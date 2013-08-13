Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

20 kişinin yaralandığı kaza, LG G2 etkinliklerini iptal ettirdi

5 yıl
633
1
31
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
20 kişinin yaralandığı kaza, LG G2 etkinliklerini iptal ettirdi

Tanıttıkları amiral gemi modellerinin tüketici ilgisini çekmesi adına üreticiler tarafından düzenlenen etkinlikler bazen faciaya davetiye çıkarabiliyor.

LG'nin G2 modeli için memleketi Güney Kore'de yaptığı promosyonda yaralanmalara sebep olan bir izdiham yaşanınca, ülke çapındaki etkinlikler iptal edildi. 

LG'nin G in the Cloud şeklinde adlandırdığı etkinlikte, katılımcılarına helyum dolu balonlara bağlanmış 20 adet G2 kuponunu, balonlar yükselmeden patlatarak kapması gerekiyordu. Oldukça eğlenceli başlayan etkinlikte sıra balon patlatmaya gelince işler çığırından çıktı ve bir izdiham yaşandı. İzdiham esnasında 20 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanmaların ezilme nedeniyle mi yoksa balon patlatmak için katılımcıların kullandığı kelebek ağı gibi malzemeler nedeniyle mi olduğu bilinmiyor.

Medyada da oldukça büyük yer bulan olay sonrasında LG yaralananların tıbbi yardım masraflarına destek olacaklarını açıklarken, ülke çapında devam etmesi beklenen etkinlikleri de iptal etti.  

http://www.androidauthority.com/world-war-lg-g2-255020/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Leskodjer 5 yıl en beğenilen
Sadece Türkiye'de olmuyormuş demek.
1 Yanıt Yanıtla +57
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dark Shade 5 yıl Baller Lifestyle
Carmella
2010'lar korelilerin damga vurduğu bir çağ olarak hatırlancak, umarım 2020'lar bizim olur, zor ama imkansız değil.

Sen 2020 yi nasil okuyorsun
Carmella2010'lar korelilerin damga vurduğu bir çağ olarak hatırlancak, umarım 2020'lar bizim olur, zor ama imkansız değil.Sen...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +41
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-BA761BEEF 5 yıl
Can kaybı olmamış çok şükür. Adamlar yeniden doğuyor ve sesli bir lansman düzenlemek istiyorlar. Bence suçları yok...
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okan_cehapelioglu 5 yıl
sanki beleş dağıtıyolar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pondera 5 yıl
Courageux Celestiale
Sadece Türkiyede olmuyormuş demek.

Eğer o kuponlar 20 adet cihaz içinse hayır Türkiye'de 2000 TL değerinde cihazların bedava verildiği olmaz. İzdihamı diyorsan bizde bedava sirke için bile bu şekilde oluyor. Kıyaslama yapmak pek kolay da değil. Ama şunu sorabiliriz; bulunduğunuz yere 100m uzakta, 2000 TL'lik bu süper aletten 20 adet bedava verecek olsalar kaç kişi gider, kaç kişi snob şekilde burun kıvırır? ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
etlik 5 yıl
Amiral ve gemisi battı 20 mürebbattan haber alınamıyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 5 yıl
Konu-Resim uyumu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CertificatedStaff 5 yıl
İzdiham
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 5 yıl
Resim manidar:zombi gibi beyin yoksunu ve tüketim çılgını insanlar.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elder Wand 5 yıl
İnsan her yerde insan ırk fark etmiyormuş onu fark ettim.

Yaralılara geçmiş olsun.

Lg için pek hoş bir olay değil bakalım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
omeriyibas 5 yıl
Courageux Celestiale
Sadece Türkiyede olmuyormuş demek.

genetik değil dostum bu iş! heryerde insan olanıda var! hayvan olanıda! na bakarsan bizde türküz! iyi bir yetiştirilmeye dayanıyor işin ucu!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Roark 5 yıl
Bedava çin malı tablet kuponu dağıtılsa izdiham yapacak üyelerimiz burun kıvırıyorlar çok ilginç.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-BraveHeart- 5 yıl
Bi tek turklerde bu davranış vardı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brk-bjk 5 yıl
Etkinlik diye gidiyorsun hastahanelik olup donuyorsun
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
matmuhendisi 5 yıl
bana söyleseler böyle bi kampanya yapcaz nasıl olur söylerdim sonucun böyle olacağını ne kadar akılsız bu insanlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PwaGG 5 yıl
Reklam oldu şimdi :D Her yerde haberi yapılır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Baller Lifestyle 5 yıl
2010'lar korelilerin damga vurduğu bir çağ olarak hatırlancak, umarım 2020'lar bizim olur, zor ama imkansız değil.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
633 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, lg ve lg g2
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Dengeli oyuncu bilgisayarı nasıl kurulur? video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim