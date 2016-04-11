HTC 10 basın videosu sızdırıldı

Yarın itibariyle İstanbul dahil bazı büyük şehirlerde lansmanı gerçekleştirilecek olan HTC 10 için meraklı bekleyiş devam ediyor. Cihazın artık basın görselleri ve videoları da net bir şekilde internete sızdırılmaya başlandı.

Son sızdırılan video, muhtemelen yarından itibaren basın kanallarına gönderilecek olan tanıtımdan alınmış. Videoda cihazın tasarımı açık bir şekilde görülebiliyor. Daha köşegen bir kenar tasarımı benimseyen cihaz, yine alıştığımız alüminyum alaşım ile geliyor.

Daha çok One A9 çizgilerine yaklaşan HTC 10, parmak izi okuyucusunu ön Home tuşuna entegre ediyor. Arka kısımda yuvarlak ve biraz çıkıntı yapmış kamera yuvası ile hemen yan tarafındaki flaş ünitesi görülüyor. Ayrıca lazer tabanlı bir otomatik odaklama sistemi olduğu da görülebiliyor.

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Daha önce sızan benchmark sonuçlarında; 5.1 inçlik 2K ekran, Snapdragon 820 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM, 3000mAh kapasiteli batarya gibi özellikler olduğu ortaya çıkmıştı. Ayrıca sektörde ilk kez 12MP Ultrapixel arka kamera ve OIS destekli ön kamera da bu yeni cihazda yerini alacak.

Cihaz ile ilgili diğer bir ayrıntı ise batarya performansı konusunda. HTC ısrarla çok iyi bir kullanım ömründen bahsedince aslında batarya kapasitesinin yüksek olacağı akıllara gelmişti ancak işin sırrı Boost+ yazılımında. HTC’nin bir süredir test aşamasında olduğu Boost+ uygulaması, agresif depolama ve RAM optimizasyonları ile kullanım sürelerini biraz daha yukarı çekebiliyor. HTC'nin, yeni akıllı telefonunu 12 Nisan tarihinde tanıtarak 15 Nisan'da piyasaya sürmesi bekleniyor.