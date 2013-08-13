20 kişinin yaralandığı kaza, LG G2 etkinliklerini iptal ettirdi





Tanıttıkları amiral gemi modellerinin tüketici ilgisini çekmesi adına üreticiler tarafından düzenlenen etkinlikler bazen faciaya davetiye çıkarabiliyor.





LG'nin G2 modeli için memleketi Güney Kore'de yaptığı promosyonda yaralanmalara sebep olan bir izdiham yaşanınca, ülke çapındaki etkinlikler iptal edildi.





LG'nin G in the Cloud şeklinde adlandırdığı etkinlikte, katılımcılarına helyum dolu balonlara bağlanmış 20 adet G2 kuponunu, balonlar yükselmeden patlatarak kapması gerekiyordu. Oldukça eğlenceli başlayan etkinlikte sıra balon patlatmaya gelince işler çığırından çıktı ve bir izdiham yaşandı. İzdiham esnasında 20 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanmaların ezilme nedeniyle mi yoksa balon patlatmak için katılımcıların kullandığı kelebek ağı gibi malzemeler nedeniyle mi olduğu bilinmiyor.





Medyada da oldukça büyük yer bulan olay sonrasında LG yaralananların tıbbi yardım masraflarına destek olacaklarını açıklarken, ülke çapında devam etmesi beklenen etkinlikleri de iptal etti.

http://www.androidauthority.com/world-war-lg-g2-255020/