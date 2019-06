2013 Sundance film festivalinde kullanılan video kamera modelleri açıklandı

Sinema filmleri yakın bir zaman kadar ileri derecede profesyonel ekipmanlar ile çekilirdi ve bu ekipmanlar inanılmaz yüksek fiyat etiketleri ile satılırlardı. Bu nedenden dolayı da, birçok bağımsız yönetmen ya da kendi filmini çekmek isteyen insanlar, bu amaçlarına ulaşamazlardı. Ancak son zamanlarda profesyonel video ekipmanlarına göre çok daha ucuza satılan DSLR fotoğraf makineleri ya da GoPro tarzı yüksek kalitede video çekebilen cihazlar piyasada artmaya başladı. Bu ürünler sonucunda da bağımsız film ve belgesel sayıları çok ciddi oranda artış gösterdi. Bu doğrultuda Indiewire sitesi, 2013 Sundance film festivalinde yer alan bağımsız film yapımcıları ile konuşarak, filmlerinde hangi video kameraları kullandıklarını sordu.

Indiewire sitesi tarafından yapımcılara yöneltilen sorular sonucunda oluşturulan listede, yapımcıların ARRI Alexa, RED, Sony EX3 gibi ileri derece profesyonel video kameralar yanında, Apple iPhone, Canon 5D, Canon 7D, GoPro gibi kameraları da aktif olarak kullandıkları açık olarak görülüyor. Listede ilginç olan bir diğer nokta ise, bir tane film çekiminde bile Nikon kullanılmaması oldu.

Günümüzde sadece iPhone kullanılarak film çekimleri yapılırken, birçok profesyonel artık daha az masraflı olduğu için DSLR modellerini tercih etmeye başladılar. İşte 2013 Sundance film festivalinde yer alan bağımsız filmler ve kullanılan video kamera modelleri.

Apple iPhone:





"American Promise"





ARRI Alexa:





"Blue Caprice"

"Emanuel and The Truth About Fishes"

"Hell Baby"

"Il Futuro"

"In Fear"

"I Used to Be Darker"

"The Lifeguard"

"The Rambler"

"There Will Come a Day"





ARRICAM Lite:





"Circles"

"Houston"





ARRICAM Studio:





"Houston"





ARRIFLEX 235:





"Houston"





ARRIFLEX 416:





"Shopping"





ARRI film camera:





"Austenland"





Canon 1D:





"The Summit"





Canon 5D Mark 2 :





"American Promise"

"Blackfish"

"Blood Brother"

"God Loves Uganda"

"Google and the World Brain"

"Inequality for All"

"In Fear"

"Life According to Sam"

"Narco Cultura"

"A River Changes Course"

"The Square"

"Valentine Road"

"What They Don't Talk About When They Talk About Love"





Canon 5D Mark 2:





"99 Percent: The Occupy Wall Street Collaborative Film"

"After Tiller"

"Escape from Tomorrow"

"Jiseul"





Canon 5D Mark 3:





"99 Percent: The Occupy Wall Street Collaborative Film"





Canon 7D:





"After Tiller"

"American Promise"

"Blood Brother"

"Cutie and the Boxer"

"Inequality for All"

"In Fear"





Canon C300:





"Inequality for All"

"Life According to Sam"

"Twenty Feet from Stardom"





Canon T2i:





"American Promise"





Canon XA10:





"Blackfish"





Canon handycam:





"99 Percent: The Occupy Wall Street Collaborative Film"





Cineflex:





"The Summit"





Flip Cam:





"American Promise"





GoPro:





"American Promise"

"Google and the World Brain"

"In Fear"

"S-VHS"





JVC GY-HM700U:





"99 Percent: The Occupy Wall Street Collaborative Film"





JVC HD110:





"The Moo Man"





JVC kamera. Model belli değil :





"American Promise"





Panasonic AF100:





"Blackfish"





Panasonic AF101:





"Soldate Jeannette"





Panasonic DVX100:





"American Promise"





Panasonic DX100A:





"American Promise"





Panasonic HVX:





"Blackfish"





Panasonic P2:





"Fallen City"





Panasonic VariCam:





"Life According to Sam"





Panavision Millenium XL:





"The Spectacular Now"





Panavision Platinum:





"The Spectacular Now"





Red EPIC:





"C.O.G." (with Vintage Panavision Anamorphic lenses)

"Concussion"

"It Felt Like Love"

"Milkshake"

"The Machine Which Makes Everything Disappear"

"A Teacher" (with anamorphic lenses)

"Twenty Feet from Stardom"

"S-VHS"

"We Are What We Are"





Red ONE:





"Pit Stop"

"Virtually Heroes"





Red ONE MX:





"Escape from Tomorrow"

"Jiseul" (with Zeiss Ultra Prime lens)

"Newlyweeds"

"This is Martin Bonner"





Sony DSR-PD100:





"American Promise"





Sony EX1:





"Cutie and the Boxer" (with 35mm Letus adapter)

"Fire in the Blood"

"The Summit"





Sony EX3:





"After Tiller" (with a Letus Prime lens adapter)

"Fire in the Blood"

"kink"

"The Moo Man" (with a nanoflash)

"The Summit"

"Twenty Feet from Stardom" (with a Letus Prime lens adapter)

"Valentine Road"





Sony F3:





"Cutie and the Boxer"

"Google and the World Brain"

"Inequality for All"

"Manhunt"

"Touchy Feely"

"What They Don't Talk About When They Talk About Love"





Sony F900 CineAlta:





"Fire in the Blood"





Sony FS100:





"Google and the World Brain"





Sony FS700:





"God Loves Uganda"





Sony HD800:





"Salma"





Sony HD Kamera. Model belli değil:





"99 Percent: The Occupy Wall Street Collaborative Film"

"American Promise"





Vixia handheld camera:





"American Promise"





Belli olmayan 35 mm kamera:





"Ain't Them Bodies Saints"





Belli olmayan 8 mm kamera:





"Blood Brother"





Belli olmayan DSLR ve ufak kamera:





"Pussy Riot - A Punk Prayer"

http://www.indiewire.com/article/from-arri-alexa-to-sony-hvr-what-the-2013-sundance-filmmakers-shot-on