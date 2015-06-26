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200GB microSD kart satışa çıktı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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200GB microSD kart satışa çıktı

Günümüz mobil cihazları 2TB seviyesine kadar hafıza kartlarını desteklerken, sektörün henüz 128GB seviyesini geçememiş olması yaman bir çelişki oluşturuyor. Gelecek yıl için 512GB microSD kart çalışmaları devam ederken SanDisk 200GB kapasiteli kartını satışa sundu. 

Bu yıl pek çok elektronik cihaz fuarında görücüye çıkan ve ilgi çeken dünyanın ilk 200GB hafıza kartı microSDXC UHS-I standartları ile Class 10 hızını destekliyor. Teorik olarak kart 90MB/s transfer hızına çıkabiliyor. 

Amazon gibi perakende zincirlerinde satışa sunulan kart beklentilerin aksine 240$ fiyat etiketine gerilemiş durumda. 400$ olacağı söylenen kart için anlaşılan SanDisk maliyetleri düşürmeyi başarmış.  

http://www.droid-life.com/2015/06/25/sandisks-200gb-microsd-card-now-available/ Yorum Yaz
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silversmith 4 yıl en beğenilen
Nokia 6600'a 512 MB hafıza almıştım, 128 MB'dan fazlasını kaldırmıyordu sözde ama problem olmadan çalışmıştı. Hey gidi günler! Kutu içeriğinden 32MB hafıza kartı çıkıyordu. Dahili hafıza 6MB'tı ve uçuyorduk sevinçten. Çünkü daha önce 256KB dahili hafızalı telefonlar kullanıyorduk ve renkli ekran diye onları da seviyorduk. Polifonik melodi desteği olmazsa olmazdı. GH 628 ve 688'lere artık inmiyorum...
Nokia 6600'a 512 MB hafıza almıştım, 128 MB'dan fazlasını kaldırmıyordu sözde ama problem olmadan çalışmıştı. Hey gidi günler! Kutu içeriğinden 32MB hafıza kart...
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BekirTemel 4 yıl
300 daha koy notebook al da denebilir ama video arşivi geniş olanlar için iyi alternatif olur.
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cem.lady 4 yıl
Çok iyi Olmuş Ama Fiyatı Çok Pahalı FAzla Satış olmaz gibi :) 400 Dolar Türk Parası İle 1200 Tl ye geliyor. :)
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olağan_şüpheli 4 yıl
hayır niye 256 gb değilde 200 gb. malzemeden mi çalmışlar anlamadım.
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Batuist 4 yıl
tırnağım kadar yere adam 200GB sokmuş, ssd'lerde ki kapasite o zaman tamamen teknolojiyi yavaş yavaş verme hesabı oluyor.
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silversmith 4 yıl en beğenilen
Nokia 6600'a 512 MB hafıza almıştım, 128 MB'dan fazlasını kaldırmıyordu sözde ama problem olmadan çalışmıştı. Hey gidi günler! Kutu içeriğinden 32MB hafıza kartı çıkıyordu. Dahili hafıza 6MB'tı ve uçuyorduk sevinçten. Çünkü daha önce 256KB dahili hafızalı telefonlar kullanıyorduk ve renkli ekran diye onları da seviyorduk. Polifonik melodi desteği olmazsa olmazdı. GH 628 ve 688'lere artık inmiyorum...
1 Yanıt Yanıtla +7
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TheRad67 4 yıl silversmith
silversmith

Nokia 6600'a 512 MB hafıza almıştım, 128 MB'dan fazlasını kaldırmıyordu sözde ama problem olmadan çalışmıştı. Hey gidi günler! Kutu içeriğinden 32MB hafıza kartı çıkıyordu. Dahili hafıza 6MB'tı ve uçuyorduk sevinçten. Çünkü daha önce 256KB dahili hafızalı telefonlar kullanıyorduk ve renkli ekran diye onları da seviyorduk. Polifonik melodi desteği olmazsa olmazdı. GH 628 ve 688'lere artık inmiyorum...

Hüzünlendim
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Erik Lehnsherr 4 yıl
Microdia 512 gb micro sdxc lerini duyurdu tahmin edilen retail price 1000 dolar

alinir mi evet ne zaman alinir ciktiktan birkac ay sonra
200 gb lik sandisk de gorun 2 aya kadar 400 tl gibi fiyatlara hatta belki de daha altina duser
128 gb sandisk i yeni oldugu zamanlarda 330 tl ye almistim simdi oldukca ucuzladi bekleyin az ucuzla acele etmeyin


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teramit 4 yıl
maliyet dediğin şey kaça satabileceğindir, piyasa da satılana kadar düşer fiyatı kurtarmayınca piyasadan kalkar..
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selimar 4 yıl
Bu SD kart amacını aşmış 700 liraya 320gb'li notebook satıyorlar.
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Chandler_Bing 4 yıl
240$ Türk lirasına 640 lira yapar. Türkiyeye gelirsen fiyatı 700 lira olur. Ben bu fiyatla pek satacağım sanmıyorum
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