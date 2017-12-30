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2017'de korsan yollardan en çok indirilen diziler açıklandı

Torrent dünyasını yakından takip eden TorrentFreak, 2017 yılında korsan yollardan en çok indirilen diziler listesini açıkladı. Bu yıl da listenin zirvesinde Game of Thrones yer aldı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
6,5b
1
27
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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2017'de artık son günlere girmemiz ile birlikte yılın enleri de belli oldu. Torrent dünyasını yakından takip eden TorrentFreak de her yıl yayınladığı "yılın en çok indirilen dizileri" listesinin 2017 versiyonunu yayınladı. Tüm zamanların en sevilen dizilerinden Game of Thrones, son 6 yıldır olduğu gibi bu yıl da torrentten en çok indirilen diziler listesinin ilk sırasında yer aldı.
Game of Thrones bir kez daha korsan yollardan en çok indirilen dizi olsa da bu durum dizinin reyting rekorları kırmasına engel olmadı. Dizinin 7 bölümden oluşan 7. sezonu hemen hemen her hafta 10 milyondan fazla izleyici ulaşırken, sezon finali olan "The Dragon and the Wolf" 12 milyon izleyiciye ulaşarak tüm zamanların en çok izlenen Game of Thrones bölümü oldu.
Game of Thrones'un yanı sıra The Walking Dead, The Flash ve Rick and Morty gibi özellikle genç izleyici kitlesinin ilgisini çeken diziler de listede üst sıralarda yer aldı. Korsan yollardan en çok indirilen 10 dizi arasında Netflix, Amazon ve Hulu gibi dijital platformların popüler dizilerinin bulunmaması dikkat çekti.
TorrentFreak tarafından yayınlanan listeye göre 2017'de torrentten en çok indirilen 10 dizi şu şekilde sıralandı:
1. Game of Thrones
2. The Walking Dead
3. The Flash
4. The Big Bang Theory
5. Rick and Morty
6. Prison Break
7. Sherlock
8. Vikings
9. Suits
10. Arrow

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MessiTugi 1 yıl en beğenilen
Flash bu rezil haliyle nasıl listede olabiliyor ya
3 Yanıt Yanıtla +17
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senjido 1 yıl
1 sezonda 25 bölüm yayınlanan flash mi daha çok 'indirilir' yoksa 6 bölüm yayınlanan peaky blinders mı?
1 Yanıt Yanıtla +11
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Moving On 11 ay
En çok beğenilen diziler korsan indirilir de arkadaşların dediği gibi Flash falan ne alaka anlayamadım.
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sistemli adam 11 ay
Nüfus yapısına bakıldığında the flash ve arrow gibi çocuk dizilerinin listede olmasına şaşmamak lazım.
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irish 11 ay
Flash gene bi nebze iyi. Arrow bildiğin çöp.
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Moldova_lover 11 ay
Arrow'u izlememek için millet üzerine para bile verir..
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ÇatlakMerlin 11 ay
Ee ne yapsın millet ona para buna para, nereden ne koparırımın derdine düşüyor herkes. Kaliteli dizi izlemek isteyenler de doğal olarak yabancı dizilere yöneliyor. 2018'de bu listeye Le Casa de Papel de girer.
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Umutcan 1 yıl
Dizi sitelerinden piksel piksel vcd/dvd kalitesinde izlemektense torrentten full hd izlemek daha mantıklı.
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ByBaterist 1 yıl
özledik.
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darknet 1 yıl
Ülke hırsızlarla doldu taştı ne diyeyim ki hırsızlığın anketi de oluyormuş.
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DjarumBlack- 1 yıl
Korsan izleyen kaldı mı
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Avenged Sevenfold. 1 yıl
vay be suits bu kadar izleniyor muymuş şaşırdım
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