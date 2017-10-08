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Be My Eyes ile görme engellilere yardımcı olun

Mobil cihazınızda boş vaktiniz oluyorsa ve bu vakti insanlık için bir şeyler yaparak geçirmek istiyorsanız Be My Eyes sizi faydalı bir ekosistemin içerisine davet ediyor.
1 yıl
2,6b
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Be My Eyes ile görme engellilere yardımcı olun

Sayısı milyarlarla ifade edilen mobil cihaz kullanıcıları artık devasa bir ağ haline geldi. Bu ağa sadece gelir açısından bakarak yatırım yapanlar olduğu gibi insanlığın faydasına kullanmak isteyenler de çıkıyor. Be My Eyes bunlardan birisi.

Yardım ekosistemi

Be My Eyes, görme engelli olan kullanıcıların mobil cihazları üzerinden anlık yardım alabilmelerini amaçlıyor. Bunu da ekosisteme dahil olan diğer kullanıcılar üzerinden gerçekleştiriyor.

Ayrıca Bkz. "Stranger Things oyunu indirmeye sunuldu"

Uygulama görme engelli ve standart kullanıcı şeklinde katılımcıları ayırıyor. Görme engelli kullanıcı bir talebi olduğunda sistem standart kullanıcıları taramaya başlıyor ve onay aldığı kullanıcıya video araması başlatıyor.

Görme engelli kullanıcı talep ettiği konuyu cihazının kamerasını kullanarak açıklarken standart kullanıcı da sesli olarak talebi cevaplamaya çalışıyor. Çağrılar genelde 60 saniye içerisinde cevaplanıyor. Doğru kullanıldığı takdirde önemli bir eksikliği giderebilecek olan Be My Eyes ücretsiz.

Be My Eyes: Google Play II App Store

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JMaharaja 1 yıl en beğenilen
Bizim memleketin insan kılıklı hayvanları suistimal edebilir, şimdiden üzülmeye başladım bile.
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Codseus 1 yıl
iyiymiş boş vaktimde kullanırım, tabi insanları teşvik edecek şeylerde yapsalar daha iyi olurmuş.
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Gtx1050ti.Game 1 yıl
GÜZEL DUSUNULMUS
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Fell on Black Days 1 yıl
Cihazınız bu sürümle uyumlu değil.
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RaptorFX 1 yıl
Güzelmiş. Evet müsait olunduğunda yardımcı olmak kimseyi eksiltmez sanırım. Yükleyip deneyelim nasıl olacak.
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face1tr 1 yıl
Boş vaktimde kullanırım ne demek ?
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JMaharaja 1 yıl en beğenilen
Bizim memleketin insan kılıklı hayvanları suistimal edebilir, şimdiden üzülmeye başladım bile.
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DeistSuat 1 yıl
Bende gönüllüyüm. Böyle şeylerin artmasını umuyorum.
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Codseus 1 yıl
iyiymiş boş vaktimde kullanırım, tabi insanları teşvik edecek şeylerde yapsalar daha iyi olurmuş.
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