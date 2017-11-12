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2018 Nissan Leaf ilk ayında 23 bin üzeri siparişe ulaştı

Dünyanın en çok satan elektrikli aracı Nissan Leaf'in yeni jenerasyonu satışa sunulduğu ilk aydan oldukça başarılı oldu. Yeni aracın 23 bin adetlik satışa ulaştığı bildiriliyor.
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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İlk jenerasyonu dünyanın en çok satan elektrikli aracı konumunda olan Nissan Leaf, bu başarısını ikinci nesliyle de devam ettiriyor. Aracın yeni versiyonu ilk ayında 23 bin adetlik bir satışa imza atmış olabilir.
Geçtiğimiz günlerde Japonya'dan gelen raporlara göre 4.000'e adete yakın (3.629 adet) satış yapıldığı belirtilirken, Avrupa kıtasında da bir bu kadar daha satıştan söz ediliyordu. Ancak gelen bir diğer rapora göre ekim ayında Japonya'da toplam 9.600 adet sipariş alındığı bildirilirken, Nissan'ın bunun 3.629 adetini teslime hazır hale getirdiği söyleniyor. Sonrasında ortaya çıkan kalite kontrol noktasındaki skandaldan ötürü Nissan'ın bu 3.629 adetlik siparişin yalnızca bir kısmını teslim edebildiği bildiriliyor.
Firmanın başına bu tarz bir olay gelmemiş ve teslimatları durdurmamış olsa, Japon devinin Japonya'daki 9.600 siparişin tamamını teslim edeceği ve Avrupa'daki 4.000'lik aracı da katarsak ilk ayda 14.000'e yakın bir teslimat başarısına imza atacağı bildiriliyor.
Bu durumun haricinde bir Nissan yetkilisinin gelen açıklamaya en son açıklamaya göre ise Japonya'da 2 Ekim'de satışa sunulan ve 3.990.600 yen (35 bin dolar) fiyata sahip olan araç 19 bin üzeri sipariş almış durumda. Eğer bu durumu da göz önüne alırsak Japonya'da 19 bin ve Avrupa'da 4 bin sipariş alan 2018 Nissan Leaf'in ilk ayında 23 bin adet gibi oldukça başarılı bir satışa imza attığını söyleyebiliriz.

https://insideevs.com/nissan-sells-19000-plus-new-leafs-in-first-month-on-market/ Yorum Yaz
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1ses1 1 yıl en beğenilen
Elektrikli araçların özellikle granti koşulları çok önemli.
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elcas 1 yıl
120 bin tlye gelecekse okdir. zoe bile 130dan başlıyor.
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pro-black 1 yıl
Reno Zoe ile piyasayi götürürler.
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Laminon 1 yıl
Gelse ne İstanbul ankara arası bi tane sarj istasyonu var ondada 3 saatte anca doluyor 3 günde gideriz artık Ankaradan İstanbula o da sanslıysak
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ZaferBiryol 1 yıl
8 senelik süreçte 280 bin satışa ulaşmış. Yeni kasası gayet hoş.
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1ses1 1 yıl en beğenilen
Elektrikli araçların özellikle granti koşulları çok önemli.
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atlantice 1 yıl
Keşke Türkiye ye de gelse.
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