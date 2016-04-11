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2016’nın en hızlı 10 akıllı telefonu

Popüler benchmark yazılımı AnTuTu, 2016’nın en hızlı 10 akıllı telefonunun yer aldığı bir liste yayınladı. İşte test sonuçlarındaki ortalama performans sonuçlarına göre en hızlı 10 telefon:
3 yıl
10,2b
1
41
Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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2016’nın en hızlı 10 akıllı telefonu
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Farklı platformlardaki cihazlara yönelik test yazılımları sunan AnTuTu, 2016 yılının ilk üç aylık dönemi için genel bir liste yayınladı. Bu listede içinde bulunduğumuz yılın geride kalan ilk çeyrek dönemi içinde test sonucu ile en hızlı rakamlara ulaşan 10 akıllı telefon listelendi.

2015 yılı rakamlarında iPhone 6s ve 6s Plus’un başı çektiğini görüyorduk ancak bu kez Android dünyasının iki önemli yonga seti tepeyi işgal etmeyi başarmış. Snapdragon 820 ve Exynos 8890 işlemcili Xioami 5 ile Samsung Galaxy S7 Edge birinci ve ikici sırada konumlanıyor. Yakın puanla iPhone 6s de üçüncü sırada.

Şubat 2016’da duyurulan Xiaomi Mi 5, Android 6.0 işletim sistemi ile geliyor. Snapdragon 820 yongasetli ürün, 4GB RAM’e ve 128GB dahili depolama alanına sahip. Samsung Galaxy S7 Edge ise Exynos 8890 işlemci, 4GB RAM ve 64GB depolama alanı sunuyor.

Testlerde AnTuTu Benchmark v6.0 baz alınırken her bir cihaz için en az 500 skor değerlendirmeye dahil edilmiş. Listedeki sonuçlar 1 Ocak 2016 – 31 Mart 2016 tarihleri arasında kullanıcıların yaptığı test sonuçları baz alınarak oluşturulmuş.
Aşağıdaki videodan Samsung Galaxy S7 Edge incelemesini izleyebilirsiniz:

http://www.antutu.com/en/view.shtml?id=8216 Yorum Yaz
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Statistik 3 yıl en beğenilen Guest-F8946C419
MinPayne
iPhone 7 çıkınca demek ki liste bayağı karışacak.. 6s böyle ise.. ;)

iste sirf bu gibi yorumlar yüzünden insan eksi butonunun kaldirilmasina üzülüyor..
MinPayneiPhone 7 çıkınca demek ki liste bayağı karışacak.. 6s böyle ise.. ;)iste sirf bu gibi yorumlar yüzünden insan eksi bu...
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Yanıtla +42
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Guest-F8946C419 3 yıl
iPhone 7 çıkınca demek ki liste bayağı karışacak.. 6s böyle ise.. ;)

Edit:

Androidli bir cihaz olsa," O kadar para veriyorsunuz ama hala androidli cihaz lider" derler. Apple geçen seneki cihazı bu yıl çıkan amiral gemilerini tokatlayınca, vay efendim "bu skorlar gerçeği yansıtmıyor", "4000 lira", "eqsilemek qalqması qotü oldu .s .s" diye yorumlar yazıyorlar..

Hep android severlerin savunduğu test tablosu ortada.
iPhone 7 çıkınca demek ki liste bayağı karışacak.. 6s böyle ise.. ;)Edit:Androidli bir cihaz olsa," O kadar para veriyorsunuz ama hala and...
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4 Yanıt Yanıtla +34
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Morphinz 3 yıl
Xiaomi bu işi biliyor arkadaş!
Allah'ını seven şu markayı ülkeye getirsin artık yeter ya!
Yok mu paralel ithalat yapabilecek bir babayiğit?
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by.eralp 3 yıl
Antutu'un yaptığı testler hep abartılı onun için hiç inandırıcı gelmiyor.
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MegaWolt38 3 yıl
İşin ilginci iphone 6s'ten daha hızlı olan SE nerede?
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DH Misafiri 3 yıl
benim tercihim vivo olurdu kesinlikle keşke ülkemize gelse paralel veya bir şekilde her yer çin oldu zaten
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TaymekHoldem 3 yıl
insan oğlu hiçbir zaman doymuyor ve akıllanmıyor da :D yorumlar kafa açıcı
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CooL_ROMEO 3 yıl
iPhonelarda en iyi gpu lar kullanılıyor. 6 ve ya 6s hangi oyunu 60 fps altında çalıştırıyor ?
Antutu algoritmasını değişti eskiden işlemci yüklü idi algoritması şimdi eşitledi. Geekbench de de cok fark yok hani hala 6s in gerisinde s7 ne bu tantana bu kadar anlamıyorum.
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DH Misafiri 3 yıl
iphone 6s boyleyse 7 ucar gibisinden yorum yapan teknoloji yoksunu arkadaşlara şaşıyorum, o yerlere göklere sığdıramadınız cihaz 2k ekranlı olsada skorları görsek bırakında full hd ekranda alsın bu skoru sonuçda 3000 liranın üstünde bir cihaz.
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ufuk172 3 yıl
Aralarinda en ucuz olan mi5, en hizli olani da o.
BMW motorlu sahin misali...
Azcik ele ayaga dussun de biz de alalim bi sahin.
Bu arada 2. Ve 3. Teller de 131sahin parasini satiliyor:)
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Quoand 3 yıl
Mi5 şuan elimde :D
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huseyincarnege 3 yıl
Xiaomi yine kralsın be büyük firmalara inat
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Guest-97084050D 3 yıl
www.samsunghaber.com

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