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    Anlık Bildirim

    ŞOK marketler iPhone 15 Plus, Samsung Galaxy S23 ve Galaxy Tab A9 Plus satıyor

    17 Ekim A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında iPhone 15 Plus 512GB, Samsung Galaxy S23 256GB, Samsung Galaxy Tab A9+ 128GB tablet modeli yer alıyor.          
    17 Ekim A101 Ekstra Tam Boyutta Gör
    Bu hafta A101 Ekstra kampanyasında akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, tabletlerden kablolu kulaklıklara, dikey süpürgelere ve hava nemlendiricilere kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak.

    17 Ekim A101 Ekstra teknoloji ürünleri

    17 Ekim A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında iPhone 15 Plus modeli dikkat çekiyor. iPhone 15 Plus modelinde 6.7 inçlik ekran, 512GB depolama, Apple A16 Bionic çipseti, Dinamik Ada çentik, 48MP+12MP arka kamera, 12MP ön kamera gibi özellikler 73899TL fiyat etiketi ile sunuluyor.

    Samsung Galaxy S23 modeli 6.1 inçlik Dynamic AMOLED ekran, Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, 8GB RAM, 256GB depolama, 50MP ana kamera, 3900mAh batarya gibi özelliklerle 31299TL olarak satılacak.

    Son olarak Samsung Galaxy Tab A9+ tablet modeli de 11 inç ekran, Snapdragon 695 yonga seti, 7040mAh batarya, 8GB RAM, 128GB depolama ve DEX desteğiyle 6549TL seviyesinde.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    sultanneb 6 saat önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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