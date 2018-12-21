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Men in Black International'ın ilk fragmanı yayımlandı

Aksiyon, bilim-kurgu ve komedi türlerini başarıyla harmanlayan Siyah Giyen Adamlar serisi geri dönüyor. Önümüzdeki yıl vizyona girecek Men in Black Internationa'ın ilk fragmanı yayımlandı.
5 ay
7,9b
1
18
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Siyah giyen adamlar beyaz perdeye geri dönüyor. Son olarak 2012 yılında vizyona giren Men in Black 3 ile sinemaseverlerin karşısına çıkan Siyah Giyen Adamlar, bu kez yeni karakterler ve yeni bir seri ile beyaz perdeye dönüyor. Başrollerini Chris Hemsworth ve Tessa Thompson'ın üstlendiği yeni Men in Black filmi için tanıtım çalışmalarına başlayan Sony Pictures, merakla beklenen filmin ilk fragmanını yayımladı.
Thor: Ragnarok'un yıldızları Chris Hemsworth ve Tessa Thompson'ı yeniden bir araya getiren Men in Black International, sevilen seriyi bu genç yıldızlar ile yenilemeyi amaçlıyor. Daha önceki Men in Black filmleri Amerika'da geçerken, bu yeni seri adından da anlaşılacağı gibi daha uluslararası hikayelere odaklanacak.
Orijinal serinin yıldızları olan Will Smith ve Tommy Lee Jones bu filmde yer almasa da Men in Black International bir yeniden yapım değil, devam filmi olacak. Orijinal seride Agent O karakterini canlandıran Emma Thomson, bu filmde de aynı rol ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak.
Yönetmenliğini F. Gary Gray (The Fate of the Furious, Straight Outta Compton)'in üstlendiği Men in Black International'ın başrollerinde Hemsworth ve Thompson'a Liam Neeson, Rebecca Ferguson, Kumail Nanjiani ve Emma Thompson eşlik ediyor. Men in Black International, 14 Haziran 2019'da vizyona girecek. 
 

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xenix 5 ay en beğenilen Cute Hentai
MIB 1997 yapımı 1 oscar 21 ödül alan 39 adaylığı olan imdb puanı 7.3 olan aksiyon komedi bilim kurgu filmi.
Madem saçma gelmedi ve izlemediniz neden yorum yapıyorsunuz ?
MIB çok orjinal bir senaryo ile seyirci karşısına çıkmıştı uzaylılar var ve aramızda yaşıyor! Üstelik bunu çok komik bir dille anlatıyordu. İlk filmin yakaladığı başarıyı maalesef diğer serilerde devam ettiremesede MIB 3 ile zorla toparladıkları konuya ve hatırasına böyle bir devam filmi ile zarar verecekler diye düşünüyorum.
MIB ingiliz versiyonu umarım keşke hiç çekmeselermiş diyeceğimiz bir film olmaz.
MIB 1997 yapımı 1 oscar 21 ödül alan 39 adaylığı olan imdb puanı 7.3 olan aksiyon komedi bilim kurgu filmi.Madem saçma gelmedi ve izlemediniz neden yorum ...
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WB 5 ay
Will Smith’siz MIB’mi olur..
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Piêr Dé Sans 5 ay Cute Hentai
Burada mesele yorum yazmanız değil, izlemediğinizi söylediğiniz bir film hakkında yorum yazmanız. İzlemediyseniz hakkında fikir sahibi değilseniz yazdığınız yorum neyle alakalıdır?
Burada mesele yorum yazmanız değil, izlemediğinizi söylediğiniz bir film hakkında yorum yazmanız. İzlemediyseniz hakkında fikir sahibi değilseniz yazdığınız yo...
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Drxl 2 hf.
Güzel bir film olacağına benziyor.
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Kartal Göz 5 ay
MIB'in sadece ve sadece ilk filmi izlenebilir seviyedeydi. Sonra çıkan 2. ve 3. filmler çok kötüydü. Böyle düşük bir başarı grafiğinde hangi akla hizmet yeni ve üstelik farklı aktörlerle yeni bir MIB çekilir akıl alır gibi değil.
Yeni filme karşı önyargılıyım ve yüksek ihtimalle de haklı çıkacağım. MIB dedin mi akla Will Smith ve Tommy Lee Jones gelir, gözler bunları arar. Özellikle de Will Smith'i.
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solidsnake99 5 ay
favori serilerimden birinin yeni filminin geliyor olması heyecanlandırıyor ama ne başroller ne yönetmen ne de fragman güven vermedi.
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CemalSanane 5 ay
Yok ya o duygu geçmedi
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Cute Hentai 5 ay
Sürüye katılanları gördükçe ne kadar haklı olduğuma sevindim. Babalarının filmi sanki nasılda savunmuşlar, kesit kesit bazı sahnelerini izlediğimi belirtmeme rağmen anlama kapasitesi düşükleri gördüğüm vakit ne kadar cahil bir toplumda yaşadığımı bir kez daha anladım. Elin amerikalısı, fransızı, italyanı ile güzel muhabbet çevirince hatta bir durumu eleştirdiğim zaman adam haklısın affedersin diyebilecek inceliği gösteriyor fakat buradaki gibi egoları tavan olanlar klasik linç girişiminde bulunuyor. Asıl komedi filmi bu bana göre. MIB falan hikaye. :D (alıntı veya gelecek sürü mesajlarına cevap vermeyeceğim)
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xenix 5 ay Cute Hentai
Yapmış olduğum yorum düzeyli ve hakaret içermezken sizden gelen tepki “Bundan sonra sizden izin alıp uygun görürseniz foruma yorum yazmayı düşünüyorum.” Olmuş sonrada elin Amerikalısı italyası diye serzenişte bulunuyor bize cahil sıfatını yakıştırıyorsunuz.
Yazıştığınız yabancı forumda kesit kesit izledim bana saçma geldi argümanınıza incelik gösterip haklısın diyorlarsa bu bildiğiniz geçiştirme oluşmuştur.
Bizim babamızın filmi değil ama belliki bilim kurgu meraklılarını mutlu etmiş bir film ve bu film için değil verilen emeğin hakir görülmemesi için yazıyoruz.
Emeğe saygı (;
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Omisis046 5 ay
İlk filmleri acayip komikti. Ama belli olmaz belki benzer bi başarıyı yakalarlar.
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Moueson 5 ay
Efektler kötü
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İl teber 5 ay
İsmini falan değiştirin şunun...Tommy lee jones ve will smith olmadan mib mi olur.
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DH Misafiri 5 ay
Fragmanı izledim. Berbat ötesi.
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DH Misafiri 5 ay
MIB 1997 yapımı 1 oscar 21 ödül alan 39 adaylığı olan imdb puanı 7.3 olan happy wheels
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