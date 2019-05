2017'de korsan yollardan en çok indirilen diziler açıklandı

2017'de artık son günlere girmemiz ile birlikte yılın enleri de belli oldu. Torrent dünyasını yakından takip eden TorrentFreak de her yıl yayınladığı "yılın en çok indirilen dizileri" listesinin 2017 versiyonunu yayınladı. Tüm zamanların en sevilen dizilerinden Game of Thrones, son 6 yıldır olduğu gibi bu yıl da torrentten en çok indirilen diziler listesinin ilk sırasında yer aldı.

Game of Thrones bir kez daha korsan yollardan en çok indirilen dizi olsa da bu durum dizinin reyting rekorları kırmasına engel olmadı. Dizinin 7 bölümden oluşan 7. sezonu hemen hemen her hafta 10 milyondan fazla izleyici ulaşırken, sezon finali olan "The Dragon and the Wolf" 12 milyon izleyiciye ulaşarak tüm zamanların en çok izlenen Game of Thrones bölümü oldu.

Game of Thrones'un yanı sıra The Walking Dead, The Flash ve Rick and Morty gibi özellikle genç izleyici kitlesinin ilgisini çeken diziler de listede üst sıralarda yer aldı. Korsan yollardan en çok indirilen 10 dizi arasında Netflix, Amazon ve Hulu gibi dijital platformların popüler dizilerinin bulunmaması dikkat çekti.

TorrentFreak tarafından yayınlanan listeye göre 2017'de torrentten en çok indirilen 10 dizi şu şekilde sıralandı:

1. Game of Thrones

2. The Walking Dead

3. The Flash

4. The Big Bang Theory

5. Rick and Morty

6. Prison Break

7. Sherlock

8. Vikings

9. Suits

10. Arrow