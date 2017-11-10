Tesla Model S 100D artık 0'dan 60 mph hıza 3,6 saniyede çıkıyor

Geçtiğimiz aylarda Model S ve Model X'in performans odaklı olmayan versiyonlarını bir takım güncellemelerle daha güçlü hale getiren Tesla, şimdi de Model S 100D'ye el attı.

Yeni yapılan bir test sonucuna göre araç 0'dan 60 mph (96 km/h) hıza öncesine oranla yarım saniye daha çabuk ulaşarak neredeyse perfomans modeli ile yarışır hale gelmiş. Geçtiğimiz yaz döneminde verdiği güncelleme ile Model S 75D'nin 0-60 mph hızlanmasını 5,2 saniyeden 4,2 saniyeye düşüren firma, Model X 75D'nin 6.0 saniye olan süresini ise 4,9 saniyeye indirmişti.

Yayınlanan güncellemenin açıklamasında herhangi bir hızlanma geliştirmesi bilgisi yapmayan firma onun yerine "yazılım ve donanım iyileştirmeleri" açıklamasında bulunmuş. Güncelleme sonrası araçların resmi verilerini güncelleyen Tesla, Model S 100D'nin hızlanmasını 4,2 saniyeden 4,1 saniyeye indirirken Model X 100D'nin süresini ise 5,2 saniyeden 4,7 saniyeye indirmiş durumda.

Ancak yapılan testler gösteriyor ki Tesla bu verileri yayınlarken aracın performansını olduğundan düşük göstermiş. Geçtiğimiz günlerde sıfır bir Tesla Model S 100D edinen DragTimes aracın kendi yaptıkları 0-60 mph hızlanma verilerini paylaşmış. Paylaşılan verilerde Model S 100D'nin Tesla'nın belirttiği 4,1 saniye yerine 3,6 saniyede 60 mph hıza ulaştığı görülüyor.

Bunun dışında araçlarına ani hızlanmalardan kaçınmak isteyenler için geçtiğimiz günlerde "Chill mode" diye bir özellik ekleyen Tesla'nın, Model S 100D aracı bu mod seçildiğinde ise 60 mph'ye 7,2 saniyede ulaşıyor. DragTimes'ın test videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.