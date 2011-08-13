2016'da Java destekli telefon uygulamalarından 1 milyar dolar gelir elde edilecek

Hayatımızın önemli bir parçası haline gelen cep telefonları temel olarak iki farklı gruba ayrılıyor: Birinci grup Java ME platformunu kullanan cep telefonları (Feature phone), ikinci grup ise Android, iOS, Symbian, webOS, BlackBerry OS, MeeGo ve Windows Phone 7 gibi mobil işletim sistemini kullanan akıllı telefonlar (Smart phone).

IDC'nin (Uluslararası Veri Merkezi) yayınladığı çalışmalar akıllı telefonların toplam içindeki payının hızla arttığını gösteriyordu. IDC, akıllı telefon pazarının 2011 yılında bir önceki yıla kıyasla %49.2 gibi ciddi bir büyüme sergileyeceğini ve 450 milyondan fazla akıllı telefon dağıtımını yapılacağını tahmin ediyordu. Hatırlatmak gerekirse 2010 yılı boyunca 303.4 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirilmişti.

Ovum isimli bir analiz firmasının son raporuna göre 2016 yılına gelindiğinde dahi Java platformu desteğini arkasına alan cep telefonlarının egemenliği devam edecek. 2016 yılında dünya çapında 2.6 milyar civarında Java platformlu cep telefonu aktif olarak kullanılacak ve bu telefonlar pazarın %63'ünü oluşturacak. Java platformlu modeller için geliştirilen uygulamalar her ne kadar akıllı telefon uygulamalarına göre daha basit yapıda görünseler de 2016'da bu uygulamalardan 1 milyar dolar gelir elde edileceğinin altı çiziliyor.

