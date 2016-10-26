2018 Mercedes-AMG E63 ve E63 S resmiyete kavuştu

Mercedes-AMG, Güney Kaliforniya'da birkaç hafta sonra gerçekleşecek resmi lansman öncesi E63 ve E63 S performans sedanlarının bütün detaylarını kamuoyuna duyurdu. Yeni lüks 4 kapılı spor araçlar baştan çıkarıcı V8 motor ve yarışlardan ilham alınan parçalar gibi AMG'nin bütün güzellikleriyle birlikte geliyor. Mercedes-AMG'nin başındaki Tobias Moers açıklamasında yeni modellerin firma tarihinde bir jenerasyondan diğerine atılan en büyük adım olarak nitelendiriyor.

Teknik detaylara geçecek olursak hem alt model E63 hem de üst model olan E63 S'in ikisi de gücünü 4.0-litre twin-turbo V8 bir motordan alıyor. E63'de bu motor 5750 d/d'da 563 beygir güç ile 2250 d/d'da 750Nm tork üretirken, E63 S modeline geldiğimizde 5750 d/d'da 603 beygir güç ile 2500 d/d'da 850Nm tork üretiyor.

0-100km/h hızlanma değerlerine gelecek olursak; standart E63 bunu 3.5s'de tamamlarken daha güçlü olan E63 S ise bu hızlanmayı 3.4s'de tamamlıyor. E63'ün son sürati elektronik olarak 250km/h ile sınırlandırılırken E63 S'de bu sınır 300km/h olarak ayarlanmış.

Mercedes-AMG araçlarda performans üzerine geliştirmeler yaparken verimlilik adına da bazı çalışmalar gerçekleştirmiş durumda, yeni E63 ve E63 S'in Comfort modunda güce gerek duyulmadığı taktirde 4 silindiri kapatarak yakıt ekonomisi de yapmak mümkün.

Araçta motordan sonra aktarma organı olarak AMG'nin SpeedShift 9-ileri otomatik şanzımanı bulunurken Mercedes bu modelde şanzımanın ilk defa ıslak kavramalı versiyonunu kullanmış. Gücü tekerleklere aktarma işini yenilenen 4MATIC+ 4 çeker sistemi üstlenirken sistemin tam değişken tork dağılımı ve birçok sürüş modları sayesinde aracı her koşulda istenilen şekilde kullanmak mümkün. Önceki nesil E63'deki gibi arkadan itişin zevkini yaşamak isteyenleri de unutmayan Mercedes-AMG, E63 S'e standart olarak aracı "Race" moduna alıp vitesi de Manuel moda geçirince devreye giren aracın tamamen arkadan itere geçtiği bir "Drift" modu eklemiş durumda.

Son olarak araçların dışına gelecek olursak tasarım olarak bir AMG klasiği olarak daha hırçın duran araçlardan E63'de 19-inç boyutlu jantlar bulunurken E63 S'de ise 20-inç boyutunda jantlar yer alıyor.

2018 model Mercedes-AMG E63 ve E63 S'in kamuoyu karşısına ilk olarak 16 Kasım'da Los Angeles Otomobil Fuarında çıkması ve 2017'nin yaz döneminde satış noktalarında yerini alması bekleniyor.

http://www.topspeed.com/cars/car-news/2018-mercedes-amg-e63-and-e63-s-unveiled-ar174985.html