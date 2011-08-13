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2016'da Java destekli telefon uygulamalarından 1 milyar dolar gelir elde edilecek

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
16,4b
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12
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Hayatımızın önemli bir parçası haline gelen cep telefonları temel olarak iki farklı gruba ayrılıyor: Birinci grup Java ME platformunu kullanan cep telefonları (Feature phone), ikinci grup ise Android, iOS, Symbian, webOS, BlackBerry OS, MeeGo ve Windows Phone 7 gibi mobil işletim sistemini kullanan akıllı telefonlar (Smart phone).
IDC'nin (Uluslararası Veri Merkezi) yayınladığı çalışmalar akıllı telefonların toplam içindeki payının hızla arttığını gösteriyordu. IDC, akıllı telefon pazarının 2011 yılında bir önceki yıla kıyasla %49.2 gibi ciddi bir büyüme sergileyeceğini ve 450 milyondan fazla akıllı telefon dağıtımını yapılacağını tahmin ediyordu. Hatırlatmak gerekirse 2010 yılı boyunca 303.4 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirilmişti.
Ovum isimli bir analiz firmasının son raporuna göre 2016 yılına gelindiğinde dahi Java platformu desteğini arkasına alan cep telefonlarının egemenliği devam edecek. 2016 yılında dünya çapında 2.6 milyar civarında Java platformlu cep telefonu aktif olarak kullanılacak ve bu telefonlar pazarın %63'ünü oluşturacak. Java platformlu modeller için geliştirilen uygulamalar her ne kadar akıllı telefon uygulamalarına göre daha basit yapıda görünseler de 2016'da bu uygulamalardan 1 milyar dolar gelir elde edileceğinin altı çiziliyor.

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darkmoon34 6 yıl
Java phone bence amacına çok uygun telefon.. bu gün işletim sistemli telefonların hepsi sizin kontrolünüzün dışında arka planda bir çok data veri alış verişi yapıyor bunda sizin her tür kişisel bilginizden tutunda bulduğunuz lokasyona kadar bir yerelere veri olarak gitmekde.. ayrıca bazen faturalarda hoş olmayan data veri aktarım paraları ödenmekde yada kotanız hemen bitmekde.. bu yazdığım şeyler gibi forumda yüzlerce konular bulabilirsiniz..

jawa telefonda kontrol sizdedir siz internete girmek isterseniz açarsınız java eklentisini işiniz bittimi kaparsınız sizden izinsiz arka planda çalışmaz arka planda veri alımı data gönderimi yapmaz..

Ayrıca bilhassa telefonunda yazılım işletim sistemi istemeyen insanlarda var telefonun şarjı uzun gitsin diye.. zaten yanımda laptop ,netbook yada tablet taşıyorum telefonumdada işletim sistemi olmaya versin yeterki beni uzun süreler götürsün mantığında insanlarda var haksızda sayılmazlar günümüzdeki smartphone lar artık normal kablolu telefon gib her gün günü birlik şarj istiyor heleki aktif bir internet sosyal medya v.b kullanıcısı iseniz yarım gün bile zor dayanıyor..

Kısaca jawa bilinçli bir kesim tarafından hala alınıyor ve tutuyor.. bende iphone5 var ve lg gc900 ümde var gc900 üm jawalı ikisinide yanımda taşıyorum iki farklı hatla iphone bir gün bataryası zor zar giderken eğerki dışardaysam iş gezisindeysem yada diğer telefon imdat simidi gibi yardımıma koşuyor diğeri 3-4 gün ortalama kullanımda rahat götürüyor en hardcore kullanımda 1.5-2 gün rahat götürüyor..
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Master_Evil 6 yıl
feature phone ile smart phone ayrımı artık çok net çizgilerle gerçekleşti
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Stanislas Xavier 8 yıl
Allen Walker
Java mı kaldı peh

Arkadaş herhalde önceleri işletim sistemi olmayan telefonlar kullanıyorduk ve java oyunları oynuyorduk şimdi ise ios,android,blackberry os vs. çıktı java unutuldu sanmış ama hala uygulamaların büyük çoğunluğu java ile yazılır ve java daha uzun bir süre (( alternatif bir dil çıkana dek veya java artık isteklere cevap vermeyene dek)) kullanılacak....
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photo sir 8 yıl
Ovum şirketini ilk kez duyuyorum, ama iyi araştırma yapmışlar ve haklı görünüyorlar.
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berkkarabacak 8 yıl
Allen Walker
Java mı kaldı peh

Şuan dünyada en çok kullanılan dil java
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Stanislas Xavier 8 yıl
Platform sıkıntısı yok .. Yani bütün platformlarda çalıştığı için kodları tekrar yazmanıza gerek kalmaz aynı zamanda çok iyi bir programlama dilidir bazıları aynı programın c++ dilinde olandan %50 daha kısa sürede yazılabilindiğini söyler ... c++ denemediğim için bilemiyorum doğru olup olmadığını ama java iyidir ben seviyorum...
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umutarslan.com 8 yıl
NewtonunKafasınaDüşenElma
Allen Walker Java mı kaldı peh
android uygulamalarında yarı java kullanılır , bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayın.

adamlar google bedava veriyo diye gözlerini kapatıp koşuyorlar arada sağa sola çarpıyorlar ama nafile :D
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napolyon94 8 yıl
Bugun 250 liraya bile rahatca s60 li cihazlar alinabipmekte java tabanli telllerin birkac yila bitecegini dusunuyorum
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The Smiths 8 yıl
Allen Walker
Java mı kaldı peh

android uygulamalarında yarı java kullanılır , bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayın.
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korsanzeki168 8 yıl
nokianın s40 serisi telefonları java ile calışır androidin dalvik vm sanal makinasıda javanın kopyası olup java ile davalıktır davayı google kaybedecek görünüyor.kaybederse cok saglam para öder androidin sistem canavarı olmasının altındaki neden javadır.
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Deníz 8 yıl
Java mı kaldı peh
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GunslingeR085 5 yıl Deníz
Deníz
Java mı kaldı peh


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