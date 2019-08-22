18 TL değerindeki FEZ, Epic Store'da ücretsiz oldu

Epic Games Store, ücretsiz oyun kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta da popüler bağımsız yapımlardan olan FEZ ücretsiz oldu. FEZ'i şu anda herhangi bir ücret ödemeden kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
Bilim kurgu temalı bulmaca türünde bir platform oyunu olan FEZ, Kanadalı oyun geliştiricisi Phil Fish tarafından 2012 yılında piyasaya sürülmüştü. 2012'nin en başarılı yapımlarından birisi olarak gösterilen FEZ, ilginç konusu, kendine has sanat anlayışı, etkileyici müzikleri ve farklı oyun mekanikleriyle hemen herkesin büyük beğenisini kazanmayı başardı.
FEZ'in tanıtım yazısı:
"Gomez, 2 boyutlu bir dünyada yaşayan bir 2 boyutlu yaratıktır. Acaba öyle mi gerçekten? Gizemli bir 3. boyutun varlığı gösterildiğinde, Gomez kendisini zaman ve uzayın sonuna götürecek bir yolculuğa koyulur. 4 farklı klasik 2 boyutlu perspektiften 3 boyutlu yapılarda gezinme yeteğinizi kullanın."
FEZ'i hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 29 Ağustos'a kadar devam edecek. Ayrıca Epic Games Store önümüzdeki hafta yine çok önemli iki oyunu ücretsiz verecek: Celeste (2018 GOTY adayı) ve Inside (Limbo'nun yaratıcılarından).
Bilim kurgu temalı bulmaca türünde bir platform oyunu olan FEZ, Kanadalı oyun geliştiricisi Phil Fish tarafından 2012 yılında piyasaya sürülmüştü. 2012'nin en başarılı yapımlarından birisi olarak gösterilen FEZ, ilginç konusu, kendine has sanat anlayışı, etkileyici müzikleri ve farklı oyun mekanikleriyle hemen herkesin büyük beğenisini kazanmayı başardı.
FEZ'in tanıtım yazısı:
"Gomez, 2 boyutlu bir dünyada yaşayan bir 2 boyutlu yaratıktır. Acaba öyle mi gerçekten? Gizemli bir 3. boyutun varlığı gösterildiğinde, Gomez kendisini zaman ve uzayın sonuna götürecek bir yolculuğa koyulur. 4 farklı klasik 2 boyutlu perspektiften 3 boyutlu yapılarda gezinme yeteğinizi kullanın."
FEZ'i hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 29 Ağustos'a kadar devam edecek. Ayrıca Epic Games Store önümüzdeki hafta yine çok önemli iki oyunu ücretsiz verecek: Celeste (2018 GOTY adayı) ve Inside (Limbo'nun yaratıcılarından).
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