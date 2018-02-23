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Akıllı telefon satışlarında ilk kez dünya çapında bir düşüş yaşandı

Dünya çapında piyasa araştırma şirketi Gartner'in yayınladığı verilere göre 2017'nin dördüncü çeyreğinde akıllı telefon satışlarında ilk kez global çapta bir düşüş yaşandı.
1 yıl
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20
Cep Telefonları
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Akıllı telefon satışlarında ilk kez dünya çapında bir düşüş yaşandı
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Dünya çapında piyasa araştırmalarıyla bilinen Gartner’in yayınladığı rapora göre akıllı telefon satışlarında ilk kez global çapta bir düşüş yaşandı.

Gartner’in raporunda sunduğu verilere göre akıllı telefon satışları 2016’nın son çeyreğinde 432 milyon iken, 2017 yılının aynı döneminde %5.6 düşerek 408 milyon adet olarak gözlendi.

Samsung birinciliğini korudu 

2016’nın dördüncü çeyreğinde dev üreticiler Samsung ve Apple’ın pazar payı birbirine denk iken, 2017’nin aynı döneminde satışlarında düşüş yaşanmasına rağmen pazar payını daha fazla büyüten Güney Koreli üretici - %17.8’den %18.2’ye - liderliğe yerleşti. Apple tarafında ise satış rakamlarında görülen daha fazla düşüş şirketin %17.9 pazar payıyla ikinci sırada kalmasına neden oldu. Bu şirketlerin hemen arkasından da %10.8 ile Huawei, %6.9 ile de Xiaomi geldi.

"Bu düşüşün iki ana nedeni var" 

Gartner Araştırma Müdürü Anshul Gupta’nın belirttiğine göre bu düşüşün yaşanmasının iki ana nedeni var. Bunlardan birincisi, çok düşük fiyatlı akıllı telefonların kaliteden yoksun olması nedeniyle insanların daha kaliteli telefonlara yönelmesi sonucu cep telefonundan akıllı telefonlara geçme oranındaki düşüş. Bir diğeri ise kaliteli akıllı telefon sahibi olan insanların telefonu kısa sürede yenilemek yerine daha uzun süre kullanması.

Gartner verilerine göre 2017 yılının tamamında %20.9 Pazar payıyla Samsung lider durumda bulunuyor. Apple ise %14 Pazar payı ile ikinci sırada.


https://www.gartner.com/newsroom/id/3859963 Yorum Yaz
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Mr. Jingles 1 yıl en beğenilen
Yenilik anlamında artık ortada heyecan yaratacak bir iey olmuyor. Apple, Samsung gibi üreticiler ortaya yeni bir ürün koymuyor. Tek yaptıkları işlemciyi ve kamerayı geliştirmek. Gerisi aynı. Xiaomi, OnePlus gibi üreticiler de yenilik sunmak yerine büyük üreticilerin sunduğu ürünleri yarı fiyatına yakın seviyelerde satıyor. Dolayısıyla fiyatlardan ziyade inovasyon krizi yaşandığı için kullanıcı elindeki cihazı değiştirme yoluna gitmiyor.
Yenilik anlamında artık ortada heyecan yaratacak bir iey olmuyor. Apple, Samsung gibi üreticiler ortaya yeni bir ürün koymuyor. Tek yaptıkları işlemciyi ve kam...
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hareketliperde 1 yıl
elimde iphone se ve lumia 640 lte var. iphonea bişi olsa gidip dahada bir dünya para vermem lumia ile devam ederim. fiyatlar çılgınlık noktasına geldi. üreticilere birilerinin dur demesi lazım. geçen ay 92 model brodway araç sattım 9000? apple şu an 7000? telefon satıyor.
elimde iphone se ve lumia 640 lte var. iphonea bişi olsa gidip dahada bir dünya para vermem lumia ile devam ederim. fiyatlar çılgınlık noktasına geldi. üreticil...
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Guest Account 1 yıl
fiyatlar surekli artiyor ama kullanici 5 sene onceki yaptigi isle ayni isi yapiyor telefonda. herkesin cebindeki telefonla prestij olmayacagini da anladilar. normal.
fiyatlar surekli artiyor ama kullanici 5 sene onceki yaptigi isle ayni isi yapiyor telefonda. herkesin cebindeki telefonla prestij olmayacagini da anladilar. n...
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zolzauza 1 yıl
Daha beter olsunda fiyatlar biraz ucuzlasın bea yea :)
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huseyincarnege 1 yıl
millete paramı bıraktınız telefon satacanız
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diemcizone 1 yıl
Maliyetlerin azalmasına rağmen 500 dolara alınabilen üst seviye telefonlar 750-800 dolara çıktı. Neden alalım ki? Şahsen ben S5, S6, S7 EDGE, Note 2, Note 3, Note 4 ve Note 5 modellerini eksiksiz kullandım.
3000 liraya aldığın modeli 7-8 ay sonra 1200 liraya zor satıyorsun. Şahsen çok sayıda yurt dışından telefon da getirip forumda sattım. Şahsen de Lenovo da çalıştım bir dönem. Lenovo - ZUK - Motorola, LeEco ve Xiaomi üçlüsü ile yoluma devam ediyorum. Örnek vermek gerekirse iPhone X alacağıma 1800 liraya Mi 6 alırım, Gelecek yıl Mi 7, Bir sonra ki yıl da Mi 8 alırım tahminen. Neden 1 telefona 6100 lira para vereceğim? Fıstık gibi Mi Mix 2S geliyor 3-4 güne sanırım. Ona geçeceğim mesela çok yakında, Mi 5S 1100 liraya almıştım, Mi 6 1450 liraya geldi bana. İkisini de hemen hemen aldığım fiyatlara satmış olacağım. Zararım da yok, Mi Mix 2S de 2500 lira falan olur herhalde maksimum.
1 Yanıt Yanıtla
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Mianfei 1 yıl diemcizone
hocam ben lenovo vibe p serisi hastasıyım. vibe p3 ne zaman çıkar? p2 iğrenç geliyor o salak tuş tasarımından sonra. hem home tuşu konmuş hemde mecburi sanal tuş
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Escapetolife 1 yıl
Hep böyle haberlerden sonra Apple, Samsung rekor kar açıkladı diye haberler gelir. Keşke mp3 player olayında ki patlama, doygunluk ve bitiş telefon sektörüne de gelse...
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T Square 1 yıl
Önceden hep en iyisi olsun isterdim, artık işimi görsün yeter görüşündeyim. Çoğu kullanıcı da artık aynı fikirde.
Bu düşünceyle Mi Max 2 satın aldım gayet memnunum, uzun süre de kullanmayı düşünüyorum. Artık eski yavaş cihazlar kalmadı, piyasadaki çoğu cihaz (giriş seviyesi cihazları saymazsak) gündelik işleri çok rahat hallediyor.
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hareketliperde 1 yıl
elimde iphone se ve lumia 640 lte var. iphonea bişi olsa gidip dahada bir dünya para vermem lumia ile devam ederim. fiyatlar çılgınlık noktasına geldi. üreticilere birilerinin dur demesi lazım. geçen ay 92 model brodway araç sattım 9000? apple şu an 7000? telefon satıyor.
Yanıtla +10
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hcebi11 1 yıl
FatihAsl , 3 sene önceki 300 tl nin karşılığı şimdi 1000 ne yaklaştı .onu da dikkate almanız gerekir.
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konsoldede 1 yıl
artik CILKINI cikardilar ,arkadas yeni telefon cikiyor orta segmentde insanin 1 ay kazandigi paraya esit, üst sekmende cikiyor 6 aylik kazancina esit yani artik herkesin akilli telefonu var insanlar parayi yolda bulmuyor idare ediyor almasi bir dert satmasi bir dert ,haa bu isi takinti haline getirmis her sene telefonunu yenileyen arkadaslar var onlar ayri bir konu kisaca piyasa doydu fonksiyon bakimindan yenisi ne yapiyorsa eski modelide 3 asagi 5 yukari aynisini yapabiliyor TR sartlarinda keyfi her sene akilli telefon degistirmek heleki orta direk icin tam bir lükslük ,dünya pazarida artik doydu ekonomi büyümüyor insanlar kendilerini saglam a almak istiyor ,issizlik vs haliyle buda akilli tlf satislarina yansiyor
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Mr. Jingles 1 yıl en beğenilen
Yenilik anlamında artık ortada heyecan yaratacak bir iey olmuyor. Apple, Samsung gibi üreticiler ortaya yeni bir ürün koymuyor. Tek yaptıkları işlemciyi ve kamerayı geliştirmek. Gerisi aynı. Xiaomi, OnePlus gibi üreticiler de yenilik sunmak yerine büyük üreticilerin sunduğu ürünleri yarı fiyatına yakın seviyelerde satıyor. Dolayısıyla fiyatlardan ziyade inovasyon krizi yaşandığı için kullanıcı elindeki cihazı değiştirme yoluna gitmiyor.
Yanıtla +21
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martin palermo 1 yıl
herkes bizim gibi tonla para harcamıyor teknolojiye 600 dolarlık telefonun yenisini 1000 dolar yaparsan çoğunluk almaz
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akıllı telefon pazarı, akıllı telefon satışları ve
5 etiket daha samsung satışları apple satışları Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Barış Cankı
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