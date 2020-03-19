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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    160 TL değerinde iki oyun, Epic Store'da ücretsiz oldu

    Epic Games Store, toplam değerleri 160 TL olan iki farklı oyunu ücretsiz yaptı. Hemen şimdi oyunları indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.
    1 gün
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    160 TL değerinde iki oyun, Epic Store'da ücretsiz oldu
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    Epic Games Store, ücretsiz oyun kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta dad toplam değerleri 160 TL olan iki farklı oyun ücretsiz oldu. Bu oyunlardan birisi Ubisoft'un popüler yapımlarından olan Watch Dogs, diğeri ise The Stanley Parable.

    Watch Dogs daha önce Uplay platformunda da ücretsiz olmuştu. O fırsatı kaçıranlar ve Watch Dogs'u hala oynamamış olanlar için Epic Store'un bu haftaki kampanyası epey iyi olmuş diyebiliriz. Aidan Pearce isimli bir hacker'ı konrol ettiğimiz üçüncü şahış bir aksiyon oyunu olan Watch Dogs, 2014 yılında piyasaya sürülmüş ve satış rakamlarıyla önemli bir başarıya imza atmıştı.

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    160 TL değerinde iki oyun, Epic Store'da ücretsiz oldu
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    Haftanın diğer ücretsiz oyunu The Stanley Parable ise başarılı bir bağımsız yapım olarak dikkat çekiyor. Tek kelimeyle 'tuhaf' olarak nitelendirebileceğimiz bir oyun olan The Stanley Parable, ilginç interaktif hikayesiyle oyunseverlerin büyük beğenisini kazanmayı başarmıştı. Türkçe dil desteğine de sahip olan oyunun açıklaması şöyle: 

    "The Stanley Parable, bir birinci şahıs keşif oyunudur. Stanley olarak veya Stanley olmadan oynayacaksın. Bir hikâyeyi takip edeceksin veya etmeyeceksin. Bir seçeneğin olacak veya hiç seçeneğin olmayacak. Oyun bitecek veya hiç bitmeyecek.

    Bu dünya senin anlaman için yaratılmadı. Fakat keşfettikçe yavaş yavaş anlamlar çıkarmaya başlayacaksın, paradokslar mantıklı gelmeye başlayacak ve belki de en sonunda güce kavuşacaksın. Oyun seni savaşmaya değil, dans etmeye davet ediyor."

    Watch Dogs ve The Stanley Parable'ı hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 26 Mart 18.00'da sona erecek. Ayrıca Epic Games Store'un önümüzdeki hafta ücretsiz vereceği oyunlar da belli oldu: Pigment ve Tormentor x Punisher.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Krone 1 gün en beğenilen rtsbora
    Sürümleri gör dedikten sonra Standart Edition'ı yükle diyorsunuz ve siparişinizi oluşturuyor. Kütüphaneye ekliyor.
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 15 sa.
    "Epİc KuLlAnMaYaCaĞıM" diye bir sürü yorum görüyordum. Onlar kimseye belli etmeden bizden önce gizlice indirmeye başlamışlardır eminim.
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    DH Misafiri 15 sa.
    Kütüphaneye ekleniyor.
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    soneday (Soner Çakır) 1 gün
    The Stanley Parable türkçe dublaj yaması var, tavsiyemdir.
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 1 gün
    Epic store çok iyi adımlar atıyor Steam geride kaldı
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    rtsbora (rts bora) 1 gün
    Sadece oynaması ücretsiz olmuş. Kütüphaneye eklenmiyor.
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    36 (Beyaz Apartman) 1 gün
    Aldim ikisinede watch digs steam de var miydi?
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