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    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı

    Epic Games Store'un bu hafta ücretsiz dağıtacağı oyun erişime açıldı. Bilim kurgu temalı popüler şehir kurma oyunu Surviving Mars'ı hemen şimdi indirebilirsiniz.
    11 Mart 2021, 19:01 (Güncellendi, 8 sa.)
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    9
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    6

    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı
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    Epic Games Store ücretsiz oyun kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta da 50 TL değerinde olan Surviving Mars oyunu ücretsiz oldu. Oyunu önümüzdeki bir hafta boyunca ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

    Şehir kurma türünün son yıllardaki popüler yapımlarından olan Surviving Mars oyununda, Güneş Sistemi'mizin kızıl gezegeni Mars'ta bir koloni kuruyor ve kolononizi en iyi şekilde yönetmeye çalışıyorsunuz. Koloni simülatörlerinin en iyi örneklerinden olan Surviving Mars şu anda Steam'de 10 binin üzerinde incelemeden 'Çok Olumlu' yorum ortalamasına sahip. Türü sevenlere ve uzay ve Mars keşfine ilgi duyanlara şiddetle tavsiye ediyoruz.

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    Surviving Mars oyununu hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 18 Mart 19.00 itibarıyla sona erecek ve yerine yeni bir oyun verilecek. Bir sonraki haftanın oyunu da belli oldu: The Fall.

    Tanıtım yazısı:

    Mars'ta koloni kurun ve en az zayiatla sırlarını keşfedin.

    Eve hoş geldiniz! Kızıl Gezegen'de söz sahibi olmanın ve Mars'ta ilk işleyen insan kolonilerini inşa etmenin zamanı geldi! İhtiyacınız olan tek şey erzak, oksijen, onlarca yıllık eğitim, kum fırtınası deneyimi ve aniden ortaya çıkan garip siyah küplerin amacını keşfetmeye yönelik istekli bir yaklaşım. Biraz çeki düzen verilirse burası harika olacak!

    Surviving Mars, konusu Mars'ta bir koloni kurup bu süreçte hayatta kalmayı içeren bir bilim kurgu şehir kurma oyunudur. Koloniniz için bir yer belirlemeden önce kaynak ve finansal destek için bir uzay ajansı seçin. Kubbeler ve altyapı inşa edin, yeni olasılıkları araştırın ve yerleşiminizi şekillendirip genişletmenin daha ayrıntılı yollarını açmak için dronları kullanın. Kendi yiyeceklerinizi yetiştirin, maden çıkarın veya zor bir çalışma gününden sonra barda rahatlayın. Ama hepsinden önemlisi, yerleşimcilerinizi hayatta tutun. Tuhaf ve yeni bir gezegende kolay bir görev değil.

    Üstesinden gelinmesi gereken zorluklar olacak. Bu yabancı dünyanın gizemlerini açığa çıkarırken stratejinizi uygulayın ve koloninizin hayatta kalma şansını artırın. Hazır mısınız? Mars sizi bekliyor.



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    gun (Gün Oksay) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunu daha önce vermemişlermiydi ?
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Şeref60 (Şeref Berber) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bi deniyek hele
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    X xeTe 5 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama epic games fall guys ın geliştiricisi Tonic gamesi satın almış ve yakında da fall guys ücretsiz olabilir
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    djuann 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    guzel oyun
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    Askaparta 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Keyfimize bak, eklemedim kütüphaneye.
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    19yusuf05 (Yusuf Bilgili) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Epic Games'in ücretsiz oyun verdiği bir haberde ücretsiz oyunu anlata bilmek için Steam değerlendirme sistemi ile anlatılıyor. Steam'in Epic den ne kadar geride olduğunun başka bir kanıtı. Herşey ücretsiz oyun vermek ile bitmiyor bu oyunların çoğu torent'de de var. kaliteli ve oyuncuların beğeneceği işlevsel hizmet konsunda Epic Steam'in çok gerisinde Torent siteleri ile yarışıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    TITAN (S K) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) 19yusuf05
    steam yılların getirdigi tecrübesini konuşturuyor. bir oyuncu için steam çok daha işlevsel şahsen fiyatı bi tık fazlada olsa oyunlarımı steamden almaya çalısıyorum
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    monacomen 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sanırım ileride Geforcenow gibi bir bulut oyun sistemi başlatacaklar. Bu yüzden bedava oyunlar veriyorlar ki ileride aylık bir fiyata hepsini kendi sistemlerinde oynatırken şimdide hazır aboneleri olsun. Yoksa bu kadar bedava oyun hayra alamet değil.
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    gun (Gün Oksay) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunu daha önce vermemişlermiydi ?
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    B Batuhangover01 6 sa. ( Mesaj Silindi ) gun
    Evet verdiler
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