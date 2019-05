Nintendo Switch sahaya çıkıyor

Nintendo’nun çok gerilerde kaldığı konsol pazarına yeni bir soluk getirmek amacıyla geliştirdiği Switch adındaki taşınabilir konsolu, geçen yıl ki kısa tanıtımın ardından dün itibariyle resmi olarak teknoloji dünyasına tanıtıldı.

Nintendo’nun masaüstü konsol konsepti ile taşınabilir konsol konseptini bir araya getirdiği ve ikisinin ortasında yeni bir yaklaşım oluşturmaya çalıştığı Nintendo Switch, ne konsollar kadar büyük ne de el konsolları kadar küçük.

Nintendo daha çok oyun tecrübesine odaklandığı için lansmanda teknik detaylara yine girilmedi. Kontrolcülerle farklı oyun deneyimleri, geliştiricilerin konsola yönelik duyurduğu oyunlar ön plandaydı.

Farklı Modlarda Performans da Farklı

Nintendo Switch beklentilerin aksine Maxwell tabanlı grafik birimi barındıran Tegra X1 yonga setinden gücünü alacak. Nintendo’nun gecikme ihtimali nedeniyle Pascal tabanlı Tegra yonga setini tercih etmediği belirtiliyor. Burada en önemli nokta yonga setinin Vulkan arayüzünü destekliyor olması. Oyun performansında önemli bir artış sağlayan Vulkan desteği, daha maliyeti düşük olan eski yonga setinin tercih edilmesini sağlamış olabilir. Geliştiricilerin de uyum sağlamasıyla kare/saniye oranlarında önemli artışlar elde edilecektir.

Bilindiği üzere 64-bitlik 4 adet Cortex-A53 ve 4 adet Cortex-A57 çekirdeğini bir arada çalıştıran Tegra X1 grafik tarafında Maxwell tabanlı 256 çekirdekli bir GeForce grafik birimini benimsiyor. Tegra X1 daha çok Shield oyun konsolu ve araç içi eğlence sistemlerinde tercih edilmişti.

Nintendo Switch iki farklı kullanım senaryosuna sahip. Kullanıcılar tablet üzerinde oyun oynarken dock içerisine yerleştirdiğinde performans artıyor ve harici ekrana daha yüksek çözünürlükte görüntü aktarılıyor. Bu nokta donanım konusunda da farklı senaryolar gerektiriyor.

İddialara göre Nintendo Switch konsolu 720p ekran çözünürlüğüne sahip. Kullanıcı tablette 720p çözünürlükte oyun oynarken dock devreye girdiğinde harici ekrana 1080p çözünürlüğünde görüntü aktarılıyor. Tegra yonga seti de buna göre kendisini ayarlıyor. Tablet kullanımında yonga seti 307MHz seviyesinde iken dock modunda ise 768MHz hızına çıkıyor. Böylece batarya ömrü ve ısınma konusunda avantaj sağlanıyor. Elbette yonga seti tam gücünde çalışmadığı için oyunların performansına etki edecektir.

Kontrolcüler

Kısa tanıtımda tabletin her iki tarafında yer alan ve çıkarılabilen kablosuz kontrolcüler görmüştük. Şimdi bu kontrolcülerin daha yetenekli olduğu ortaya çıktı. Her bir kontrolcünün farklı yetenekleri var ve isimleri de farklı.

Sağ Joy-Con kontrolcüsü NFC yongası ve bir kızılötesi kamera barındırıyor. Kamera ile nesnelerin uzaklığı ve boyutu algılanabiliyor. Sonra da oyuna dahil ediliyor. Yine kameranın el hareketlerini algılayabildiği ifade ediliyor.

Sol Joy-Con kontrolcüsü ise HD Rumble adını almış. Gerçekçi bir titreşim motoru sunan kontrolcü ayrıca ekran görüntüsü almak için atanmış bir butona da sahip. Oyuncular dilerse iki kişi olarak kontrolcüleri paylaşıyor ve oyun oynuyor. Dilerse de birleştirerek kaidenin üzerine oturtuyor ve ortaya klasik bir oyun kontrolcüsü çıkıyor.

Dock haricinde arka kaidesi ile tableti masaya koyarak oyun oynamak da mümkün. BU da üçüncü kullanım modu olarak geçiyor.

Donanım

Bilinmeyen yonga seti ve RAM haricinde cihazda 32GB depolama kapasitesi yer alıyor. İşletim sistemi bunun bir kısmını kullanırken, microSDXC kartlarla kapasite arttırılabiliyor. USB Tip-C girişi kullanan cihazın bataryası ise 2.5-6 saat arasında oyuna ve senaryolara göre değişiklik gösterebiliyor. Elbette dock üzerinde harici bir enerji girişi var.

Piyasaya Çıkış

Nintendo Switch 3 Mart 2017 tarihinde siparişe başlayacak. Fiyat olarak ise 299$ belirlenmiş. Kutu içerisinden dock, HDMI kablosu, şarj kablosu, iki adet kontrolcü, kontrolcü standı ve kontrolcü için bileklik aksesuarı çıkıyor. Yine ekstra Joy-Con kontrolcüleri, kontrolcüler için aksesuarlar cihaz ile birlikte satışa çıkacak.

Fiyatına göre Xbox One ve PS 4 konsolları ile rekabette zorlanacağı aşikar olan Nintendo Switch’in imdadına elbette oyunlar koşacak. Bu arada cihazın çok oyunculu oyunlarda farklı konseptler sunduğunu belirtelim. Aynı ekranda çoklu oyuncu, WiFi üzerinden çoklu oyuncu yanında özel bir çözüm ile kablosuz olarak 8 cihaz birbirine bağlanabiliyor ve WiFi da gerekmiyor.

Super Mario Odyssey, Splatoon 2, Xenoblade Chronicles 2, Legend of Zelda: Breath of the Wild ve Mario Kart 8 Deluxe oyunları yanında kontrolcüler üzerinden oynanan ARMS ve 1-2 Switch gibi iddialı yapımlar mevcut. Oyunlar indirilebilir versiyonlar yanında özel oyun kartuşları ile satılan versiyonlara da sahip. Yaklaşık 80 oyunun hazırlık aşamasında olduğu belirtiliyor.