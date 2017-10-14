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2018’de MTV ücreti ve aracın değerinin MTV'ye etkisi nasıl olacak?

Daha önce yüzde 40 olarak açıklanan ve daha sonra yüzde 15 ve yüzde 25'e çekilen MTV ücretleri yeni yılda nasıl olacak? Aracın değeri MTV'yi nasıl etkileyecek? MTV ile ilgili tüm cevaplar haberimizde.
1 yıl
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1
41
Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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2018’de MTV ücreti ve aracın değerinin MTV'ye etkisi nasıl olacak?
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda daha önce yüzde 40 olarak açıklanan Motorlu Taşıtlar Vergisi zammı, bugün yapılan düzenleme ile yüzde 25’e çekildi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, yılbaşından itibaren uygulanacak MTV zammının ölçülmesinde aracın değerinin de hesaba katılacağını açıkladı. MTV hesaplanırken motor silindir hacmi ve araç yaşı kriterlerine ek olarak tıpkı ÖTV’de olduğu gibi aracın vergisiz değerine de bakılacak.

2018 MTV Ücretleri

Eğer 1300 cc ve altı silindir hacmine sahip bir araca sahipseniz yeni yılda ödeyeceğiniz tutar 2017’dekine göre yüzde 15 zamlı olacak.

Örneğin 1-3 yaş arası 1.3 motor araçların 646 TL olan vergisi, 2018 yılında 742 TL olacak.

Eğer aracınızın silindir hacmi 1300 cc üzerindeyse yeni yılda sizleri yüzde 25’lik bir zam bekliyor.

2018’de MTV ücreti ve aracın değerinin MTV'ye etkisi nasıl olacak?
1-3 yaş arası ve 1300cc üzeri motorlu araçlar için 2017 ve 2018 yılındaki MTV vergisi şöyle:

1301-1600cc için eski vergi 1035 TL, yeni vergi 1293 TL

1601-1800cc için eski vergi 1827 TL, yeni vergi 2283 TL

1801-2000cc için eski vergi 2878 TL, yeni vergi 3597 TL

2001-2500cc için eski vergi 4317 TL, yeni vergi 5396 TL

2501-3000cc için eski vergi 6019 TL, yeni vergi 7523 TL

3001-3500cc için eski vergi 9166 TL, yeni vergi 11457 TL

3501-4000cc için eski vergi 14411 TL, yeni vergi 18013 TL

4000cc üstü için eski vergi 23586 TL, yeni vergi 29482 TL

Aracın Değerinin MTV’ye Etkisi Nasıl Olacak?

Tıpkı ÖTV’de olduğu gibi MTV tarifesi hesaplanırken yüksek fiyatlı araçlara daha yüksek vergi uygulanacak. Normalde ödenmesi gereken MTV ücretine ek olarak araç değerine göre yüzde 10 ve yüzde 20’lik ekstra bir artış olacak.

2018’de MTV ücreti ve aracın değerinin MTV'ye etkisi nasıl olacak?
Eğer aracın vergisiz değeri 40 bin liradan fazla 70 bin liradan az ise zamlı tarifeye ek yüzde 10 artış, aracın vergisiz değeri 70 bin liradan fazlaysa zamlı tarifeye ek olarak yüzde 20 artış uygulanacak. Vergisiz değeri 40 bin lira altında olan araçlar için ekstra artırımlı tarife uygulaması yapılmayacak.

Aracın Değerine Göre Artan MTV Sadece Sıfır Araçlar İçin Geçerli Olacak

Araç değerine göre artan tarifeli MTV, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren alınacak sıfır araçlar için uygulanacak.

Örneğin 2018 yılında satın alınacak sıfır ve 1.6 motorlu bir araç için aracın vergisiz değeri 40 bin lira altındaysa 2283 TL, 40 bin-70 bin arasındaysa yüzde 10 ek artış nedeniyle 2511 TL, 70 bin lira üzerindeyse yüzde 20 ek artış nedeniyle toplam 2739 TL MTV tutarının ödenmesi gerekecek.


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erce.erdem 1 yıl en beğenilen
Devlet diyor ki yeni araba alımına teşvik yok ver coşkuyu mtv den vur :D sonra da eski aracı olanlara emisyondan vur araba filmleri serbest de polis oradan ceza vursun vur Allah vur.
Devlet diyor ki yeni araba alımına teşvik yok ver coşkuyu mtv den vur :D sonra da eski aracı olanlara emisyondan vur araba filmleri serbest de polis oradan ceza...
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1 Yanıt Yanıtla +51
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FRAPS_TR 1 yıl
Eds cezası gelmesin diye artık yeşil ışıkta bile durur oldum .
Çalıyor ama çalışıyor zihniyetinin varacağı nokta fahiş vergiler olacağı belliydi .
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zdniz 1 yıl
2019 için para lazım devletin tüm imkanları seferber edilerek kandırılmaya devam bi kaç gün önce bi haber sitesindeki ankete bakmışdım ilgimi çeken şeçmenlerin gelir ve egitim durumu şu anki iktidara oy verenlerin tamamına yakını gelir ve egitim seviyesi düşük kişilermiş
2019 için para lazım devletin tüm imkanları seferber edilerek kandırılmaya devam bi kaç gün önce bi haber sitesindeki ankete bakmışdım ilgimi çeken şeçmenlerin ...
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drmelihx 1 yıl
Vergisiz bu ülke ayakta kalamaz mtv vergisi almayacaz ötv yi kaldiracaz diyen bir tane muhalefet partisi duydunuz mu..Arttirirlar ama indirmezler bir kere bunu yazin kenara..
2000 motor ve üstü araclara %100 zam yapilmali ama aile ihtiyaci olan 1.6 ve alti araclara yapilan zam enflasyon oranini gecmemeli. Vergili fiyati 100 bin üstü araçlardan ekstra vergi alinmali ve bu 100 bin rakami her yil güncelleme orani kadar güncellenmeli..Bu daha adil bir dağilim olurdu..
1.6 sümbül alanla 1.6 mercedes alan arasinda ucurum vergi farki olmali...
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mgora 1 yıl
Sen eşşek oldukça sırtına semer vuran çok olur derler.
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ufuk-34JD58 1 yıl
gözlerim doldu reis beni seviyor %15 zamcık yapmış

tu kaka denen 1.2 araçları yükselişi
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echonia 1 yıl
bir tek donum kaldı sayın hükümet yetkilileri
almak isterseniz buyrun, hazırlandım ve bekliyorum...
dipnot: %15 + %50 + 40.000 TL + 1 - 3 yaş arası = 2023 hülooğğğğğğ, yol, köprü, kıllar, ananı da al git
dipnot 2: contaları yaktım sonunda...
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drmelihx 1 yıl
Yeni alinacak araclara ektra vergi olayi sacma şu anki araçlara artis oranlari da yuzde 10 yuzde 50 yuzde 100 gibi olmaliydi...Böylece vergi hedefine daha mantikli ulasilirdi...
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aliofage 1 yıl
70 bin üzeri araçlara yüzde 45 zam yapıldığının farkındamısınız.. İnanamıyorum yüzde 45... Allah belanızı versin
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LeftBehind 1 yıl aliofage
aliofage
70 bin üzeri araçlara yüzde 45 zam yapıldığının farkındamısınız.. İnanamıyorum yüzde 45... Allah belanızı versin

Arabaya değil yıllık ödenen mtvye zam bu.
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bydvd 1 yıl
akp= vergi partisi
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mehmetyilmaz77 1 yıl
Otv yi %25e dusurur devlet iki ayligina. araba kalmaz bayilerde.sona aradaki farki benzinden mazottan cikartir. Satislari felan cok kafaniza takmayin.
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kadirirdem 1 yıl
Verginin arabası var denilecek noktaya geldik neredeyse,diyecek çok şey var oldukça insanlar dolu ama forumdan ban yerim diye yazmıyorum.
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FRAPS_TR 1 yıl kadirirdem
kadirirdem
Verginin arabası var denilecek noktaya geldik neredeyse,diyecek çok şey var oldukça insanlar dolu ama forumdan ban yerim diye yazmıyorum.

Kardeş sen akpli değilmiydin yahu , birara destekliyordun bunları , gerçekleri gördün sanırım sende .
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bilgi@sayar 1 yıl
2.000 ve üzeri motora sahip araçların ikinci el değerleri biraz daha düşecek. Örneğin ben zaten yüksek olan vergiyi göze alıp arada bir Mazda6 ve Outlander'lara göz gezdiriyordum ama artık daha daha yüksek vergili olacağından bakacağımı sanmıyorum... Bence etkisi bu olacak.
Düzenleme: Başıktaki soruyu "MTV zammının araç fiyatlarına etkisi ne olacak?" diye anlamışım. Yine de mesajımı silmiyorum, böyle bir başlık açılırsa oraya da yazarız.
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