2015 yılında NFC sayesinde akıllı telefon ile araba çalıştırmak mümkün olacak





Otomotiv endüstrisi ve mobil cihaz pazarında yaşanan eşzamanlı teknolojik gelişmeler, zaman içerisinde bu iki sektörü birbirine yakınlaştırdı.





Kablosuz olarak iletişim kurma, aracın eğlence içi sistemlerini uzaktan kontrol etme, çağrıları eğlence içi sistem yoluyla cevaplayabilme gibi pek çok fonksiyon bugün tüketicilere sunulmuş durumda.





Hyundai ve Broadcom ortaklığında geliştirilen proje ile de 2015 yılında NFC teknolojisi ile araçları çalıştırmak mümkün hale gelecek. Proje kapsamında şu anda Hyundai i30 aracı üzerinde NFC yoluyla kapı açmak ve aracı çalıştırmak mümkün hale geldi.





Yükselen trend olarak gösterilen yakın alan iletişimi - NFC teknolojisi, uyumlu yongalar vasıtasıyla iki cihazın birbiri ile kısa mesafede veri aktarımı yapmasını mümkün hale getiriyor. Temassız ödeme, para aktarımı, farklı eğlence sistemlerinin kontrol edilmesi gibi pek çok proje NFC ile uygulanmaya başlamıştır.





Otomotiv endüstrisinde kontak anahtarı yerine güvenlik kartı veya butonlar yardımıyla aracın kapılarını açma veya motoru çalıştırma pek çok modelde karşımıza çıkıyor. Akıllı telefonlar yoluyla motora erişim ise yeni bir trendi başlatabilir.





Hyundai Bağlantı Konsepti adı verilen projede akıllı telefona kontak anahtarının güvenlik yongası entegre ediliyor. Aracın camına ve konsola yapıştırılan NFC etiketleri, akıllı telefondaki yongayı okuyarak kapıları açıyor ve motoru çalıştırıyor. Projenin daha ileri aşamalarında yongaya kullanıcı için klima derecesi, radyo kanalı, ses seviyesi gibi bilgileri barındıran profiller eklenecek ve etiketin okuması ile birlikte araç bunları açılmış olarak sürücüsünü bekliyor olacak. Ayrıca bir kablosuz şarj istasyonu da araç içinde bulunacak.





Projenin ilk örneklerinin 2015 yılında ticari olarak üretime geçmesi planlanıyor. Ancak birden fazla akıllı telefonun araca bağlanması veya bataryası biten akıllı telefonun araç ile iletişim kuramaması gibi bazı engellerin çözülmesi gerekiyor.

http://www.leftlanenews.com/in-the-future-smart-phones-could-work-as-car-keys.html