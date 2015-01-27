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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

20. Yıl özel üretimi PS4 Japonya'da 130 bin dolara satıldı

4 yıl
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Oyun Konsolları
Oğuz Avcı
Editör
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20. Yıl özel üretimi PS4 Japonya'da 130 bin dolara satıldı
Geçtiğimiz günlerde Playstation markasının 20. yıl dönümü sebebiyle markanın ilk konsolunu andıran 12 300 adet Playstation 4 üretilmişti. 

Üretilen 12 300 adet konsol arasında 000001 seri numaraya sahip konsol ise Japonya'da ki Yahoo'nun Auctions adını verdiği satış servisinde açık arttırmayla satışa çıkarıldı. Açık arttırma sonucunda ise bir kullanıcı konsola 15,135,000 Japon Yeni teklif verdi. Yaklaşık 130 bin dolara fiyatla satılan konsol hakkında Sony temsilcisi bu yüksek teklif karşısında şaşırdıklarını ve paranın "Save The Children Japan" vakfına bağışlanacağını açıkladı.

Daha önce bu bağlantıda Playstation 4 satışlarının 18.5 Milyonu aştığını sizlerle paylaşmıştık. Konsolun standart modellerinin ülkemizdeki satış fiyatı ise ortalama 1500 tl seviyesinde.

Görsel The Verge sitesinden alınmıştır.
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DH Misafiri 4 yıl
Enayinin en önde gideni
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Master_Evil 4 yıl
bunun neresi ilk konsolu andırıyor
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Redunay 4 yıl
İyi reklam oldu bu
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umut_baris 4 yıl
130.000 teklif eden adama koymaz o miktar zaten.

Güzel bir amaca kullanılması da çok iyi olmuş.

Ülkemiz için de bir şeyler gerçekleşse keşke.

Lösemi için, engelliler için.


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Gece772 4 yıl
Sazan avi resmen.....
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Technotronic 4 yıl
İlerde çok daha yüksek fiyatlardan satabilir bu konsolu .
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yokbeolumbe 4 yıl
Adamın ihtiyaci yoktur almıstir yardim ayağina
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StrongWind 4 yıl
130 bin dolara alabildigince ps4+tv alip kafe acmak daha mantikliydi bence :D
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TheCaliph_ 4 yıl
Arkadaşlar kendinizi koyup düşünmeyin adamın harcayacak yeri yok zaten sizin dediklerinizi her gün yapıyordur böyle şeyler reklam amaçlı , hava amaçlı .

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ahmtayd 4 yıl
Merak ettiğim o adam o cihazı napıcak ? 130 bin dolar nedir yahu
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General. 4 yıl
Para var huzur var.
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carman 4 yıl
fiyat bukadar uçuk olmasa isterdim 6000 tl ye satan var ama pahalı
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YüceÜstad 4 yıl
iyi en azından para faydalı bişiye harcanacak
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Luffy1907 4 yıl
7.250 tl den düşmüş fiyatı haberi görünce tekrar zam yapabilir



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