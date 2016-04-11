2016’nın en hızlı 10 akıllı telefonu

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Farklı platformlardaki cihazlara yönelik test yazılımları sunan AnTuTu, 2016 yılının ilk üç aylık dönemi için genel bir liste yayınladı. Bu listede içinde bulunduğumuz yılın geride kalan ilk çeyrek dönemi içinde test sonucu ile en hızlı rakamlara ulaşan 10 akıllı telefon listelendi.

2015 yılı rakamlarında iPhone 6s ve 6s Plus’un başı çektiğini görüyorduk ancak bu kez Android dünyasının iki önemli yonga seti tepeyi işgal etmeyi başarmış. Snapdragon 820 ve Exynos 8890 işlemcili Xioami 5 ile Samsung Galaxy S7 Edge birinci ve ikici sırada konumlanıyor. Yakın puanla iPhone 6s de üçüncü sırada.

Şubat 2016’da duyurulan Xiaomi Mi 5, Android 6.0 işletim sistemi ile geliyor. Snapdragon 820 yongasetli ürün, 4GB RAM’e ve 128GB dahili depolama alanına sahip. Samsung Galaxy S7 Edge ise Exynos 8890 işlemci, 4GB RAM ve 64GB depolama alanı sunuyor.

Testlerde AnTuTu Benchmark v6.0 baz alınırken her bir cihaz için en az 500 skor değerlendirmeye dahil edilmiş. Listedeki sonuçlar 1 Ocak 2016 – 31 Mart 2016 tarihleri arasında kullanıcıların yaptığı test sonuçları baz alınarak oluşturulmuş.

Aşağıdaki videodan Samsung Galaxy S7 Edge incelemesini izleyebilirsiniz:

http://www.antutu.com/en/view.shtml?id=8216