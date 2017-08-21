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2018 BMW M5, 600 beygir gücüyle artık resmi!

BMW'nin sevilen performans sedanı M5, 2018 model yılıyla güncellendi. G30 kodlu 5 Serisi üzerine geliştirilen araç 600 beygir gücüyle 0'dan 100 km/h hıza 3,4 saniyede çıkıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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107
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Geçtiğimiz gün teaser videosu gelen ondan öncesinde casus görselleri ve bazı detayları ortaya çıkan BMW M5 için bekleyiş sona serdi. Oldukça etkileyici performans değerlerine sahip olan araç şu ana kadarki en hızlı ve en güçlü M5 konumunda.
Güncel F10 kasa M5'te yer alan 4.4 litre biturbo V8 motorun güncellenmiş bir versiyonuna sahip olan yeni M5, 5600-6700 devir aralığında ürettiği 600 beygir güç ve 750 Nm maksimum torkuyla oldukça etkileyici değerler sunuyor. Bu değerler önceki modelde 575 beygir güç ve 677 Nm tork olarak sunuluyordu.
Bütün bu güç değerleriyle 0'dan 100 km/h hıza yalnızca 3,4 saniyede çıkan sedan araç, sınırlandırılmış olarak 250 km/h maksimum hıza sahip olmakla birlikte bu sınır 305 km/h seviyesine arttırılabiliyor. Gücü aktarma işlemi 8-ileri M Steptronic otomatik bir şanzımana düşerken, şanzımanın Efficient, Sport ve Sport Plus modları yer alıyor. Gücün tekerleklere aktarılmasını ise M5 ailesinde bir ilk olarak dört tekerden çekiş sistemi M xDrive üstlenirken, bu tarafta ise 4WD, 4WD Sport ve gücün sadece arka tekerleklere aktarıldığı 2WD seçeneği yer alıyor. BMW yeni M5'te de önceden olduğu gibi yol tutuş sistemlerinin tamamen kapatılmasını mümkün kılmakta.
Daha önce sızan görsellerde olduğu gibi ufak dokunuşlarla dikkat çekici bir dış görünüşe kavuşan araç, elden geçirilmiş ön ve arka farlara, şişik bir kaputa, güncel M modellerindekine benzeyen bir ön tampona ve dörtlü egzoz çıkışına sahip. Standart olarak 19" jantlarla gelen araçta 20" jant seçeneği opsiyon sunulurken, müşteriler isterse toplamda 23 kg'lık bir ağırlık kazancı sağlayan karbon seramik fren sistemini de seçebiliyor.
Tavan ve kasasının bazı parçalarında karbon fiber takviyeli polimer kullanılan araç, F10 M5'e (1.945 kg) göre 90 kg daha hafif ve 1.855 kg ağırlığa sahip. İç mekanda direksiyon, koltuklar ve döşemelerin elden geçirildiği araç standart olarak sunulan kırmızı detaylarla desteklenen karbon fiber trimlerle daha sportif bir görünüm sunuyor.
Avrupa'da €117.900'dan başlayan fiyat etiketiyle satışa sunulacak olan yeni M5'in kamuoyuna ilk kez Frankfurt Otomobil Fuarında gösterilmesi beklenirken, eylül ayında ilk siparişlerin alınmasıyla 2018 bahar döneminde teslimatların başlaması planlanıyor. Model için M5 First Edition adında kırmızı renkli ve 400 limitli özel bir versiyon hazırlayan BMW bu araç için ise ekstradan €19.500 istiyor.

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haberelectro 2 yıl en beğenilen sınav_testmis_kanka
Teslaci gelmis hemen. Yahu tesla ile sunu nasil bir tuttun.
Teslayla drift mi yapacak V8 sesi mi dinleyecek.
Oyuncak degil otomobil ariyor M5 kullanan insanlar
Teslaci gelmis hemen. Yahu tesla ile sunu nasil bir tuttun.Teslayla drift mi yapacak V8 sesi mi dinleyecek.Oyuncak degil otomobil ariyor M5 kullanan i...
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8 Yanıt Yanıtla +94
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12 Angry Men 2 yıl
Onlar 117.000 e alacak, bizde 1 milyon üzeri olacak fiyatı. Hal hazırda m6 1.4 milyona satılıyor. 1.6 / 1.4 golf parasına m5 aldığınızı dusunun.
1 Yanıt Yanıtla +38
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spinattimyalnizliga 2 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men
Onlar 117.000 e alacak, bizde 1 milyon üzeri olacak fiyatı. Hal hazırda m6 1.4 milyona satılıyor. 1.6 / 1.4 golf parasına m5 aldığınızı dusunun.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
12 Angry MenOnlar 117.000 e alacak, bizde 1 milyon üzeri olacak fiyatı. Hal hazırda m6 1.4 milyona satılıyor. 1.6 / 1.4 golf parasına m5 aldı...
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zotacing 1 yıl
Süren ergen pilot kimse, daha videonun ilk 30 saniyesinde 1 saniye kaybetmiştir.
Daha iyi bir pilot ile denenmesi lazım. 7.38.92 kötü süre sayılmaz. M5 pist arabası değil sonuç olarak, E60 hariç M5 serileri piste uygun araçlar değildir.
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haberelectro 1 yıl zotacing
Ergen dedigin adam ringte 7.10 yapti GT R ile
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musetea 1 yıl
Tasarımı leş.
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haberelectro 1 yıl
Ring i 7.39 la dönmüş
motor1.com/...
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mcebi001 1 yıl
Bu Alman a Amerikan a artik para yok ....yaşasın Japonlar....
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drjacob 1 yıl
TR fiyatı kalp krizi geçirtir kesin
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4007 1 yıl drjacob

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A.B.D(azimBora) 1 yıl
BMW
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4Yankee 1 yıl
Kulakçığın üstündeki kırmızı tuşlar ne ?
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McLaren64 1 yıl 4Yankee
Kişisel sürüş modları. M1 ve M2 olmak üzere 2 tane. Sürücü o tuşlardan birine basarak önceden ayarladığı sürüş seçeneklerine alıyor aracı. Hızlı şekilde aracı istediği sürüş moduna almak için varlar.
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McLaren64 1 yıl
Mercedes-Benz E63 AMG-S'i kenara alalım lütfen.




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aycibin 2 yıl
bu arabaya rakip olabilecek bence 2 araba var:
- mercedes E63s amg 603bg
- dodge charger srt hellcat 707bg
tesla akülü oyuncak araba bunun yanında
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Ken Block43 2 yıl
Şu araç göğsünü değiştirsin artık ya.
3,4,5,7,i serisinde hepsi aynı midem bulanıyor.
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