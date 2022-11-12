Haftaya A101 marketlerde Volta elektrikli moped ve Poco C40 var

Tam Boyutta Gör Sık sık elektrikli bisikletlerin raflara çıktığı A101 marketler zincirine önümüzdeki hafta yeni bir model daha geliyor. Ayrıca yerli üretim Poco C40 akıllı telefon modeli de daha uygun bir fiyata satılacak.

17 Kasım A101 aktüel teknoloji ürünleri

17 Kasım A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Volta markasına ait YIDE elektrikli moped yer alıyor. Önceki modellerden farklı olan YIDE geniş tabanlı lastiklere sahip. 15 derecelik yokuşlara çıkabilen moped 42 kilometreye kadar menzil sunuyor. 45km/s hıza çıkabilen moped uzaktan kumandalı kilit açma ve alarm sistemine de sahip. Fiyatı ise 19999TL olarak belirlenmiş.

11 Kasım BİM aktüel katalog ürünleri neler? 6 gün önce eklendi

Diğer taraftan ülkemizde üretilen ilk Poco akıllı telefonu Poco C40 modeli de 6.71 inçlik ekran, 8 adet Cortex-A55 çekirdekli JLQ JR510 yonga seti, 4GB RAM, 64GB depolama, 6000mAh batarya, 18W şarj, 13MP+2MP arka kamera, 5MP ön kamera şeklindeki özellikleri ile 3999TL olarak satılacak. Çıkış fiyatının oldukça altına inmiş durumda.

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