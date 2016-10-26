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2018 Mercedes-AMG E63 ve E63 S resmiyete kavuştu

Mercedes-AMG'nin hızlı lüks sedanı E63'ün yeni jenerasyonu resmiyete kavuştu. Bu jenerasyonda seriye E63 S versiyonu da katılırken aracın 600 beygirlik V8 motoru dikkat çekiyor.
3 yıl
4,7b
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Mercedes-AMG, Güney Kaliforniya'da birkaç hafta sonra gerçekleşecek resmi lansman öncesi E63 ve E63 S performans sedanlarının bütün detaylarını kamuoyuna duyurdu. Yeni lüks 4 kapılı spor araçlar baştan çıkarıcı V8 motor ve yarışlardan ilham alınan parçalar gibi AMG'nin bütün güzellikleriyle birlikte geliyor. Mercedes-AMG'nin başındaki Tobias Moers açıklamasında yeni modellerin firma tarihinde bir jenerasyondan diğerine atılan en büyük adım olarak nitelendiriyor.
Teknik detaylara geçecek olursak hem alt model E63 hem de üst model olan E63 S'in ikisi de gücünü 4.0-litre twin-turbo V8 bir motordan alıyor. E63'de bu motor 5750 d/d'da 563 beygir güç ile 2250 d/d'da 750Nm tork üretirken, E63 S modeline geldiğimizde 5750 d/d'da 603 beygir güç ile 2500 d/d'da 850Nm tork üretiyor.
0-100km/h hızlanma değerlerine gelecek olursak; standart E63 bunu 3.5s'de tamamlarken daha güçlü olan E63 S ise bu hızlanmayı 3.4s'de tamamlıyor. E63'ün son sürati elektronik olarak 250km/h ile sınırlandırılırken E63 S'de bu sınır 300km/h olarak ayarlanmış.
Mercedes-AMG araçlarda performans üzerine geliştirmeler yaparken verimlilik adına da bazı çalışmalar gerçekleştirmiş durumda, yeni E63 ve E63 S'in Comfort modunda güce gerek duyulmadığı taktirde 4 silindiri kapatarak yakıt ekonomisi de yapmak mümkün.
Araçta motordan sonra aktarma organı olarak AMG'nin SpeedShift 9-ileri otomatik şanzımanı bulunurken Mercedes bu modelde şanzımanın ilk defa ıslak kavramalı versiyonunu kullanmış. Gücü tekerleklere aktarma işini yenilenen 4MATIC+ 4 çeker sistemi üstlenirken sistemin tam değişken tork dağılımı ve birçok sürüş modları sayesinde aracı her koşulda istenilen şekilde kullanmak mümkün. Önceki nesil E63'deki gibi arkadan itişin zevkini yaşamak isteyenleri de unutmayan Mercedes-AMG, E63 S'e standart olarak aracı "Race" moduna alıp vitesi de Manuel moda geçirince devreye giren aracın tamamen arkadan itere geçtiği bir "Drift" modu eklemiş durumda.
Son olarak araçların dışına gelecek olursak tasarım olarak bir AMG klasiği olarak daha hırçın duran araçlardan E63'de 19-inç boyutlu jantlar bulunurken E63 S'de ise 20-inç boyutunda jantlar yer alıyor.
2018 model Mercedes-AMG E63 ve E63 S'in kamuoyu karşısına ilk olarak 16 Kasım'da Los Angeles Otomobil Fuarında çıkması ve 2017'nin yaz döneminde satış noktalarında yerini alması bekleniyor.

http://www.topspeed.com/cars/car-news/2018-mercedes-amg-e63-and-e63-s-unveiled-ar174985.html Yorum Yaz
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h.aras.k 3 yıl en beğenilen
Şu arabanın haline bak arkadaş ya, C desen değil, S desen değil.

C'ye bakıyorum. E desen değil, S desen değil.

S'e bakıyorum. E desen değil, C desen değil.

Karman çorman bir şey. Mercedes'in yeni ÜRÜNleri.

Eski E'yi gözüm arıyor.
Şu arabanın haline bak arkadaş ya, C desen değil, S desen değil.C'ye bakıyorum. E desen değil, S desen değil.S'e bakıyorum. E desen değil...
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shadowgeist 3 yıl
Benim AMG'em halen bu kimse kusura bakmasın:
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verag 3 yıl
bence bu kasa e serisi gibi olmamış ....
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jimhendrix 3 yıl
g30 buna bakıp, hangi model acaba neyse ben tokatlayıp geçerim diye düşünür.
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aycibin 3 yıl
kalantor bir araba.600bg'lik bir araca binmek isteyen neden 4 kapılı bir araç alsınki?yine mercedes bakıyorsan git amg gts/gtr falan al
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zotacing 3 yıl
Motor özellikleri çok iyi.
Ancak tasarım olarak çok vasat bir kasa oldu bu yeni E
Style paket C180 gibi duruyor önden.
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sarıkanaryam 3 yıl
e63 takdir edilir.
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32.adam 3 yıl
Şahsen 4litre motor ötv ve kdv'sini daha sonra da Mtv'sini ödemek için, ne zaman havadan bir 5-6 milyon $ kazanırsam bu aracıda o zaman alırım. Keza her yıl devlete ödediğim vergiler ile 550 ise yaramayan adam ve ahvalını besleyip semirtmek artık iyice zoruma gitmeye başladı
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darkboyy 3 yıl
Daha güçlü daha hızlı daha teknolojik ama w212 kadar yakışıklı değil ve bu tüm artılarını yok ediyor
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DH Misafiri 3 yıl
E43 lansmaninda soeduklarinda israrla E63 olmayacak demislerdi neden acaba
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canvarol 3 yıl
E63 fazla sade olmuş, daha agresif bir tasarım bekliyordum ben biraz hayal kırıklığı oldu tasarımda ama performans olarak gayet iyi olmuş araç 600 bg ve 3.4 saniye 0-100 hızlanma değerleri çok iyi bakalım M5 nasıl olacak merak ediyorum, 0-100 hızlanmasını 3.0-3.2 saniye civarına indirmesi gerek E63 e cevap olarak.
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Aurorax 3 yıl
gazi koklesek boyun kirar
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