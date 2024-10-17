ŞOK marketler iPhone 15 Plus, Samsung Galaxy S23 ve Galaxy Tab A9 Plus satıyor

17 Ekim A101 Ekstra teknoloji ürünleri
17 Ekim A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında iPhone 15 Plus modeli dikkat çekiyor. iPhone 15 Plus modelinde 6.7 inçlik ekran, 512GB depolama, Apple A16 Bionic çipseti, Dinamik Ada çentik, 48MP+12MP arka kamera, 12MP ön kamera gibi özellikler 73899TL fiyat etiketi ile sunuluyor.
Samsung Galaxy S23 modeli 6.1 inçlik Dynamic AMOLED ekran, Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, 8GB RAM, 256GB depolama, 50MP ana kamera, 3900mAh batarya gibi özelliklerle 31299TL olarak satılacak.
Son olarak Samsung Galaxy Tab A9+ tablet modeli de 11 inç ekran, Snapdragon 695 yonga seti, 7040mAh batarya, 8GB RAM, 128GB depolama ve DEX desteğiyle 6549TL seviyesinde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...