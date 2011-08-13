2016'da Java destekli telefon uygulamalarından 1 milyar dolar gelir elde edilecek

Haber Editörü
Hayatımızın önemli bir parçası haline gelen cep telefonları temel olarak iki farklı gruba ayrılıyor: Birinci grup Java ME platformunu kullanan cep telefonları (Feature phone), ikinci grup ise Android, iOS, Symbian, webOS, BlackBerry OS, MeeGo ve Windows Phone 7 gibi mobil işletim sistemini kullanan akıllı telefonlar (Smart phone).
IDC'nin (Uluslararası Veri Merkezi) yayınladığı çalışmalar akıllı telefonların toplam içindeki payının hızla arttığını gösteriyordu. IDC, akıllı telefon pazarının 2011 yılında bir önceki yıla kıyasla %49.2 gibi ciddi bir büyüme sergileyeceğini ve 450 milyondan fazla akıllı telefon dağıtımını yapılacağını tahmin ediyordu. Hatırlatmak gerekirse 2010 yılı boyunca 303.4 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirilmişti.
Ovum isimli bir analiz firmasının son raporuna göre 2016 yılına gelindiğinde dahi Java platformu desteğini arkasına alan cep telefonlarının egemenliği devam edecek. 2016 yılında dünya çapında 2.6 milyar civarında Java platformlu cep telefonu aktif olarak kullanılacak ve bu telefonlar pazarın %63'ünü oluşturacak. Java platformlu modeller için geliştirilen uygulamalar her ne kadar akıllı telefon uygulamalarına göre daha basit yapıda görünseler de 2016'da bu uygulamalardan 1 milyar dolar gelir elde edileceğinin altı çiziliyor.
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jawa telefonda kontrol sizdedir siz internete girmek isterseniz açarsınız java eklentisini işiniz bittimi kaparsınız sizden izinsiz arka planda çalışmaz arka planda veri alımı data gönderimi yapmaz..
Ayrıca bilhassa telefonunda yazılım işletim sistemi istemeyen insanlarda var telefonun şarjı uzun gitsin diye.. zaten yanımda laptop ,netbook yada tablet taşıyorum telefonumdada işletim sistemi olmaya versin yeterki beni uzun süreler götürsün mantığında insanlarda var haksızda sayılmazlar günümüzdeki smartphone lar artık normal kablolu telefon gib her gün günü birlik şarj istiyor heleki aktif bir internet sosyal medya v.b kullanıcısı iseniz yarım gün bile zor dayanıyor..
Kısaca jawa bilinçli bir kesim tarafından hala alınıyor ve tutuyor.. bende iphone5 var ve lg gc900 ümde var gc900 üm jawalı ikisinide yanımda taşıyorum iki farklı hatla iphone bir gün bataryası zor zar giderken eğerki dışardaysam iş gezisindeysem yada diğer telefon imdat simidi gibi yardımıma koşuyor diğeri 3-4 gün ortalama kullanımda rahat götürüyor en hardcore kullanımda 1.5-2 gün rahat götürüyor..
Arkadaş herhalde önceleri işletim sistemi olmayan telefonlar kullanıyorduk ve java oyunları oynuyorduk şimdi ise ios,android,blackberry os vs. çıktı java unutuldu sanmış ama hala uygulamaların büyük çoğunluğu java ile yazılır ve java daha uzun bir süre (( alternatif bir dil çıkana dek veya java artık isteklere cevap vermeyene dek)) kullanılacak....
Şuan dünyada en çok kullanılan dil java
adamlar google bedava veriyo diye gözlerini kapatıp koşuyorlar arada sağa sola çarpıyorlar ama nafile :D
android uygulamalarında yarı java kullanılır , bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayın.