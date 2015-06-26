200GB microSD kart satışa çıktı

Günümüz mobil cihazları 2TB seviyesine kadar hafıza kartlarını desteklerken, sektörün henüz 128GB seviyesini geçememiş olması yaman bir çelişki oluşturuyor. Gelecek yıl için 512GB microSD kart çalışmaları devam ederken SanDisk 200GB kapasiteli kartını satışa sundu.





Bu yıl pek çok elektronik cihaz fuarında görücüye çıkan ve ilgi çeken dünyanın ilk 200GB hafıza kartı microSDXC UHS-I standartları ile Class 10 hızını destekliyor. Teorik olarak kart 90MB/s transfer hızına çıkabiliyor.





Amazon gibi perakende zincirlerinde satışa sunulan kart beklentilerin aksine 240$ fiyat etiketine gerilemiş durumda. 400$ olacağı söylenen kart için anlaşılan SanDisk maliyetleri düşürmeyi başarmış.

http://www.droid-life.com/2015/06/25/sandisks-200gb-microsd-card-now-available/