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2018 Mercedes A-Serisi kamuflajsız olarak görüntülendi

Geçtiğimiz aylarda testler esnasında kamuflajlı olarak görüntülenen Mercedes-benz A-Serisi, bu defa tasarımını tamamen gözler önüne serecek şekilde kamuflajsız olarak görüntülendi.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Mercedes'in giriş seviyesi modellerinden olan A-Serisi'nin yeni jenerasyonu 2018'deki resmi lansmanı öncesi kamuflajsız olarak görüntülendi. Tamamen turuncu renkte boyalı olarak kameralara yakalanan premium hatchback modelin çarpışma testi için hazırlandığı düşünülüyor. Araçta ufak ebatlı jantlar ve halojen farlar göze çarparken, bu durum aracın düşük donanımlı bir versiyon olduğunu düşündürüyor.
Yayınlanan bazı casus görsellerde hatchback modelin arkasında markanın ilk defa tanıtacağı A-Serisi Sedan'ın da arka kısmı görünüyor. Bu yeni sedan aracın Çin'de düzenlenen Şanghay Otomobil Fuarında bizlere Concept A Sedan olarak ön izlemesi gösterilmişti. Görsellerden de görüleceği üzeri nihai sürümün konsept araçla hemen hemen aynı arka lambalara sahip olacağını söyleyebiliriz.
Güncel modele göre daha keskin ön ve arka lambalara sahip olacağı görünen 2018 A-Serisi'nde sportiflik daha ön planda olacak. Yan aynaların A-sütunundan kapı panellerine taşındığı gözlemlenirken, bunun daha düşük bir sürtünme katsayısına sahip daha şık bir görünüm için yapıldığı tahmin ediliyor.
MFA platformunun evrimleşmiş halini temel alan yeni A-Serisi beş kapılı hatchback, Mart ayındaki Cenevre Otomobil Fuarında tanıtılabilir. Güncel modeldeki gibi serinin tepesini A45 modeli oluşturacak ve firma açıklamalarına göre yeni A45, 400 beygir üzeri güçte olacak. Yeni nesilde markanın üst seviye modellerinde olduğu gibi çift dijital ekrana yer verilmesi beklenirken, bu dizilimin serinin bütün donanım versiyonlarında standart olup olmayacağı ise şu an için bilinmiyor.

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Barni Moloztaş 1 yıl
Akraba evliliği
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FIRAT_G_ 1 yıl
Kalite olarak en iyi araba ama bu ne tasarımdır gittikçe tasarım daha kötüye gidiyor

Eski makineye bak birde yenilere
C 209 facelift
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10ff 1 yıl
A3 + v30 + astra
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Nejoz 1 yıl
Yorum yapmak için erken bence gidip görmeden karar vermemek lazım..
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dt1907 1 yıl
gayet güzel olcak.olacak olan gercek fotoğraflar böyle turuncu renkteki modele aldanmayın olcak olan güzel olan model budur.
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OrQuN 1 yıl
Ölüsü bizi 30 sene götürür.
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Alisilin07 1 yıl
Önden focus arkadan leon.
Yani a serisi önden başka arkadan başka olmuş 😃
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sistemli adam 1 yıl
Arkadan direkt leon olmuş.
Nasıl hırs yaptılarsa mercedes yıldızını bile boyamışlar.
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canmania 1 yıl
renkten dolayı yanılıyoruzdur inşallah
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alemburda34 1 yıl
Berbat tasarim bu nedir ya onden ve arkadan rahat 2-3 farkli markaya benziyor.
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