2018’de MTV ücreti ve aracın değerinin MTV'ye etkisi nasıl olacak?

2018 MTV Ücretleri
Eğer 1300 cc ve altı silindir hacmine sahip bir araca sahipseniz yeni yılda ödeyeceğiniz tutar 2017’dekine göre yüzde 15 zamlı olacak.
Örneğin 1-3 yaş arası 1.3 motor araçların 646 TL olan vergisi, 2018 yılında 742 TL olacak.
1301-1600cc için eski vergi 1035 TL, yeni vergi 1293 TL
1601-1800cc için eski vergi 1827 TL, yeni vergi 2283 TL
1801-2000cc için eski vergi 2878 TL, yeni vergi 3597 TL
2001-2500cc için eski vergi 4317 TL, yeni vergi 5396 TL
2501-3000cc için eski vergi 6019 TL, yeni vergi 7523 TL
3001-3500cc için eski vergi 9166 TL, yeni vergi 11457 TL
3501-4000cc için eski vergi 14411 TL, yeni vergi 18013 TL
4000cc üstü için eski vergi 23586 TL, yeni vergi 29482 TL
Aracın Değerinin MTV’ye Etkisi Nasıl Olacak?
Tıpkı ÖTV’de olduğu gibi MTV tarifesi hesaplanırken yüksek fiyatlı araçlara daha yüksek vergi uygulanacak. Normalde ödenmesi gereken MTV ücretine ek olarak araç değerine göre yüzde 10 ve yüzde 20’lik ekstra bir artış olacak.
Aracın Değerine Göre Artan MTV Sadece Sıfır Araçlar İçin Geçerli Olacak
Araç değerine göre artan tarifeli MTV, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren alınacak sıfır araçlar için uygulanacak.
Örneğin 2018 yılında satın alınacak sıfır ve 1.6 motorlu bir araç için aracın vergisiz değeri 40 bin lira altındaysa 2283 TL, 40 bin-70 bin arasındaysa yüzde 10 ek artış nedeniyle 2511 TL, 70 bin lira üzerindeyse yüzde 20 ek artış nedeniyle toplam 2739 TL MTV tutarının ödenmesi gerekecek.
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2000 motor ve üstü araclara %100 zam yapilmali ama aile ihtiyaci olan 1.6 ve alti araclara yapilan zam enflasyon oranini gecmemeli. Vergili fiyati 100 bin üstü araçlardan ekstra vergi alinmali ve bu 100 bin rakami her yil güncelleme orani kadar güncellenmeli..Bu daha adil bir dağilim olurdu..
1.6 sümbül alanla 1.6 mercedes alan arasinda ucurum vergi farki olmali...
tu kaka denen 1.2 araçları yükselişi
almak isterseniz buyrun, hazırlandım ve bekliyorum...
dipnot: %15 + %50 + 40.000 TL + 1 - 3 yaş arası = 2023 hülooğğğğğğ, yol, köprü, kıllar, ananı da al git
dipnot 2: contaları yaktım sonunda...
Arabaya değil yıllık ödenen mtvye zam bu.
Kardeş sen akpli değilmiydin yahu , birara destekliyordun bunları , gerçekleri gördün sanırım sende .
Düzenleme: Başıktaki soruyu "MTV zammının araç fiyatlarına etkisi ne olacak?" diye anlamışım. Yine de mesajımı silmiyorum, böyle bir başlık açılırsa oraya da yazarız.
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