Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı

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Epic Games Store ücretsiz oyun kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta da 50 TL değerinde olan Surviving Mars oyunu ücretsiz oldu. Oyunu önümüzdeki bir hafta boyunca ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Şehir kurma türünün son yıllardaki popüler yapımlarından olan Surviving Mars oyununda, Güneş Sistemi'mizin kızıl gezegeni Mars'ta bir koloni kuruyor ve kolononizi en iyi şekilde yönetmeye çalışıyorsunuz. Koloni simülatörlerinin en iyi örneklerinden olan Surviving Mars şu anda Steam'de 10 binin üzerinde incelemeden 'Çok Olumlu' yorum ortalamasına sahip. Türü sevenlere ve uzay ve Mars keşfine ilgi duyanlara şiddetle tavsiye ediyoruz.

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Surviving Mars oyununu hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 18 Mart 19.00 itibarıyla sona erecek ve yerine yeni bir oyun verilecek. Bir sonraki haftanın oyunu da belli oldu: The Fall.

Tanıtım yazısı:

Mars'ta koloni kurun ve en az zayiatla sırlarını keşfedin.

Eve hoş geldiniz! Kızıl Gezegen'de söz sahibi olmanın ve Mars'ta ilk işleyen insan kolonilerini inşa etmenin zamanı geldi! İhtiyacınız olan tek şey erzak, oksijen, onlarca yıllık eğitim, kum fırtınası deneyimi ve aniden ortaya çıkan garip siyah küplerin amacını keşfetmeye yönelik istekli bir yaklaşım. Biraz çeki düzen verilirse burası harika olacak!

Surviving Mars, konusu Mars'ta bir koloni kurup bu süreçte hayatta kalmayı içeren bir bilim kurgu şehir kurma oyunudur. Koloniniz için bir yer belirlemeden önce kaynak ve finansal destek için bir uzay ajansı seçin. Kubbeler ve altyapı inşa edin, yeni olasılıkları araştırın ve yerleşiminizi şekillendirip genişletmenin daha ayrıntılı yollarını açmak için dronları kullanın. Kendi yiyeceklerinizi yetiştirin, maden çıkarın veya zor bir çalışma gününden sonra barda rahatlayın. Ama hepsinden önemlisi, yerleşimcilerinizi hayatta tutun. Tuhaf ve yeni bir gezegende kolay bir görev değil.

Üstesinden gelinmesi gereken zorluklar olacak. Bu yabancı dünyanın gizemlerini açığa çıkarırken stratejinizi uygulayın ve koloninizin hayatta kalma şansını artırın. Hazır mısınız? Mars sizi bekliyor.

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