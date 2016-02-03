2017 Audi S3 önü kamuflajlı olarak görüntülendi

2016 yılında A3 serisine ait makyajlanmış hatchback, sedan ve cabriolet modellerini yollarda görebileceğiz. 2015’de A3 cabriolet ve A3 hatchback modellerinin kamuflajlı prototipleri zaman zaman kameralara yansımıştı. Şimdi sıra Audi S3 Hatchback'de.

Fotoğraflara bakıldığı zaman S3’ün tasarım olarak yeni A4’den izler taşıdığı görülüyor.





S3 Sportback’in ne zaman gün yüzüne çıkacağına ilişkin herhangi bir bilgi yok fakat yeni A3’lerin 3-13 Mart’da yapılacak olan 2016 Genevre Motor Show’da meraklılarının karşısına çıkarılması bekleniyor. Yeni S3’ün performans olarak ne gibi farklılıklar göstereceği bilinmiyor ve 1-16 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan Paris Auto Show’da tanıtılacağına inanılıyor.





Daha önceki tasarım değişikliklerinden ve fotoğraftan yola çıkarak makyajlı S3 hatcback’de daha keskin hatlı farlar, hava girişleri genişletilmiş ön tampon ve daha keskin çizgilerin hâkim olduğu yeni ön ızgara göze çarpıyor. Farklı bir jant tasarımının ise paket içeriği ile beraber verileceği tahmin ediliyor. Panel veya torpido tasarımında büyük değişikliklerin olması beklenmiyor. Farklı renk seçecekleri veya görsel olarak geliştirilmiş tuşlar şimdilik beklenen farklılıklar arasında yer alıyor.





S3 şuan için ülkemizde 2.0 TFSI motor seçeneği ile satışta. 285 beygirlik güç sunan motor 0-100 km’ye 4.8 saniyede ulaşıyor. Yenilenen modelde beygiri arttırılmış aynı motor mu yoksa farklı motor seçeneklerimi sunulacağına ilişkin de herhangi bir bilgi yok.

http://www.topspeed.com/cars/audi/2017-audi-s3-ar172365.html