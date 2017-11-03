2018 Mercedes A-Serisi kamuflajsız olarak görüntülendi

Mercedes'in giriş seviyesi modellerinden olan A-Serisi'nin yeni jenerasyonu 2018'deki resmi lansmanı öncesi kamuflajsız olarak görüntülendi. Tamamen turuncu renkte boyalı olarak kameralara yakalanan premium hatchback modelin çarpışma testi için hazırlandığı düşünülüyor. Araçta ufak ebatlı jantlar ve halojen farlar göze çarparken, bu durum aracın düşük donanımlı bir versiyon olduğunu düşündürüyor.

Yayınlanan bazı casus görsellerde hatchback modelin arkasında markanın ilk defa tanıtacağı A-Serisi Sedan'ın da arka kısmı görünüyor. Bu yeni sedan aracın Çin'de düzenlenen Şanghay Otomobil Fuarında bizlere Concept A Sedan olarak ön izlemesi gösterilmişti. Görsellerden de görüleceği üzeri nihai sürümün konsept araçla hemen hemen aynı arka lambalara sahip olacağını söyleyebiliriz.

Güncel modele göre daha keskin ön ve arka lambalara sahip olacağı görünen 2018 A-Serisi'nde sportiflik daha ön planda olacak. Yan aynaların A-sütunundan kapı panellerine taşındığı gözlemlenirken, bunun daha düşük bir sürtünme katsayısına sahip daha şık bir görünüm için yapıldığı tahmin ediliyor.

MFA platformunun evrimleşmiş halini temel alan yeni A-Serisi beş kapılı hatchback, Mart ayındaki Cenevre Otomobil Fuarında tanıtılabilir. Güncel modeldeki gibi serinin tepesini A45 modeli oluşturacak ve firma açıklamalarına göre yeni A45, 400 beygir üzeri güçte olacak. Yeni nesilde markanın üst seviye modellerinde olduğu gibi çift dijital ekrana yer verilmesi beklenirken, bu dizilimin serinin bütün donanım versiyonlarında standart olup olmayacağı ise şu an için bilinmiyor.