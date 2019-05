Men in Black International'ın ilk fragmanı yayımlandı

Siyah giyen adamlar beyaz perdeye geri dönüyor. Son olarak 2012 yılında vizyona giren Men in Black 3 ile sinemaseverlerin karşısına çıkan Siyah Giyen Adamlar, bu kez yeni karakterler ve yeni bir seri ile beyaz perdeye dönüyor. Başrollerini Chris Hemsworth ve Tessa Thompson'ın üstlendiği yeni Men in Black filmi için tanıtım çalışmalarına başlayan Sony Pictures, merakla beklenen filmin ilk fragmanını yayımladı.

Thor: Ragnarok'un yıldızları Chris Hemsworth ve Tessa Thompson'ı yeniden bir araya getiren Men in Black International, sevilen seriyi bu genç yıldızlar ile yenilemeyi amaçlıyor. Daha önceki Men in Black filmleri Amerika'da geçerken, bu yeni seri adından da anlaşılacağı gibi daha uluslararası hikayelere odaklanacak.

Orijinal serinin yıldızları olan Will Smith ve Tommy Lee Jones bu filmde yer almasa da Men in Black International bir yeniden yapım değil, devam filmi olacak. Orijinal seride Agent O karakterini canlandıran Emma Thomson, bu filmde de aynı rol ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

Yönetmenliğini F. Gary Gray (The Fate of the Furious, Straight Outta Compton)'in üstlendiği Men in Black International'ın başrollerinde Hemsworth ve Thompson'a Liam Neeson, Rebecca Ferguson, Kumail Nanjiani ve Emma Thompson eşlik ediyor. Men in Black International, 14 Haziran 2019'da vizyona girecek.