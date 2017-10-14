2018’de MTV ücreti ve aracın değerinin MTV'ye etkisi nasıl olacak?

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda daha önce yüzde 40 olarak açıklanan Motorlu Taşıtlar Vergisi zammı, bugün yapılan düzenleme ile yüzde 25’e çekildi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, yılbaşından itibaren uygulanacak MTV zammının ölçülmesinde aracın değerinin de hesaba katılacağını açıkladı. MTV hesaplanırken motor silindir hacmi ve araç yaşı kriterlerine ek olarak tıpkı ÖTV’de olduğu gibi aracın vergisiz değerine de bakılacak.

2018 MTV Ücretleri

Eğer 1300 cc ve altı silindir hacmine sahip bir araca sahipseniz yeni yılda ödeyeceğiniz tutar 2017’dekine göre yüzde 15 zamlı olacak.

Örneğin 1-3 yaş arası 1.3 motor araçların 646 TL olan vergisi, 2018 yılında 742 TL olacak.

Eğer aracınızın silindir hacmi 1300 cc üzerindeyse yeni yılda sizleri yüzde 25’lik bir zam bekliyor.

1-3 yaş arası ve 1300cc üzeri motorlu araçlar için 2017 ve 2018 yılındaki MTV vergisi şöyle:

1301-1600cc için eski vergi 1035 TL, yeni vergi 1293 TL

1601-1800cc için eski vergi 1827 TL, yeni vergi 2283 TL

1801-2000cc için eski vergi 2878 TL, yeni vergi 3597 TL

2001-2500cc için eski vergi 4317 TL, yeni vergi 5396 TL

2501-3000cc için eski vergi 6019 TL, yeni vergi 7523 TL

3001-3500cc için eski vergi 9166 TL, yeni vergi 11457 TL

3501-4000cc için eski vergi 14411 TL, yeni vergi 18013 TL

4000cc üstü için eski vergi 23586 TL, yeni vergi 29482 TL

Aracın Değerinin MTV’ye Etkisi Nasıl Olacak?

Tıpkı ÖTV’de olduğu gibi MTV tarifesi hesaplanırken yüksek fiyatlı araçlara daha yüksek vergi uygulanacak. Normalde ödenmesi gereken MTV ücretine ek olarak araç değerine göre yüzde 10 ve yüzde 20’lik ekstra bir artış olacak.

Eğer aracın vergisiz değeri 40 bin liradan fazla 70 bin liradan az ise zamlı tarifeye ek yüzde 10 artış, aracın vergisiz değeri 70 bin liradan fazlaysa zamlı tarifeye ek olarak yüzde 20 artış uygulanacak. Vergisiz değeri 40 bin lira altında olan araçlar için ekstra artırımlı tarife uygulaması yapılmayacak.

Aracın Değerine Göre Artan MTV Sadece Sıfır Araçlar İçin Geçerli Olacak

Araç değerine göre artan tarifeli MTV, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren alınacak sıfır araçlar için uygulanacak.

Örneğin 2018 yılında satın alınacak sıfır ve 1.6 motorlu bir araç için aracın vergisiz değeri 40 bin lira altındaysa 2283 TL, 40 bin-70 bin arasındaysa yüzde 10 ek artış nedeniyle 2511 TL, 70 bin lira üzerindeyse yüzde 20 ek artış nedeniyle toplam 2739 TL MTV tutarının ödenmesi gerekecek.