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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    16GB RAM barındıran Xiaomi telefonu iddiası

    Akıllı telefonlarda 12GB RAM kapasitesi artık standart seçenekler arasında yer alıyor. Yakın zamanda ise 16GB RAM seçeneğini de telefonlarda bol bol göreceğiz.
    3 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    16GB RAM barındıran Xiaomi telefonu iddiası

    Akıllı telefon dünyasında bir yandan kamera çözünürlükleri konusunda sıkı bir rekabet yaşanırken bir yandan da RAM kapasiteleri konusunda çılgın bir yarış sürüyor. Artık 16GB RAM kapasiteleri daha yaygın bir şekilde göreceğiz.

    Xiaomi 16GB RAM’e yakın

    Bir dönem 4GB RAM kapasitelerin yeterli görüldüğü Android dünyasında artık 12GB RAM kapasitelerini konuşuyoruz. Yakın zamanda üreticiler 16GB RAM kapasitelerine geçiş yapmaya hazırlanıyor.

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    İddialara göre yeni nesil bir Xiaomi telefonunda 16GB RAM kapasitesine yer verilecek. Henüz bu telefonun hangisi olduğu bilinmiyor ancak en yakın ihtimal olarak Mi MIX serisi akla geliyor zira Xiaomi geçen yıl ilk 12GB RAM belleği Mi 9 Explorer Edition modelinde kullanmıştı. Bu yıl Mi 10 serisi geçmiş durumda.

    Mi MIX Alpha bilindiği üzere ikonik bir telefon olarak kaldı ve firmanın yeniden Mi MIX 4 şeklinde isimlendirmeye döneceği biliniyor. Bu bakımdan Mi MIX 4 modelinde 16GB RAM kapasitesi görmek şaşırtıcı olmaz.

    İlk kez Galaxy S20 Ultra modelinde 16GB RAM bellek seçeneğine yer verilmişti. Bu yıldan itibaren artık 16GB RAM seçeneğini daha yaygın bir şekilde görme imkanımız olacak gibi. 



    https://www.gizmochina.com/2020/06/08/xiaomi-16gb-ram-smartphone-rumors/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    koyunsayar 14 dk.
    Zaomi de bir islemci oluyor bir de ram gerisi tamamen hurda
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    DubSteq (Ömer Yılmaz) 1 sa.
    16GB ramli telefon mu ? Peki 8GB ramli bilgisayarların bundan haberi var mı ?
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    gun (Gün Oksay) 2 sa.
    Her yıl 4 GB RAM mı arttıracaklar ?
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    kaptanos 2 sa.
    Yakında Ram oranına da vergi koyarlarsa şaşırmam.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 3 sa.
    Samsung Galaxy S20 Ultra'da 16 GB LPPDR5 seçeneği vardı. Tabi Xiaomi bunu alınabilir seviyeye indirecek gibi görünüyor.
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    Clusive (Oğuzhan ) 3 sa.
    Saçmalık resmen. Bunlarla uğraşacaklarına güncelleme ve pil konusunda uğraşsınlar.
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    Symbianist 2 sa. Clusive
    Gerekirse 32GB koyar ama yine de o güncellemeyi vermez. Çünkü güncelleme vermek o donanımı koymaktan çok daha maliyetli bir iştir. Bu da üreticinin işine gelmiyor. Güncellemeyi verdiğinde tüketici yeni cihazı alma ihtiyacı hissetmeyecektir. Yani maddi külfetinin yanında aynı zamanda satışlarına da engel olacağı için ekstra bir gelir kaybı da oluşturuyor.
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    Taharetmusluğu 3 sa.
    Öğlen saatlarinde gördüğümüz huawei y5'in 2gb ramli telefonu 2600 dü sanırım bunlar uçucak gerçekten vergiler de firmalar da acımıyor artık o yüzden yakında dh'de takip edilmez olacak gibi görünüyor
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