2018 Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Haber Editörü
Akademi Ödülleri'nden sonra Hollywood'un en prestijli ikinci ödülü olarak kabul edilen Altın Küre Ödülleri (Golden Globe Awards), dün gece düzenlenen seremoni ile bu yılki sahiplerini buldu. Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından dağıtılan Altın Küre Ödülleri'nde bu yıl büyük ödülü kazanan filmler Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
ve Lady Bird oldu.
ve Lady Bird oldu.
75. Altın Küre Ödülleri'nin en büyük sürprizi gecenin sonunda geldi. Drama dalında en iyi film ödülünü, favori gösterilen The Shape of Water değil, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri kazandı. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri büyük ödülü kazanma yarışında sadece The Shape of Water'ın değil, Call Me By Your Name ve The Post'un da arkasında görülüyordu.
2018 Altın Küre Ödülleri'nde Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın da ödüle layık görülen isimler arasında yer aldı. Akın'ın beğeni kazanan son filmi Paramparça (Aus dem Nichts), Yabancı Dilde En İyi Film ödülünü kazandı.
Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA), dizi kategorilerinde bu yıl yine yeni dizilere öncelik verdi. Hem drama, hem de komedi dalında en iyi dizi ödüllerini henüz ilk sezonlarında olan diziler (The Handmaid's Tale ve The Marvelous Mrs. Maisel) kazandı. Aynı şekilde oyunculuk dallarında da yeni dizilerden isimler ön plana çıktı.
Televizyon kategorilerinde geceye damga vuran dizi ise mini dizi kategorisinde yarışan Big Little Lies oldu. HBO'nun yeni dizisi, aralarında en iyi mini dizi ödülünün de bulunduğu tam dört dalda Altın Küre Ödülü'ne layık görüldü.
75. Altın Küre Ödülleri'nde adayların tam listesi ve kazananlar şu şekilde:
En İyi Film / Drama
Call Me By Your Name
Dunkirk
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
The Post
The Shape of Water
En İyi Film / Komedi veya Müzikal
The Disaster Artist
Get Out
The Greatest Showman
I, Tonya
Lady Bird
En İyi Yönetmen
Guillermo del Toro, “The Shape of Water”
Martin McDonagh, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”
Christopher Nolan, “Dunkirk”
Ridley Scott, “All the Money in the World”
Steven Spielberg, “The Post”
En İyi Erkek Oyuncu / Drama
Timothee Chalamet, “Call Me by Your Name”
Daniel Day-Lewis, “Phantom Thread”
Tom Hanks, “The Post”
Gary Oldman, “Darkest Hour”
Denzel Washington, “Roman J. Israel, Esquire”
En İyi Kadın Oyuncu / Drama
Jessica Chastain, “Molly’s Game”
Sally Hawkins, “The Shape of Water”
Frances McDormand, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”
Meryl Streep, “The Post”
Michelle Williams, “All the Money in the World”
En İyi Erkek Oyuncu / Komedi veya Müzikal
Steve Carell, “Battle of the Sexes”
Ansel Elgort, “Baby Driver”
James Franco, “The Disaster Artist”
Hugh Jackman, “The Greatest Showman”
Daniel Kaluuya, “Get Out”
En İyi Kadın Oyuncu / Komedi veya Müzikal
Judi Dench, “Victoria & Abdul”
Helen Mirren, “The Leisure Seeker”
Margot Robbie, “I, Tonya”
Saoirse Ronan, “Lady Bird”
Emma Stone, “Battle of the Sexes”
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Willem Dafoe, “The Florida Project”
Armie Hammer, “Call Me by Your Name”
Richard Jenkins, “The Shape of Water”
Christopher Plummer, “All the Money in the World”
Sam Rockwell, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Mary J. Blige, “Mudbound”
Hong Chau, “Downsizing”
Allison Janney, “I, Tonya”
Laurie Metcalf, “Lady Bird”
Octavia Spencer, “The Shape of Water”
En İyi Senaryo
Guillermo del Toro and Vanessa Taylor, “The Shape of Water”
Greta Gerwig, “Lady Bird”
Liz Hannah and Josh Singer, “The Post”
Martin McDonagh, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”
Aaron Sorkin, “Molly’s Game”
En İyi Animasyon Film
The Boss Baby
The Breadwinner
Coco
Ferdinand
Loving Vincent
En İyi Orijinal Şarkı
“Home” - “Ferdinand”
“Mighty River” - “Mudbound”
“Remember Me” - “Coco”
“The Star” - “The Star”
“This Is Me” - “The Greatest Showman”
En İyi Orijinal Müzik
Carter Burwell, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”
Alexandre Desplat, “The Shape of Water”
Jonny Greenwood, “Phantom Thread”
John Williams, “The Post”
Hans Zimmer, “Dunkirk”
Yabancı Dilde En İyi Film
A Fantastic Woman
First They Killed My Father
In the Fade
Loveless
The Square
Televizyon adaylıkları:
En İyi Dizi / Drama
The Handmaid’s Tale
This Is Us
The Crown
Game of Thrones
Stranger Things
En İyi Dizi / Komedi veya Müzikal
Black-ish
Master of None
The Marvelous Mrs. Maisel
SMILF
Will & Grace
En İyi Erkek Oyuncu / Drama
Sterling K. Brown, “This Is Us”
Freddie Highmore, “The Good Doctor”
Jason Bateman, “Ozark”
Bob Odenkirk, “Better Call Saul”
Liev Schreiber, “Ray Donovan”
Claire Foy, “The Crown”
Maggie Gyllenhaal, “The Deuce”
Katherine Langford, “13 Reasons Why”
Elisabeth Moss, “The Handmaid’s Tale”
Caitriona Balfe, “Outlander”
En İyi Erkek Oyuncu / Komedi veya Müzikal
Anthony Anderson, “Black-ish”
Kevin Bacon, “I Love Dick”
Eric McCormack, “Will & Grace”
Aziz Ansari, “The Master of None”
William H. Macy, “Shameless”
En İyi Kadın Oyuncu / Komedi veya Müzikal
Alison Brie, “GLOW”
Rachel Brosnahan, “The Marvelous Mrs. Maisel”
Pamela Adlon, “Better Things”
Issa Rae, “Insecure”
Frankie Shaw, “SMILF”
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Laura Dern, “Big Little Lies”
Ann Dowd, “The Handmaid’s Tale”
Chrissy Mentz, “This Is Us”
Michelle Pfeiffer, “The Wizard of Lies”
Shailene Woodley, “Big Little Lies”
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
David Harbour, “Stranger Things”
Alfred Molina, “Feud: Bette and Joan”
Alexander Skarsgard, “Big Little Lies”
Christian Slater, “Mr. Robot
David Thewlis, “Fargo”
En İyi Mini Dizi veya Televizyon Filmi
Big Little Lies
Fargo
Feud: Bette and Joan
The Sinner
Top of the Lake: China Girl
En İyi Kadın Oyuncu / Mini Dizi veya Televizyon Filmi
Jessica Biel, “The Sinner”
Nicole Kidman, “Big Little Lies”
Jessica Lange, “Feud: Bette and Joan”
Susan Sarandon, “Feud: Bette and Joan”
Reese Witherspoon, “Big Little Lies”
En İyi Erkek Oyuncu / Mini Dizi veya Televizyon Filmi
Robert De Niro, “The Wizard of Lies”
Jude Law, “The Young Pope”
Kyle MacLachlan, “Twin Peaks”
Ewan McGregor, “Fargo”
Geoffrey Rush, “Genius”
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Dunkirk, herhangi bir ders verme çabasında değil ve ingiliz olmayan insanları bağlayan bir film değil sadece güzel görsele sahip. Film sadece İngilizlerin ne kadar onurlu, şerefli, vefakar olduğunu, dunkirk' e sıkışan 300.000 askerin britanya adasına geri çekilmesiyle anlatıyor.