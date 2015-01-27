20. Yıl özel üretimi PS4 Japonya'da 130 bin dolara satıldı

Üretilen 12 300 adet konsol arasında 000001 seri numaraya sahip konsol ise Japonya'da ki Yahoo'nun Auctions adını verdiği satış servisinde açık arttırmayla satışa çıkarıldı. Açık arttırma sonucunda ise bir kullanıcı konsola 15,135,000 Japon Yeni teklif verdi. Yaklaşık 130 bin dolara fiyatla satılan konsol hakkında Sony temsilcisi bu yüksek teklif karşısında şaşırdıklarını ve paranın "Save The Children Japan" vakfına bağışlanacağını açıkladı.
Daha önce bu bağlantıda Playstation 4 satışlarının 18.5 Milyonu aştığını sizlerle paylaşmıştık. Konsolun standart modellerinin ülkemizdeki satış fiyatı ise ortalama 1500 tl seviyesinde.
Görsel The Verge sitesinden alınmıştır.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Güzel bir amaca kullanılması da çok iyi olmuş.
Ülkemiz için de bir şeyler gerçekleşse keşke.
Lösemi için, engelliler için.
forum.donanimhaber.com/...
sahibinden.com/...