Volkswagen'in elektrikli mikrobüsü 2022'de yollara çıkıyor

Volkswagen bu yılın başında ID Buzz modelini tanıttığında, genel görüş aracın diğer pek çok konseptle aynı kaderi paylaşacağı, bir otomobil fuarında görkemli bir şekilde yer alıp, ekonomik gerçekler ortaya çıktığında rafa kaldırılacağı düşünülüyordu. Ancak Volkswagen'den gelen açıklamaya göre Buzz bu kadere sahip olmayacak. Firma yaptığı açıklamayla elekrikli mikrobüsü 2022 yılında üretime geçireceğini duyurdu.

Seri üretim modelinde büyük jantlar gibi detayların yer alması beklenmezken, 60'lardan esinlenen tasarım, yarı otonom sürüş ve dört tekerden çekiş gibi seçeneklerin yer alaması bekleniyor. Aracın kargo versiyonunu da düşünen VW, aracın kuryeler için sıradan vanlara göre çevreci bir çözüm olacağını belirtiyor. Elektrikli olması nedeniyle büyük bir içten yanmalı motora ihtiyaç duymayacak olan araç, büyük bir SUV kadar yolcu alanı sunacak.

Buzz, firmanın yollara çıkaracağı ilk ID modeli olmazken, elektrikli kompakt otomobilin 2020 yılı dolaylarında piyasaya çıkması ID Crozz crossover modelinin de onu takip etmesi bekleniyor.