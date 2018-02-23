Akıllı telefon satışlarında ilk kez dünya çapında bir düşüş yaşandı

Gartner’in raporunda sunduğu verilere göre akıllı telefon satışları 2016’nın son çeyreğinde 432 milyon iken, 2017 yılının aynı döneminde %5.6 düşerek 408 milyon adet olarak gözlendi.
Samsung birinciliğini korudu
2016’nın dördüncü çeyreğinde dev üreticiler Samsung ve Apple’ın pazar payı birbirine denk iken, 2017’nin aynı döneminde satışlarında düşüş yaşanmasına rağmen pazar payını daha fazla büyüten Güney Koreli üretici - %17.8’den %18.2’ye - liderliğe yerleşti. Apple tarafında ise satış rakamlarında görülen daha fazla düşüş şirketin %17.9 pazar payıyla ikinci sırada kalmasına neden oldu. Bu şirketlerin hemen arkasından da %10.8 ile Huawei, %6.9 ile de Xiaomi geldi.
"Bu düşüşün iki ana nedeni var"
Gartner Araştırma Müdürü Anshul Gupta’nın belirttiğine göre bu düşüşün yaşanmasının iki ana nedeni var. Bunlardan birincisi, çok düşük fiyatlı akıllı telefonların kaliteden yoksun olması nedeniyle insanların daha kaliteli telefonlara yönelmesi sonucu cep telefonundan akıllı telefonlara geçme oranındaki düşüş. Bir diğeri ise kaliteli akıllı telefon sahibi olan insanların telefonu kısa sürede yenilemek yerine daha uzun süre kullanması.
Gartner verilerine göre 2017 yılının tamamında %20.9 Pazar payıyla Samsung lider durumda bulunuyor. Apple ise %14 Pazar payı ile ikinci sırada.
https://www.gartner.com/newsroom/id/3859963 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
3000 liraya aldığın modeli 7-8 ay sonra 1200 liraya zor satıyorsun. Şahsen çok sayıda yurt dışından telefon da getirip forumda sattım. Şahsen de Lenovo da çalıştım bir dönem. Lenovo - ZUK - Motorola, LeEco ve Xiaomi üçlüsü ile yoluma devam ediyorum. Örnek vermek gerekirse iPhone X alacağıma 1800 liraya Mi 6 alırım, Gelecek yıl Mi 7, Bir sonra ki yıl da Mi 8 alırım tahminen. Neden 1 telefona 6100 lira para vereceğim? Fıstık gibi Mi Mix 2S geliyor 3-4 güne sanırım. Ona geçeceğim mesela çok yakında, Mi 5S 1100 liraya almıştım, Mi 6 1450 liraya geldi bana. İkisini de hemen hemen aldığım fiyatlara satmış olacağım. Zararım da yok, Mi Mix 2S de 2500 lira falan olur herhalde maksimum.
Bu düşünceyle Mi Max 2 satın aldım gayet memnunum, uzun süre de kullanmayı düşünüyorum. Artık eski yavaş cihazlar kalmadı, piyasadaki çoğu cihaz (giriş seviyesi cihazları saymazsak) gündelik işleri çok rahat hallediyor.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
3556 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
akıllı telefon pazarı, akıllı telefon satışları ve