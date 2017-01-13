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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nintendo Switch sahaya çıkıyor

Nintendo’nun konsol pazarında yeniden çıkışa geçmeyi amaçladığı Switch adındaki yeni nesil konsolu bugün itibariyle resmiyet kazandı. Konsol farklı oyun konseptleri ile farklılaşmayı amaçlıyor.
2 yıl
4,2b
1
19
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nintendo’nun çok gerilerde kaldığı konsol pazarına yeni bir soluk getirmek amacıyla geliştirdiği Switch adındaki taşınabilir konsolu, geçen yıl ki kısa tanıtımın ardından dün itibariyle resmi olarak teknoloji dünyasına tanıtıldı.

Nintendo’nun masaüstü konsol konsepti ile taşınabilir konsol konseptini bir araya getirdiği ve ikisinin ortasında yeni bir yaklaşım oluşturmaya çalıştığı Nintendo Switch, ne konsollar kadar büyük ne de el konsolları kadar küçük.

Nintendo daha çok oyun tecrübesine odaklandığı için lansmanda teknik detaylara yine girilmedi. Kontrolcülerle farklı oyun deneyimleri, geliştiricilerin konsola yönelik duyurduğu oyunlar ön plandaydı.

Farklı Modlarda Performans da Farklı

Nintendo Switch beklentilerin aksine Maxwell tabanlı grafik birimi barındıran Tegra X1 yonga setinden gücünü alacak. Nintendo’nun gecikme ihtimali nedeniyle Pascal tabanlı Tegra yonga setini tercih etmediği belirtiliyor. Burada en önemli nokta yonga setinin Vulkan arayüzünü destekliyor olması. Oyun performansında önemli bir artış sağlayan Vulkan desteği, daha maliyeti düşük olan eski yonga setinin tercih edilmesini sağlamış olabilir. Geliştiricilerin de uyum sağlamasıyla kare/saniye oranlarında önemli artışlar elde edilecektir.

Bilindiği üzere 64-bitlik 4 adet Cortex-A53 ve 4 adet Cortex-A57 çekirdeğini bir arada çalıştıran Tegra X1 grafik tarafında Maxwell tabanlı 256 çekirdekli bir GeForce grafik birimini benimsiyor. Tegra X1 daha çok Shield oyun konsolu ve araç içi eğlence sistemlerinde tercih edilmişti.

 

Nintendo Switch sahaya çıkıyor

Nintendo Switch iki farklı kullanım senaryosuna sahip. Kullanıcılar tablet üzerinde oyun oynarken dock içerisine yerleştirdiğinde performans artıyor ve harici ekrana daha yüksek çözünürlükte görüntü aktarılıyor. Bu nokta donanım konusunda da farklı senaryolar gerektiriyor.

İddialara göre Nintendo Switch konsolu 720p ekran çözünürlüğüne sahip. Kullanıcı tablette 720p çözünürlükte oyun oynarken dock devreye girdiğinde harici ekrana 1080p çözünürlüğünde görüntü aktarılıyor. Tegra yonga seti de buna göre kendisini ayarlıyor. Tablet kullanımında yonga seti 307MHz seviyesinde iken dock modunda ise 768MHz hızına çıkıyor. Böylece batarya ömrü ve ısınma konusunda avantaj sağlanıyor. Elbette yonga seti tam gücünde çalışmadığı için oyunların performansına etki edecektir.

Kontrolcüler 

Kısa tanıtımda tabletin her iki tarafında yer alan ve çıkarılabilen kablosuz kontrolcüler görmüştük. Şimdi bu kontrolcülerin daha yetenekli olduğu ortaya çıktı. Her bir kontrolcünün farklı yetenekleri var ve isimleri de farklı.

Sağ Joy-Con kontrolcüsü NFC yongası ve bir kızılötesi kamera barındırıyor. Kamera ile nesnelerin uzaklığı ve boyutu algılanabiliyor. Sonra da oyuna dahil ediliyor. Yine kameranın el hareketlerini algılayabildiği ifade ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Çift ekranlı HTC telefonu internete sızdırıldı"

Sol Joy-Con kontrolcüsü ise HD Rumble adını almış. Gerçekçi bir titreşim motoru sunan kontrolcü ayrıca ekran görüntüsü almak için atanmış bir butona da sahip. Oyuncular dilerse iki kişi olarak kontrolcüleri paylaşıyor ve oyun oynuyor. Dilerse de birleştirerek kaidenin üzerine oturtuyor ve ortaya klasik bir oyun kontrolcüsü çıkıyor.

 

Nintendo Switch sahaya çıkıyor

Dock haricinde arka kaidesi ile tableti masaya koyarak oyun oynamak da mümkün. BU da üçüncü kullanım modu olarak geçiyor.

Donanım 

Bilinmeyen yonga seti ve RAM haricinde cihazda 32GB depolama kapasitesi yer alıyor. İşletim sistemi bunun bir kısmını kullanırken, microSDXC kartlarla kapasite arttırılabiliyor. USB Tip-C girişi kullanan cihazın bataryası ise 2.5-6 saat arasında oyuna ve senaryolara göre değişiklik gösterebiliyor. Elbette dock üzerinde harici bir enerji girişi var.

Piyasaya Çıkış

Nintendo Switch 3 Mart 2017 tarihinde siparişe başlayacak. Fiyat olarak ise 299$ belirlenmiş. Kutu içerisinden dock, HDMI kablosu, şarj kablosu, iki adet kontrolcü, kontrolcü standı ve kontrolcü için bileklik aksesuarı çıkıyor. Yine ekstra Joy-Con kontrolcüleri, kontrolcüler için aksesuarlar cihaz ile birlikte satışa çıkacak.

Fiyatına göre Xbox One ve PS 4 konsolları ile rekabette zorlanacağı aşikar olan Nintendo Switch’in imdadına elbette oyunlar koşacak. Bu arada cihazın çok oyunculu oyunlarda farklı konseptler sunduğunu belirtelim. Aynı ekranda çoklu oyuncu, WiFi üzerinden çoklu oyuncu yanında özel bir çözüm ile kablosuz olarak 8 cihaz birbirine bağlanabiliyor ve WiFi da gerekmiyor.

 

Nintendo Switch sahaya çıkıyor

Super Mario Odyssey, Splatoon 2, Xenoblade Chronicles 2, Legend of Zelda: Breath of the Wild ve Mario Kart 8 Deluxe oyunları yanında kontrolcüler üzerinden oynanan ARMS ve 1-2 Switch gibi iddialı yapımlar mevcut. Oyunlar indirilebilir versiyonlar yanında özel oyun kartuşları ile satılan versiyonlara da sahip. Yaklaşık 80 oyunun hazırlık aşamasında olduğu belirtiliyor. 

 

http://www.tomshardware.com/news/nintendo-switch-gaming-console,33416.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
darkdiva 2 yıl en beğenilen
Ülkemizdeki anlamsız Nintendo bakışı yine yorumlarda kendisini göstermiş. Adamların 5-6 sene önce çıkardığı 3DS'in hala haftada yüz binden fazla sattığını göremeyen, 2016 yılının en çok satan oyununun bir Nintendo oyunu olduğunu göremeyen (Pokemon Sun & Moon), 2016'nın en çok satan oyunları listesinde Nintendo'nun en az 3-4 oyunu bulunduğunu göremeyen, hala Mario hala Zelda diyerek 25-30 yıllık serilerin hala büyük bir başarı ile nasıl devam ettiğini göremeyen, GTA, CS vs. oynayıp kendisini oyun dünyasının hakimi zannederek her şeyi bildiğini zanneden kitle tabi ki eleştirecektir. Yarın ana seri bir Pokemon oyunu çıksın şu konsola, satışları görürsünüz siz.
Fiyata gelince, New 3DS 150-200 dolar iken Switch'in 300 dolar olması çok kötü değil bence. Tabii bizde dolar 4 TL olduğu için, bize tuzlu.
Ülkemizdeki anlamsız Nintendo bakışı yine yorumlarda kendisini göstermiş. Adamların 5-6 sene önce çıkardığı 3DS'in hala haftada yüz binden fazla sattığını görem...
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maximus8282 2 yıl
İnşallah Apple TV'de bir konsola dönüşür de online oyun için para isteyen tüm konsolların sonu gelir.
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darkdiva 2 yıl en beğenilen
Ülkemizdeki anlamsız Nintendo bakışı yine yorumlarda kendisini göstermiş. Adamların 5-6 sene önce çıkardığı 3DS'in hala haftada yüz binden fazla sattığını göremeyen, 2016 yılının en çok satan oyununun bir Nintendo oyunu olduğunu göremeyen (Pokemon Sun & Moon), 2016'nın en çok satan oyunları listesinde Nintendo'nun en az 3-4 oyunu bulunduğunu göremeyen, hala Mario hala Zelda diyerek 25-30 yıllık serilerin hala büyük bir başarı ile nasıl devam ettiğini göremeyen, GTA, CS vs. oynayıp kendisini oyun dünyasının hakimi zannederek her şeyi bildiğini zanneden kitle tabi ki eleştirecektir. Yarın ana seri bir Pokemon oyunu çıksın şu konsola, satışları görürsünüz siz.
Fiyata gelince, New 3DS 150-200 dolar iken Switch'in 300 dolar olması çok kötü değil bence. Tabii bizde dolar 4 TL olduğu için, bize tuzlu.
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javaprof 2 yıl
bence gayet güzel bir cihaz ama pokemon oyunlarının gelmemesi üzdü.zelda yılın en çok beklenen oyunuydu beklenildiği kadar da var heralde.aynı anda 8 cihazın bağlanıp oyun oynaması da çok güzel düşünülmüş mesela sizin 7 tane arkadaşınızda ns var 8 kişilik yarış yapabileceksiniz intenet olmasa bile veya 8 kişi splatoon oynayabilir fifa oynayabilirsiniz 1 2 switch olayı da güzel arms oyununu beğendim çok kompakt bi alet olmuş.
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Biyturs_OnSr 2 yıl
Mükemmel bir cihaz, mükemmel bir makale. Ekrem71'den beklemezdim böyle bir makale, şaşırttı bayağı.
Buradan atıp tutmak o kadar kolay ki, klavyesi olan saçmalamış. Adamlar konsol dünyasında devrim yaptılar, bık bık ötüyor hala kimileri.
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hacı.basat 2 yıl
Bekliyordum, beklediğim bumuymuş? dedirtti.
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gokg 2 yıl
Fiyatı biraz aşağı çekselermiş iyi olurmuş. Zaten sağlam bir başlangıç kütüphanesi yok, bu fiyatla iyi bir çıkış yapması zor.
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GoldPunch 2 yıl
En çok fiyatı hoşuma gitti. Aç gözlülük yapmamışlar neyse ki. Umarım güzel satar.
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konsoldede 2 yıl
nintendo firmasi cok bencil bir firmadir böyle olduklari icin en arkadan gelmeye mahkumdur millet alacaktir 2 ay oynayip wiiu da oldugu gibi pisman olup yari fiyata satacaktir , buraya yaziyorum unutmayin
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BRNSpawn 2 yıl
Tegra X1 ve tam gücünde çalışmıyor. O parayla işi zor. Anca kendi kitlesini tutabilir. Dahi iyi donanım ve rekabetçi fiyatla yeni bir Wii, DS olabilirdi.
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burakcoskunofficial 2 yıl
299 tl olsa alınabilirdi.
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