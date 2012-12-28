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2015 yılında NFC sayesinde akıllı telefon ile araba çalıştırmak mümkün olacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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Otomotiv endüstrisi ve mobil cihaz pazarında yaşanan eşzamanlı teknolojik gelişmeler, zaman içerisinde bu iki sektörü birbirine yakınlaştırdı.

Kablosuz olarak iletişim kurma, aracın eğlence içi sistemlerini uzaktan kontrol etme, çağrıları eğlence içi sistem yoluyla cevaplayabilme gibi pek çok fonksiyon bugün tüketicilere sunulmuş durumda.

Hyundai ve Broadcom ortaklığında geliştirilen proje ile de 2015 yılında NFC teknolojisi ile araçları çalıştırmak mümkün hale gelecek. Proje kapsamında şu anda Hyundai i30 aracı üzerinde NFC yoluyla kapı açmak ve aracı çalıştırmak mümkün hale geldi.

Yükselen trend olarak gösterilen yakın alan iletişimi - NFC teknolojisi, uyumlu yongalar vasıtasıyla iki cihazın birbiri ile kısa mesafede veri aktarımı yapmasını mümkün hale getiriyor. Temassız ödeme, para aktarımı, farklı eğlence sistemlerinin kontrol edilmesi gibi pek çok proje NFC ile uygulanmaya başlamıştır.

Otomotiv endüstrisinde kontak anahtarı yerine güvenlik kartı veya butonlar yardımıyla aracın kapılarını açma veya motoru çalıştırma pek çok modelde karşımıza çıkıyor. Akıllı telefonlar yoluyla motora erişim ise yeni bir trendi başlatabilir.

Hyundai Bağlantı Konsepti adı verilen projede akıllı telefona kontak anahtarının güvenlik yongası entegre ediliyor. Aracın camına ve konsola yapıştırılan NFC etiketleri, akıllı telefondaki yongayı okuyarak kapıları açıyor ve motoru çalıştırıyor. Projenin daha ileri aşamalarında yongaya kullanıcı için klima derecesi, radyo kanalı, ses seviyesi gibi bilgileri barındıran profiller eklenecek ve etiketin okuması ile birlikte araç bunları açılmış olarak sürücüsünü bekliyor olacak. Ayrıca bir kablosuz şarj istasyonu da araç içinde bulunacak.

Projenin ilk örneklerinin 2015 yılında ticari olarak üretime geçmesi planlanıyor. Ancak birden fazla akıllı telefonun araca bağlanması veya bataryası biten akıllı telefonun araç ile iletişim kuramaması gibi bazı engellerin çözülmesi gerekiyor.

http://www.leftlanenews.com/in-the-future-smart-phones-could-work-as-car-keys.html Yorum Yaz
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SystemApps 6 yıl
seven44
araba aldıktan sonra anahtar yerine telefon verirler işşallah. tabi bide bayideki adam diyecekki ios mu android mi ozaman tartişma başlar.:)

iosa nfc gelmedi daha geleceği yokmuş :5
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yc#1 6 yıl
fotifoti
geyik . hiç arzu edeceğim bir şey değil. heşeyi telefona bağlıyorlar, telefon çalınınca, bozulunca ne olacak ?

Evet, onun yerine parmak izi, ses, damar haritası, retina tarama gibi yöntemler daha mantıklı ve güvenli.
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cengizhan1903 6 yıl
2015'e kalirmiki?
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fotifoti 6 yıl
geyik . hiç arzu edeceğim bir şey değil. heşeyi telefona bağlıyorlar, telefon çalınınca, bozulunca ne olacak ?
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teknoforum-bs 6 yıl
Teknoloji olarak Nfc süper bir buluş ama bu olursa artık her hırsız elinde smart phone la dolaşır hale gelecek :D
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seven44 6 yıl
araba aldıktan sonra anahtar yerine telefon verirler işşallah. tabi bide bayideki adam diyecekki ios mu android mi ozaman tartişma başlar.:)
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