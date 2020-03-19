160 TL değerinde iki oyun, Epic Store'da ücretsiz oldu

Tam Boyutta Gör

Epic Games Store, ücretsiz oyun kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta dad toplam değerleri 160 TL olan iki farklı oyun ücretsiz oldu. Bu oyunlardan birisi Ubisoft'un popüler yapımlarından olan Watch Dogs, diğeri ise The Stanley Parable.

Watch Dogs daha önce Uplay platformunda da ücretsiz olmuştu. O fırsatı kaçıranlar ve Watch Dogs'u hala oynamamış olanlar için Epic Store'un bu haftaki kampanyası epey iyi olmuş diyebiliriz. Aidan Pearce isimli bir hacker'ı konrol ettiğimiz üçüncü şahış bir aksiyon oyunu olan Watch Dogs, 2014 yılında piyasaya sürülmüş ve satış rakamlarıyla önemli bir başarıya imza atmıştı.

İlginizi Çekebilir

Epic Store çıldırdı: Assasin's Creed Syndicate ücretsiz oluyor

Tam Boyutta Gör

Haftanın diğer ücretsiz oyunu The Stanley Parable ise başarılı bir bağımsız yapım olarak dikkat çekiyor. Tek kelimeyle 'tuhaf' olarak nitelendirebileceğimiz bir oyun olan The Stanley Parable, ilginç interaktif hikayesiyle oyunseverlerin büyük beğenisini kazanmayı başarmıştı. Türkçe dil desteğine de sahip olan oyunun açıklaması şöyle:

"The Stanley Parable, bir birinci şahıs keşif oyunudur. Stanley olarak veya Stanley olmadan oynayacaksın. Bir hikâyeyi takip edeceksin veya etmeyeceksin. Bir seçeneğin olacak veya hiç seçeneğin olmayacak. Oyun bitecek veya hiç bitmeyecek.

Bu dünya senin anlaman için yaratılmadı. Fakat keşfettikçe yavaş yavaş anlamlar çıkarmaya başlayacaksın, paradokslar mantıklı gelmeye başlayacak ve belki de en sonunda güce kavuşacaksın. Oyun seni savaşmaya değil, dans etmeye davet ediyor."

Watch Dogs ve The Stanley Parable'ı hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 26 Mart 18.00'da sona erecek. Ayrıca Epic Games Store'un önümüzdeki hafta ücretsiz vereceği oyunlar da belli oldu: Pigment ve Tormentor x Punisher.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.