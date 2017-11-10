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Tesla Model S 100D artık 0'dan 60 mph hıza 3,6 saniyede çıkıyor

Tesla'nın performans odaklı olmayan Model S 100D modeli gelen son güncelleme sonrası 0'dan 60 mph hıza yarım saniye daha çabuk yani 3,6 saniyede ulaşmaya başladı.
1 yıl
4,2b
2
19
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Geçtiğimiz aylarda Model S ve Model X'in performans odaklı olmayan versiyonlarını bir takım güncellemelerle daha güçlü hale getiren Tesla, şimdi de Model S 100D'ye el attı.
Yeni yapılan bir test sonucuna göre araç 0'dan 60 mph (96 km/h) hıza öncesine oranla yarım saniye daha çabuk ulaşarak neredeyse perfomans modeli ile yarışır hale gelmiş. Geçtiğimiz yaz döneminde verdiği güncelleme ile Model S 75D'nin 0-60 mph hızlanmasını 5,2 saniyeden 4,2 saniyeye düşüren firma, Model X 75D'nin 6.0 saniye olan süresini ise 4,9 saniyeye indirmişti.
Yayınlanan güncellemenin açıklamasında herhangi bir hızlanma geliştirmesi bilgisi yapmayan firma onun yerine "yazılım ve donanım iyileştirmeleri" açıklamasında bulunmuş. Güncelleme sonrası araçların resmi verilerini güncelleyen Tesla, Model S 100D'nin hızlanmasını 4,2 saniyeden 4,1 saniyeye indirirken Model X 100D'nin süresini ise 5,2 saniyeden 4,7 saniyeye indirmiş durumda.
Ancak yapılan testler gösteriyor ki Tesla bu verileri yayınlarken aracın performansını olduğundan düşük göstermiş. Geçtiğimiz günlerde sıfır bir Tesla Model S 100D edinen DragTimes aracın kendi yaptıkları 0-60 mph hızlanma verilerini paylaşmış. Paylaşılan verilerde Model S 100D'nin Tesla'nın belirttiği 4,1 saniye yerine 3,6 saniyede 60 mph hıza ulaştığı görülüyor.
Bunun dışında araçlarına ani hızlanmalardan kaçınmak isteyenler için geçtiğimiz günlerde "Chill mode" diye bir özellik ekleyen Tesla'nın, Model S 100D aracı bu mod seçildiğinde ise 60 mph'ye 7,2 saniyede ulaşıyor. DragTimes'ın test videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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beniqerme 1 yıl en beğenilen
Helal olsun Tesla ve Elon Muska
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ridleyscott 1 yıl
P100d olanı , opsiyon donanım ile 3 saniyenin altında diye biliyorum. 2,6 saniye olabilir.
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_Saint_ 1 yıl KiriN
Düşündüğünüz şeye bak. Siz aracı alın da ben size 30 metrelik uzatma kablosu ayarlarım :)
1 Yanıt Yanıtla +4
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nacker 1 yıl
Biz daha koltuktan kalkıp kapıya 3 saniyede gidemiyoruz
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wolfestein 1 yıl
Hız önemli değil. Aracın güvenlik açısından daha düzgün hale getirilmesi gerekiyor.
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nightbringer 1 yıl
3 saniyeye mi ihtiyaç var yoksa daha fazla menzile mi bir bunu sorsun firma kendine
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frostburn 1 yıl
100D dizel anlamına mı geliyor?
Bunun ötvsi kaç?
edit : babam yazmış arkadaşlar, kendisine golf bakıyoruz..
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pCkOpAtuS 1 yıl
Güncelleme alan arabalar.Hayal gibiydi 10 sene önce.
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Smartyy 1 yıl
1.3 Multijet Doblo
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TSY 1 yıl
elonda chip tuning işine girmiş
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BekirTemel 1 yıl
Burada 100 bin dolar olur
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koyunsavar 1 yıl
Kesin android 8 e güncellediler.
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Angel of the Lord 1 yıl
Uzatma kablosu falan eyvallah da. Bu arabalarla şimdilik uzak şehirlere gitmek imkansız gibi Türkiye'de. Şehiriçi güzel iyi. Eve dönünce bir şekilde şarj etme imkanı var sanırım. Ama uzak şehirlere gittiğinde şarj bittiğinde ne yapılır onu bilmiyorum.
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