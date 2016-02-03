Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2017 Audi S3 önü kamuflajlı olarak görüntülendi

Audi geçtiğimiz sene A4, Q7 ve R8 modellerinin makyajlanmış kasaları ile karşımıza çıkmıştı. Paris Auto Show'dan önce de S3 Hatchback önü kamuflajlı şekilde görüntülendi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,9b
1
9
Otomobil Teknolojileri
Serhat Çevik
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
2016 yılında A3 serisine ait makyajlanmış hatchback, sedan ve cabriolet modellerini yollarda görebileceğiz. 2015’de A3 cabriolet ve A3 hatchback modellerinin kamuflajlı prototipleri zaman zaman kameralara yansımıştı. Şimdi sıra Audi S3 Hatchback'de.
2017 Audi S3 önü kamuflajlı olarak görüntülendi
 
Fotoğraflara bakıldığı zaman S3’ün tasarım olarak yeni A4’den izler taşıdığı görülüyor. 

S3 Sportback’in ne zaman gün yüzüne çıkacağına ilişkin herhangi bir bilgi yok fakat yeni A3’lerin 3-13 Mart’da yapılacak olan 2016 Genevre Motor Show’da meraklılarının karşısına çıkarılması bekleniyor.  Yeni S3’ün performans olarak ne gibi farklılıklar göstereceği bilinmiyor ve 1-16 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan Paris Auto Show’da tanıtılacağına inanılıyor.
2017 Audi S3 önü kamuflajlı olarak görüntülendi
 

Daha önceki tasarım değişikliklerinden ve fotoğraftan yola çıkarak makyajlı S3 hatcback’de daha keskin hatlı farlar, hava girişleri genişletilmiş ön tampon ve daha keskin çizgilerin hâkim olduğu yeni ön ızgara göze çarpıyor. Farklı bir jant tasarımının ise paket içeriği ile beraber verileceği tahmin ediliyor. Panel veya torpido tasarımında büyük değişikliklerin olması beklenmiyor. Farklı renk seçecekleri veya görsel olarak geliştirilmiş tuşlar şimdilik beklenen farklılıklar arasında yer alıyor.  

S3 şuan için ülkemizde 2.0 TFSI motor seçeneği ile satışta. 285 beygirlik güç sunan motor 0-100 km’ye 4.8 saniyede ulaşıyor. Yenilenen modelde beygiri arttırılmış aynı motor mu yoksa farklı motor seçeneklerimi sunulacağına ilişkin de herhangi bir bilgi yok.

http://www.topspeed.com/cars/audi/2017-audi-s3-ar172365.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mimar SaNAN 3 yıl
Sadece ön kısmı kamuflajlamışlar, değişiklik neredeyse yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirHan 3 yıl
Audi hep böyle arkadaşlar. Bir Audi modelinin 20 yıl önceki haliyle şimdiki halini kıyaslayın, birde ne bileyim Renault mesela. Bu adamlar bu konuda muhafazakarlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
çok da değişiklik yok sanki...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
radical 3 yıl
haklısınız, fakat gti devri 20-30 sene öncesinin olayıydı. o zaman makul fiyatlı çok uçuk olmayan lüks den ziyade yüksek güç/ağırlık oranı sunan araçlardı. sonra epey değişti işler tabi. Bugün bu s3 ün benim gözümde zerre çekiciliği yok. VW gurubunada ayrıca bir gıcıklığım var. ve doğuş grubuna demeliyım ayrıca, adamlarının insanı sinir eden satış sistemine. Japon candır diyorum. şu anda araba alsam honda veya toyota alırım kesinlikle.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sucuklu Pizza 3 yıl
Başlık??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
radical 3 yıl
nerde eski s3 ler, artık görsel olarak bir fark göremiyorum a3 ile arasında. ayrıca birde body kit mi satma derdindeler nedir anlamadım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 3 yıl
makyaj mı gelecek yeni kasa mı gelecek, şu paris otoshow gelse de artık netleşse, aynı durum golfte de var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
radical 3 yıl
nerde eski s3 ler, artık görsel olarak bir fark göremiyorum a3 ile arasında. ayrıca birde body kit mi satma derdindeler nedir anlamadım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
volkan_kolay 3 yıl
Ateşli Hatchback otomobillerin bir dönem hastasıydım ve severdim ama belli bir zaman sonra bana artık gereksiz modeller gelmeye başladı, Subaru BRZ ve Toyota GT86 gibi modeller safkan spor modeller ama günümüz Hatchback kasaları kaslayarak S RS GTi gibi isimler koyulması artık hiç farklı gelmiyor, artık markalar Subaru BRZ ve Toyota GT86 gibi safkan spor otomobiller üretmeli, Hatchback kırması otomobiller değil..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Google'ın otonom sürüş sistemi yağmurlu yol testlerine hazır 3 yıl Fitness takibine farklı bir yaklaşım: Human 3 yıl Lumia 850'den görseller gelmeye devam ediyor 3 yıl Ucuz USB Type-C kablosu, cihazlara büyük zarar verebiliyor 3 yıl Gram Games'in yeni oyunu Merged, 5 günde 1 milyon kez indirildi 3 yıl Batman v Superman: Dawn of Justice filminin bütçesi belli oldu 3 yıl Turing Phone, Sailfish platformuna yöneliyor 3 yıl Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge hakkında her şey 3 yıl OS X tarafının beğenilen mail istemcisi Airmail iOS'ta 3 yıl Seagate, ürünlerindeki yüksek hata oranları nedeniyle dava edildi 3 yıl AMD'nin 32 çekirdekli Zeppelin işlemcisi detaylanıyor 3 yıl MacGyver ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor 3 yıl AppStore’da büyük açık: jailbreak olmadan ücretli uygulamaları indirebilirsiniz 3 yıl Tesla Model 3’ün ilk görselleri Mart Ayı’nda geliyor 3 yıl Skoda resmi VisionS konsept çizimlerini yayınladı 3 yıl Apple yeni bir harekete duyarlı kontrol patenti aldı 3 yıl Nintendo, Amiibo'lar ile kasasını dolduruyor 3 yıl Twitter'da popüler haberler kullanıcı girişi yapılmadan da görüntülenebilecek 3 yıl Yahoo 1.700 kişiyi işten çıkarıp 5 ofisini kapatıyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN 2017 Audi S3 önü kamuflajlı olarak görüntülendi Sonraki BTK’dan adil kullanım kotasına ilişkin düzenleme çalışması 3 yıl Eğitimli kartallar izinsiz drone'ları havada yakalayacak 3 yıl Android 6.0 kullanım oranı yüzde 1.2 oldu 3 yıl Kılıf üreticisi Mophie satıldı 3 yıl iPhone 7'de kamera çıkıntısı kayboluyor 3 yıl Ferrari değer kaybı yaşıyor 3 yıl Microsoft 250 milyon dolara SwiftKey'i satın alıyor 3 yıl Cassini uzay aracından muhteşem Satürn fotoğrafı 3 yıl Samsung Galaxy J7 2016 modeline ucuz versiyon mu geliyor? 3 yıl Helio X20 yonga setinde işler yolunda gitmiyor 3 yıl LeEco, Aralık ayında 1 milyon akıllı telefon sattı 3 yıl Gmail'in aktif kullanıcı sayısı da 1 Milyar barajını aştı 3 yıl Canon, yeni amiral gemisini duyurdu: EOS-1DX Mark II 3 yıl Vaio'nun Windows 10 akıllı telefonu çok yakında geliyor 3 yıl iPhone 5se, iPad Air 3 ve güncellenmiş Apple Watch 15 Mart’ta tanıtılabilir 3 yıl BlackBerry: Yolumuza Android ile devam edeceğiz 3 yıl Google, Nexus cihazlarını kendisi üretmek istiyor 3 yıl Apple Campus 2 hakkında bilinmeyenler ve drone ile yakın bakış 3 yıl Dizüstü bilgisayar gibi görünüyor ama "biraz" farklı: Asus GX700 mercek altında 3 yıl Otonom Porsche hayali olanlara üzücü bir haber Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim