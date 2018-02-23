Akıllı telefon satışlarında ilk kez dünya çapında bir düşüş yaşandı

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Dünya çapında piyasa araştırmalarıyla bilinen Gartner’in yayınladığı rapora göre akıllı telefon satışlarında ilk kez global çapta bir düşüş yaşandı.

Gartner’in raporunda sunduğu verilere göre akıllı telefon satışları 2016’nın son çeyreğinde 432 milyon iken, 2017 yılının aynı döneminde %5.6 düşerek 408 milyon adet olarak gözlendi.

Samsung birinciliğini korudu

2016’nın dördüncü çeyreğinde dev üreticiler Samsung ve Apple’ın pazar payı birbirine denk iken, 2017’nin aynı döneminde satışlarında düşüş yaşanmasına rağmen pazar payını daha fazla büyüten Güney Koreli üretici - %17.8’den %18.2’ye - liderliğe yerleşti. Apple tarafında ise satış rakamlarında görülen daha fazla düşüş şirketin %17.9 pazar payıyla ikinci sırada kalmasına neden oldu. Bu şirketlerin hemen arkasından da %10.8 ile Huawei, %6.9 ile de Xiaomi geldi.

"Bu düşüşün iki ana nedeni var"

Gartner Araştırma Müdürü Anshul Gupta’nın belirttiğine göre bu düşüşün yaşanmasının iki ana nedeni var. Bunlardan birincisi, çok düşük fiyatlı akıllı telefonların kaliteden yoksun olması nedeniyle insanların daha kaliteli telefonlara yönelmesi sonucu cep telefonundan akıllı telefonlara geçme oranındaki düşüş. Bir diğeri ise kaliteli akıllı telefon sahibi olan insanların telefonu kısa sürede yenilemek yerine daha uzun süre kullanması.

Gartner verilerine göre 2017 yılının tamamında %20.9 Pazar payıyla Samsung lider durumda bulunuyor. Apple ise %14 Pazar payı ile ikinci sırada.

https://www.gartner.com/newsroom/id/3859963