Be My Eyes ile görme engellilere yardımcı olun

Sayısı milyarlarla ifade edilen mobil cihaz kullanıcıları artık devasa bir ağ haline geldi. Bu ağa sadece gelir açısından bakarak yatırım yapanlar olduğu gibi insanlığın faydasına kullanmak isteyenler de çıkıyor. Be My Eyes bunlardan birisi.

Yardım ekosistemi

Be My Eyes, görme engelli olan kullanıcıların mobil cihazları üzerinden anlık yardım alabilmelerini amaçlıyor. Bunu da ekosisteme dahil olan diğer kullanıcılar üzerinden gerçekleştiriyor.

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Uygulama görme engelli ve standart kullanıcı şeklinde katılımcıları ayırıyor. Görme engelli kullanıcı bir talebi olduğunda sistem standart kullanıcıları taramaya başlıyor ve onay aldığı kullanıcıya video araması başlatıyor.

Görme engelli kullanıcı talep ettiği konuyu cihazının kamerasını kullanarak açıklarken standart kullanıcı da sesli olarak talebi cevaplamaya çalışıyor. Çağrılar genelde 60 saniye içerisinde cevaplanıyor. Doğru kullanıldığı takdirde önemli bir eksikliği giderebilecek olan Be My Eyes ücretsiz.

Be My Eyes: Google Play II App Store