2018 Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Akademi Ödülleri'nden sonra Hollywood'un en prestijli ikinci ödülü olarak kabul edilen Altın Küre Ödülleri (Golden Globe Awards), dün gece düzenlenen seremoni ile bu yılki sahiplerini buldu. Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından dağıtılan Altın Küre Ödülleri'nde bu yıl büyük ödülü kazanan filmler Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

ve Lady Bird oldu.

75. Altın Küre Ödülleri'nin en büyük sürprizi gecenin sonunda geldi. Drama dalında en iyi film ödülünü, favori gösterilen The Shape of Water değil, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri kazandı. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri büyük ödülü kazanma yarışında sadece The Shape of Water'ın değil, Call Me By Your Name ve The Post'un da arkasında görülüyordu.

2018 Altın Küre Ödülleri'nde Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın da ödüle layık görülen isimler arasında yer aldı. Akın'ın beğeni kazanan son filmi Paramparça (Aus dem Nichts), Yabancı Dilde En İyi Film ödülünü kazandı.

Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA), dizi kategorilerinde bu yıl yine yeni dizilere öncelik verdi. Hem drama, hem de komedi dalında en iyi dizi ödüllerini henüz ilk sezonlarında olan diziler (The Handmaid's Tale ve The Marvelous Mrs. Maisel) kazandı. Aynı şekilde oyunculuk dallarında da yeni dizilerden isimler ön plana çıktı.

Televizyon kategorilerinde geceye damga vuran dizi ise mini dizi kategorisinde yarışan Big Little Lies oldu. HBO'nun yeni dizisi, aralarında en iyi mini dizi ödülünün de bulunduğu tam dört dalda Altın Küre Ödülü'ne layık görüldü.

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Lady Bird

Guillermo del Toro, “The Shape of Water”

Gary Oldman, “Darkest Hour”

Frances McDormand, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

James Franco, “The Disaster Artist”

Saoirse Ronan, “Lady Bird”

Sam Rockwell, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

Allison Janney, “I, Tonya”

Martin McDonagh, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

Coco

“This Is Me” - “The Greatest Showman”

Alexandre Desplat, “The Shape of Water”

In the Fade

The Handmaid’s Tale

The Marvelous Mrs. Maisel

Sterling K. Brown, “This Is Us”

Elisabeth Moss, “The Handmaid’s Tale”

Aziz Ansari, “The Master of None”

Rachel Brosnahan, “The Marvelous Mrs. Maisel”

Laura Dern, “Big Little Lies”

Alexander Skarsgard, “Big Little Lies”

Big Little Lies

Fargo

Feud: Bette and Joan

The Sinner

Top of the Lake: China Girl

Nicole Kidman, “Big Little Lies”

Ewan McGregor, “Fargo”

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

75. Altın Küre Ödülleri'nde adayların tam listesi ve kazananlar şu şekilde:Call Me By Your NameDunkirkThe PostThe Shape of WaterThe Disaster ArtistGet OutThe Greatest ShowmanI, TonyaMartin McDonagh, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”Christopher Nolan, “Dunkirk”Ridley Scott, “All the Money in the World”Steven Spielberg, “The Post”Timothee Chalamet, “Call Me by Your Name”Daniel Day-Lewis, “Phantom Thread”Tom Hanks, “The Post”Denzel Washington, “Roman J. Israel, Esquire”Jessica Chastain, “Molly’s Game”Sally Hawkins, “The Shape of Water”Meryl Streep, “The Post”Michelle Williams, “All the Money in the World”Steve Carell, “Battle of the Sexes”Ansel Elgort, “Baby Driver”Hugh Jackman, “The Greatest Showman”Daniel Kaluuya, “Get Out”Judi Dench, “Victoria & Abdul”Helen Mirren, “The Leisure Seeker”Margot Robbie, “I, Tonya”Emma Stone, “Battle of the Sexes”Willem Dafoe, “The Florida Project”Armie Hammer, “Call Me by Your Name”Richard Jenkins, “The Shape of Water”Christopher Plummer, “All the Money in the World”Mary J. Blige, “Mudbound”Hong Chau, “Downsizing”Laurie Metcalf, “Lady Bird”Octavia Spencer, “The Shape of Water”Guillermo del Toro and Vanessa Taylor, “The Shape of Water”Greta Gerwig, “Lady Bird”Liz Hannah and Josh Singer, “The Post”Aaron Sorkin, “Molly’s Game”The Boss BabyThe BreadwinnerFerdinandLoving Vincent“Home” - “Ferdinand”“Mighty River” - “Mudbound”“Remember Me” - “Coco”“The Star” - “The Star”Carter Burwell, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”Jonny Greenwood, “Phantom Thread”John Williams, “The Post”Hans Zimmer, “Dunkirk”A Fantastic WomanFirst They Killed My FatherLovelessThe SquareTelevizyon adaylıkları:This Is UsThe CrownGame of ThronesStranger ThingsBlack-ishMaster of NoneSMILFWill & GraceFreddie Highmore, “The Good Doctor”Jason Bateman, “Ozark”Bob Odenkirk, “Better Call Saul”Liev Schreiber, “Ray Donovan”Claire Foy, “The Crown”Maggie Gyllenhaal, “The Deuce”Katherine Langford, “13 Reasons Why”Caitriona Balfe, “Outlander”Anthony Anderson, “Black-ish”Kevin Bacon, “I Love Dick”Eric McCormack, “Will & Grace”William H. Macy, “Shameless”Alison Brie, “GLOW”Pamela Adlon, “Better Things”Issa Rae, “Insecure”Frankie Shaw, “SMILF”Ann Dowd, “The Handmaid’s Tale”Chrissy Mentz, “This Is Us”Michelle Pfeiffer, “The Wizard of Lies”Shailene Woodley, “Big Little Lies”David Harbour, “Stranger Things”Alfred Molina, “Feud: Bette and Joan”Christian Slater, “Mr. RobotDavid Thewlis, “Fargo”Jessica Biel, “The Sinner”Jessica Lange, “Feud: Bette and Joan”Susan Sarandon, “Feud: Bette and Joan”Reese Witherspoon, “Big Little Lies”Robert De Niro, “The Wizard of Lies”Jude Law, “The Young Pope”Kyle MacLachlan, “Twin Peaks”Geoffrey Rush, “Genius”