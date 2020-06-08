16GB RAM barındıran Xiaomi telefonu iddiası

Akıllı telefon dünyasında bir yandan kamera çözünürlükleri konusunda sıkı bir rekabet yaşanırken bir yandan da RAM kapasiteleri konusunda çılgın bir yarış sürüyor. Artık 16GB RAM kapasiteleri daha yaygın bir şekilde göreceğiz.

Xiaomi 16GB RAM’e yakın

Bir dönem 4GB RAM kapasitelerin yeterli görüldüğü Android dünyasında artık 12GB RAM kapasitelerini konuşuyoruz. Yakın zamanda üreticiler 16GB RAM kapasitelerine geçiş yapmaya hazırlanıyor.

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İddialara göre yeni nesil bir Xiaomi telefonunda 16GB RAM kapasitesine yer verilecek. Henüz bu telefonun hangisi olduğu bilinmiyor ancak en yakın ihtimal olarak Mi MIX serisi akla geliyor zira Xiaomi geçen yıl ilk 12GB RAM belleği Mi 9 Explorer Edition modelinde kullanmıştı. Bu yıl Mi 10 serisi geçmiş durumda.

Mi MIX Alpha bilindiği üzere ikonik bir telefon olarak kaldı ve firmanın yeniden Mi MIX 4 şeklinde isimlendirmeye döneceği biliniyor. Bu bakımdan Mi MIX 4 modelinde 16GB RAM kapasitesi görmek şaşırtıcı olmaz.

İlk kez Galaxy S20 Ultra modelinde 16GB RAM bellek seçeneğine yer verilmişti. Bu yıldan itibaren artık 16GB RAM seçeneğini daha yaygın bir şekilde görme imkanımız olacak gibi.

https://www.gizmochina.com/2020/06/08/xiaomi-16gb-ram-smartphone-rumors/

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