galaxy C7 Pro'yu duyurdu, ön siparişler 16 Ocak'ta başlıyor 2 yıl Asus ROG serisinden dünyanın en küçük VR bilgisayarı 2 yıl Samsung’un Galaxy A 2017 serisi satışa çıkıyor 2 yıl Asus ROG Strix Z270E Gaming incelemesi "Pahalı abileri kadar performanslı ve lüks" 2 yıl Kanada başbakanı Snapchat ile gençlerin sorularını yanıtlayarak bir ilke imza attı 2 yıl Kia yeni Stinger modeli ile Detroit'in yıldızı olmaya aday 2 yıl İniş denemesini canlı izleyin: SpaceX uçuşlara geri dönüyor (İniş başarılı) 2 yıl 2017 yılında bilişim teknolojilerine yapılan harcama %2.7 artacak 2 yıl AMOLED ekran tanıtım videolarındaki telefon Samsung Galaxy S8 mi? 2 yıl Opera Neon tarayıcı deneyimini değiştirmeye geliyor 2 yıl Qualcomm açıkladı: CES 2017'de görüntülenen Nokia 8 gerçek mi? 2 yıl Donald Trump'ın çağrısına Amazon da ses verdi: 100 bin yeni istihdam 2 yıl YouTube'da artık canlı yayınlara gelen yorumlardan para kazanabilirsiniz 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN 16 yaşında ve Nvidia’nın robotik teknolojilerini geliştiriyor Sonraki Samsung Galaxy S8 kılıf görselleri sızdırıldı 2 yıl 2si1 "Kotaları kaldıran" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Samsung'un veliahtı rüşvet skandalı nedeniyle mahkeme karşısına çıktı 2 yıl WhatsApp'ta büyük açık: uçtan uca şifreleme aşılabiliyor mu? 2 yıl 34 milyon dolar destek alan akıllı drone projesi iptal edildi 2 yıl Razer’ın çalınan prototipleri açık arttırma sitesinde ortaya çıktı 2 yıl Dirt Showdown kısa bir süreliğine tamamen ücretsiz oldu, kaçırmayın! 2 yıl Google resim kalitesini bozmadan veriden tasarruf edecek ilginç bir yöntem geliştirdi 2 yıl Steve Jobs efsanesi 10 yılda 1 trilyon dolar gelir getirdi 2 yıl Kaçak elektrik kullanımını tespit eden ilk yerli üretim cihaz: Çekirge 2 yıl Nokia 6, 24 saatte 250 bin ön kayıt, 4 günde 100 bin ön sipariş almayı başardı 2 yıl Windows 10 için resmi tema mağazası geliyor 2 yıl Türk araştırmacı böcek kabuğundan zayıflama ilacı geliştirdi 2 yıl Nintendo Switch sahaya çıkıyor 2 yıl Nokia 8'in ilk gerçek görüntüsü CES 2017'de ortaya çıktı (Güncellendi) 2 yıl Apple, Google ve Facebook internetin yeşilleştirilmesine öncülük ediyor 2 yıl Xiaomi: Çok hızlı büyüdük dengeyi bulmamız gerekiyor 2 yıl AMD Ryzen için anakartlar: MSI'ın modellerine yakından bakıyoruz 2 yıl Uydumuz Ay kaç yaşında? İşte bilim insanlarının yeni teorisi 2 yıl Model S P100D artık Ludicrous+ modu ile 0'dan 100km/s hıza 2.4 saniyede ulaşıyor [Video] Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim