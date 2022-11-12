Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Haftaya A101 marketlerde Volta elektrikli moped ve Poco C40 var

    17 Kasım A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Volta markasına ait YIDE elektrikli moped ve ülkemizde üretilen ilk Poco akıllı telefonu Poco C40 modeli yer alıyor. 
    Oy Ver
    A101 aktüel Tam Boyutta Gör
    Sık sık elektrikli bisikletlerin raflara çıktığı A101 marketler zincirine önümüzdeki hafta yeni bir model daha geliyor. Ayrıca yerli üretim Poco C40 akıllı telefon modeli de daha uygun bir fiyata satılacak.

    17 Kasım A101 aktüel teknoloji ürünleri

    17 Kasım A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Volta markasına ait YIDE elektrikli moped yer alıyor. Önceki modellerden farklı olan YIDE geniş tabanlı lastiklere sahip. 15 derecelik yokuşlara çıkabilen moped 42 kilometreye kadar menzil sunuyor. 45km/s hıza çıkabilen moped uzaktan kumandalı kilit açma ve alarm sistemine de sahip. Fiyatı ise 19999TL olarak belirlenmiş.

    Diğer taraftan ülkemizde üretilen ilk Poco akıllı telefonu Poco C40 modeli de 6.71 inçlik ekran, 8 adet Cortex-A55 çekirdekli JLQ JR510 yonga seti, 4GB RAM, 64GB depolama, 6000mAh batarya, 18W şarj, 13MP+2MP arka kamera, 5MP ön kamera şeklindeki özellikleri ile 3999TL olarak satılacak. Çıkış fiyatının oldukça altına inmiş durumda.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yapay zekayı kandıran kazak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y21
    Vivo Y21
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    M2 &#231;ipli 2022 Apple MacBook Pro 13 in&#231;
    M2 çipli 2022 Apple MacBook Pro 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız