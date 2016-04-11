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HTC 10 basın videosu sızdırıldı

HTC’nin bu yıl ki en önemli silahı olacak M10 veya sadece 10 isimlendirmeli yeni amiral gemi modeli ile ilgili basın videoları da yavaş yavaş internete sızmaya başladı.
3 yıl
5,2b
1
41
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yarın itibariyle İstanbul dahil bazı büyük şehirlerde lansmanı gerçekleştirilecek olan HTC 10 için meraklı bekleyiş devam ediyor. Cihazın artık basın görselleri ve videoları da net bir şekilde internete sızdırılmaya başlandı.

Son sızdırılan video, muhtemelen yarından itibaren basın kanallarına gönderilecek olan tanıtımdan alınmış. Videoda cihazın tasarımı açık bir şekilde görülebiliyor. Daha köşegen bir kenar tasarımı benimseyen cihaz, yine alıştığımız alüminyum alaşım ile geliyor.

Daha çok One A9 çizgilerine yaklaşan HTC 10, parmak izi okuyucusunu ön Home tuşuna entegre ediyor. Arka kısımda yuvarlak ve biraz çıkıntı yapmış kamera yuvası ile hemen yan tarafındaki flaş ünitesi görülüyor. Ayrıca lazer tabanlı bir otomatik odaklama sistemi olduğu da görülebiliyor.

Ayrıca Bkz. "HTC Sense 8 yeni bir tasarım konsepti ile geliyor"

Daha önce sızan benchmark sonuçlarında; 5.1 inçlik 2K ekran, Snapdragon 820 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM, 3000mAh kapasiteli batarya gibi özellikler olduğu ortaya çıkmıştı. Ayrıca sektörde ilk kez 12MP Ultrapixel arka kamera ve OIS destekli ön kamera da bu yeni cihazda yerini alacak.

Cihaz ile ilgili diğer bir ayrıntı ise batarya performansı konusunda. HTC ısrarla çok iyi bir kullanım ömründen bahsedince aslında batarya kapasitesinin yüksek olacağı akıllara gelmişti ancak işin sırrı Boost+ yazılımında. HTC’nin bir süredir test aşamasında olduğu Boost+ uygulaması, agresif depolama ve RAM optimizasyonları ile kullanım sürelerini biraz daha yukarı çekebiliyor. HTC'nin, yeni akıllı telefonunu 12 Nisan tarihinde tanıtarak 15 Nisan'da piyasaya sürmesi bekleniyor.  

 

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mehmedaltair 3 yıl en beğenilen mu5tafa
mu5tafa

Görüşünü orta seviye telefon gibi..

Samsung hariç bütün telefonlara b*k atmaya doyamadın
bu orta seviye gibi duruyorsa s7'de orta seviye gibi duruyordur. Hatta o iğrenç cam arka tasarım bundan kat kat daha dandik gözüküyor
mu5tafaGörüşünü orta seviye telefon gibi..Samsung hariç bütün telefonlara b*k atmaya doyamadınbu orta sevi...
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2 Yanıt Yanıtla +32
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Keljx 3 yıl
On numara cihaz olmus sanal tuslar ve htc yazisi gitmis ses sistemi asagi gitmis boomsounda oradan devam lg nin 2700 ettigi yerde bu cihazda 3000 eder hic degilde hak ediyor fiyatini

Bu sefer olmus insallah gelsede alsak on siparis versek bir an.
On numara cihaz olmus sanal tuslar ve htc yazisi gitmis ses sistemi asagi gitmis boomsounda oradan devam lg nin 2700 ettigi yerde bu cihazda 3000 eder hic degi...
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orientem 3 yıl
Bu sızıntılar da ufo videoları gibi yüksek çözünürlükte sızdıranı dövüyolar heralde.

Edit: Bizim dhdeki böyleymiş sadece asıl video şu heralde youtu.be/... Şu parmak izi okuyucunun yerini de en güzel Sony ayarlamış öndeki çift hoparlöründen feragat etmek zorunda kalmamış. Htc de vazgeçeceğine hiç koymasaymış. İris tarayıcı koysa kimse yadırgamazdı. Millet yeniliğini yadırgamıyor kii saçmalamasını yadırgıyor ana kameranın çözünürlüğü niye düşük dedik gitti ikinci kamerayla beraber kaldırdı önde niye boş yere Htc logosu var dedik gitti boomsoundla beraber kaldırdı. Elinin ayarı yok mu senin Htc.
Bu sızıntılar da ufo videoları gibi yüksek çözünürlükte sızdıranı dövüyolar heralde.Edit: Bizim dhdeki böyleymiş sadece asıl video şu heraldey...
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mavizaman 3 yıl
gene 3000 fiyat çeker htc alınmaz klasik son.
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salih deniz 3 yıl
sızdırılmayan sadece basına tanıtım programı kaldı, o da canlı yayınlanıyor :))
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PeYLeR. 3 yıl
orientem
Bu sızıntılar da ufo videoları gibi yüksek çözünürlükte sızdıranı dövüyolar heralde. Edit: Bizim dhdeki böyleymiş sadece asıl video şu heralde youtu.be/... Şu parmak izi okuyucunun yerini de en güzel Sony ayarlamış öndeki çift hoparlöründen feragat etmek zorunda kalmamış. Htc de vazgeçeceğine hiç koymasaymış. İris tarayıcı koysa kimse yadırgamazdı. Millet yeniliğini yadırgamıyor kii saçmalamasını yadırgıyor ana kameranın çözünürlüğü niye düşük dedik gitti ikinci kamerayla beraber kaldırdı önde niye boş yere Htc logosu var dedik gitti boomsoundla beraber kaldırdı. Elinin ayarı yok mu senin Htc.

Çift hoparlörden vaz geçtiğini nerden çıkardınız. Gene çift hoparlör var. Sadece asimetrik bir tasarım ile geliyor.
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Jül Sezar 3 yıl
Tasarimi begenseydim 6s den gecis yapmayi dusunebilirdim.
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shafck 3 yıl
m7'den sonra ilk defa olmuş bence. m7'yi iki buçuk yıl kullandım sonra abime verdim; aktif olarak kullanıyor ve batarya performansındaki doğal düşüş dışında hiç üzmedi. Zamanına göre tasarım harikası olan cihazdan sonra HTC beklentilere karşılık veremedi. Şimdi bir iphone kullanıcısıyım ancak htc'nin de piyasada varlığını belirgin bir şekilde sürdürmesi gerektiğini düşünüyorum. Rekabet her zaman bize yarar. Samsung s6 ve sonrasında harika bir çizgi tutturdu; umarım HTC'de bu cihazla tekrar yükselişe geçer.
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Engin.OK 3 yıl
Cihaz çok hoş görünüyor
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dead_game 3 yıl
serkan78689
bu pil işinin yazılımla çözülemeyeceğini bi anlıyamadılar.

Sende bu işin batarya kapisitesi ile çözülemeyeceğini anlamadın bence. Mesela Sony Xperia Z3'ün nasıl o sonucu verdiğini açıklarsan tamam diyeceğim sana.
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Hatsune Miku 3 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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jolawe 3 yıl
İphone çakması yaptılar tutmadı. Şimdi de samsung çakması yapmışlar. Ya tutarsa...
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serkan78689 3 yıl
bu pil işinin yazılımla çözülemeyeceğini bi anlıyamadılar.
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Guest-5E274E432 3 yıl
Evet yıllardır içinde şu siteyi inceleyin ne demek istediğimi anlayacaksınız.
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