Kim Nerede? 70 Android'te tatlı dönemi bitti: Son sürümün resmi ismi Android 10 67 Breaking Bad filmi resmen geliyor! Çekimler tamamlandı 39 Yeni Toyota Supra, Hızlı ve Öfkeli 9'un setinde görüntülendi
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

18 TL değerindeki FEZ, Epic Store'da ücretsiz oldu

Epic Games Store yine çok beğenilen bir oyunu ücretsiz yaptı. Phil Fish'in beğenilen bağımsız yapımı FEZ'i şu anda Epic Store'dan ücretsiz edinebilirsiniz.
2 sa. (Son Güncelleme: 56 dk.)
382
15
1
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Epic Games Store, ücretsiz oyun kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta da popüler bağımsız yapımlardan olan FEZ ücretsiz oldu. FEZ'i şu anda herhangi bir ücret ödemeden kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Bilim kurgu temalı bulmaca türünde bir platform oyunu olan FEZ, Kanadalı oyun geliştiricisi Phil Fish tarafından 2012 yılında piyasaya sürülmüştü. 2012'nin en başarılı yapımlarından birisi olarak gösterilen FEZ, ilginç konusu, kendine has sanat anlayışı, etkileyici müzikleri ve farklı oyun mekanikleriyle hemen herkesin büyük beğenisini kazanmayı başardı.

FEZ'in tanıtım yazısı:

"Gomez, 2 boyutlu bir dünyada yaşayan bir 2 boyutlu yaratıktır. Acaba öyle mi gerçekten? Gizemli bir 3. boyutun varlığı gösterildiğinde, Gomez kendisini zaman ve uzayın sonuna götürecek bir yolculuğa koyulur. 4 farklı klasik 2 boyutlu perspektiften 3 boyutlu yapılarda gezinme yeteğinizi kullanın."

FEZ'i hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 29 Ağustos'a kadar devam edecek. Ayrıca Epic Games Store önümüzdeki hafta yine çok önemli iki oyunu ücretsiz verecek: Celeste (2018 GOTY adayı) ve Inside (Limbo'nun yaratıcılarından).

 


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sniper23 47 dk.
Bedava oyun? Hemen saldırıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 14 dk. Android'te tatlı dönemi bitti: Son sürümün resmi ismi Android 10 41 dk. Breaking Bad filmi resmen geliyor! Çekimler tamamlandı 1 sa. OnePlus yeni bir kamera tasarımı üzerinde çalışıyor 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN 18 TL değerindeki FEZ, Epic Store'da ücretsiz oldu Sonraki ADATA harici SSD ve USB flash bellek modellerini duyurdu 3 sa. Yeni nesil LG K50S ve K40S modelleri duyuruldu 3 sa. 2si1 Gamescom | Gittik, Gördük, Oynadık 4 sa. EK, Meltemi 120ER fanını duyurdu 4 sa. Huawei bu yıl Harmony OS işletim sistemi ile çalışan bir telefon çıkarmayacak 4 sa. Samsung Galaxy A30s ve Galaxy A50s hakkında her şey 5 sa. Volkswagen'in yeni logosu Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak 6 sa. Enerji verimli Intel Core i9-9900T işlemcisi Geekbench 4 testine girdi 6 sa. Kamerası daha iyi Galaxy A50s ve Galaxy A30s duyuruldu 7 sa. İşte Opel'in yeni elektrikli ralli aracı: Corsa-e Rally 7 sa. Mi MIX 4 geliyor: Snapdragon 855+, 108 MP kamera, 12 GB RAM, 1 TB depolama 8 sa. Apple ilk kez Çin’den OLED tedariği yapabilir 8 sa. Google AMP projesi avantaj mı dezavantaj mı? 9 sa. Otizm farklılığı için akıllı bileklik geliştirildi 10 sa. 10.2 inç ekrana sahip iPad 7, Ekim ayında çıkacak 11 sa. Philips PicoPix Max projeksiyon, kitlesel fonlama yoluyla satışa çıkıyor 11 sa. PlayStation 5 geliştirici kiti tasarımı doğrulandı 12 sa. Yeni Toyota Supra, Hızlı ve Öfkeli 9'un setinde görüntülendi 13 sa. WD Blask serisi PC ve konsol oyuncuları için hazırlandı 13 sa. LG’nin V30 için yayınladığı Android 9 güncellemesini geri çektiği belirtiliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Iron Harvest'in Çıkış Tarihi Duyuruldu
Bölüm Sonu Canavarı
Disintegration'dan Gamescom 2019 Özel Oynanış Fragmanı
Bölüm Sonu Canavarı
Need for Speed Heat'in 4K 60FPS kalitede oynanış görüntüleri
DonanımHaber
Bir VW Başaran Oto- DSG Şanzuman Kurbanı Hikayesi Daha
DH Forum
Beyaz farlara artık birşey yapılmalı
DH Forum
Tesla model 3'ün anahtarı insan koluna nakledildi
Uygulama Haber
Tesla model 3'ün anahtarı insan koluna nakledildi
Uygulama Haber
Tesla model 3'ün anahtarı insan koluna nakledildi
Uygulama Haber
Tesla model 3'ün anahtarı insan koluna nakledildi
Uygulama Haber
Tesla model 3'ün anahtarı insan koluna nakledildi
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim