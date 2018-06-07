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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2018'in ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefon iPhone X

IHS Markit'in verilerine göre 2018'in ilk çeyreğinde en çok iPhone X ve iPhone 8 satıldı. Küresel akıllı telefon sevkiyatı ise 345.5 milyon adete ulaşmış durumda. En çok satan 10 model haberimizde.
11 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple bir kez daha akıllı telefon satışlarında zirvede yer almayı başardı. Yayınlanan yeni veriler 2018'in ilk aylarında iPhone X ve iPhone 8'in en çok satılan iki model olduğunu gösteriyor.
Ayrıca Bkz. "MediaTek'in yeni modemi uygun fiyatlı cihazlara 5G teknolojisini getirecek"
IHS Markit, yılın ilk çeyreğinde toplam sevkiyatın 345.5 milyona ulaştığını ve iPhone X'un 12.7 milyon adet ile birinci sırada yer aldığını söyledi. Ancak bu güçlü performansa rağmen, Apple bu yıl 2017'nin aynı dönemine kıyasla daha az yeni iPhone sattı.

Çinli şirketler ilk 10'a giremedi

IHS Markit, Apple'ın geçen sene toplamda 35.6 milyon adet iPhone 7 ve iPhone 7 Plus sattığını, bu yılki iPhone X ve iPhone 8 satışlarının ise 21.2 milyon adete ulaştığını belirtti.
Samsung Galaxy Grand Prime Plus, 8.3 milyon adet ile en çok satan üçüncü model oldu. Bu akıllı telefonu sırasıyla 8 milyon ve 7.4 milyon adet ile iPhone 8 Plus ve Galaxy S9 Plus takip ediyor. Çin şirketler ise dünya genelinde pazar paylarını artırmalarına rağmen bu sene ilk 10'a girmeyi başaramadı.

https://www.evaluationengineering.com/ihs-markit-iphone-x-led-global-smartphone-unit-shipments-in-1q-2018 Yorum Yaz
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anduril25 11 ay en beğenilen
Yazık ya, mahkeme tarafindan haksız bulunup bataryaları değiştirmesi gerektiği kararına varılan firmanın, oradan ettiği zararı zoraki fahiş tamir politikasıyla çıkartması, 1000 dolara telefonu iteleyip hızlı şarj adaptör ve kablosunu da ekstra "para para" diyerek insanlara itelemesi ve hala bu markanın ürünün en fazla satan telefon olması. Cidden yazık.
Yazık ya, mahkeme tarafindan haksız bulunup bataryaları değiştirmesi gerektiği kararına varılan firmanın, oradan ettiği zararı zoraki fahiş tamir politikasıyla ...
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1 Yanıt Yanıtla +72
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barocker 11 ay
Vay be.. iPhone x dünyada en çok satan olabilir ama ülkemizde durum hiçte bu tablodaki gibi değil.
Şahsen yıllar geçtikçe fakirleştiğimi ve alım gücümün düştüğünü içten içe hissediyordum ama bu yıl artık tam olarak anladımki hep birlikte batmış durumdayız arkadaşlar. İnanın bunu hiç bir siyasi taraf yada görüş olarak söylemiyorum.
Eskiden telefon alırken o kadarda kafa yormazdık, gömlek gibi telefon değiştirirdik ve o kadarda sarsılmazdı bütçemiz. Ama şimdi bakıyorum hayal olmuş. iPhone X zaten mümkün değil ama iphone 8 hatta iPhone 7 bile alacak durum yok. Ha yarı aç yarı tok gezerek belki bir ihtimal.
Eskiden yakından takip ettiğim ve sürekli amiral gemisi kullanarak dahil olduğum telefon dünyasını artık malesef uzaktan takip ediyorum. Halbuki şuan da eskisi kadar çalışıyorum hatta daha fazla çalışıyorum peki değişen ne? Tabiki batan ekonomi.
Neyse arkadaşlar, paranın gözü kör olsun deyip uzaktan iç geçirmeye devam ediyorum.
Sağlıcakla kalın..
Vay be.. iPhone x dünyada en çok satan olabilir ama ülkemizde durum hiçte bu tablodaki gibi değil.Şahsen yıllar geçtikçe fakirleştiğimi ve alım gücümün düş...
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Sazankiller 11 ay

buraoca2
ttttssss
Hayret Çinliler niye yok? hani birkaç saniyede hepsi satılıyordu diye haber çıkıyor devamlı. Demekki Çinlilerin huyu birkaç saniye satış yapıp yılın geri kalanında yatmak.

Çinlilerin Yeni cihazlari 2. Çeyrekde çıktığı için listede olmamasi normal. İkinci çeyrek sonuçlarında görürsünüz.

Öylemi? Bak ben bunu bilmiyordum ozaman insana sorarlar listede 9.olan ipon 6 hangi yıl çıkmıştı?
buraoca2ttttssssHayret Çinliler niye yok? hani birkaç saniyede hepsi satılıyordu diye haber çıkıyor devamlı. Demekki Ç...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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ÇatlakMerlin 11 ay
Daha da ötesi 2. sırayı da iPhone almış durumda. Bu da aslında akıllı telefon pazarında iPhone'un nasıl bir hakimiyet kurduğunun göstergesi. İlk 10'da Samsung varlığı da dikkat çekici. E boşuna Samsung'un üzerine gidilmiyor...
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agent1453 11 ay
Günümüzde tüketim özendiriliyor,aynısını daha iyi fiyata satan varken pahalı telefon almaya gerek yok.
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aycibin 11 ay
1000usd çok para değil usd ve euro kazanan ülkeler için.1 aylık stajer maaşı alt tarafı.bizim şartlarımızla düşünmemek lazım.ekonomi patlak dibe vurmuş.bizi fakirleştirenlerse köşe olmuş çoktan.
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intel7mix 11 ay
Döviz kuru artmış gitmiş. Millet artık telefona ayıracak para bulamıyor. Her şey ateş pahası olmuş
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transverse 11 ay
Çöpçüler konuya dolmuş yine
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transverse 11 ay
Çöpçüler konuya dolmuş yine
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smsmart 11 ay
Samsung J7 nedir abi ya
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TayyarAgaYolYabdı 11 ay
Şimdi bu haberi sadece türkiye için sananlar çıkacak. Yazık üzülüyorum
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Fashionality 11 ay
simdi konuyla bir alakasi var mi yok mu bilemem fakat bu tur haberler Turkiye'deki tuketiciyi artik ne derece ilgilendirir bilmiyorum.
eskiden bir ogretmen maasi 1400 dolar civarindaydi (misal 2012 yilinda dolar ortalama 1.8 tl)
simdi ortalama ogretmen maasi guncel kur ile asagi yukari 1000 dolar.
hersey daha pahali (et fiyatlari, benzin vs)
dolayisiyla eskiden 700 - 800 dolar civarindaki ust duzey bir cihaz bile en azindan yurt disindan alinabiliyordu fakat simdi yurtdisindan almak bile pahali.
ayrica imei kaydetme olayi daha da zorlastigi gibi fiyatlari da artti. dolayisiyla cihazi Turkiye'den almak soz konusu oldugunda fiyatlar Turkiye'deki vergilendirmeler ile birlikte misal iPhone X almak isteseniz en dusuk modeli su an 1350 dolar (Turkiye Apple store fiyatlari ve bu gunun guncel kuru ile hesaplandiginda) ama Amerika'da vergilerle birlikte iPhone X fiyati 1180 dolar.
Amerika'daki ortalama ogretmen maasi 5000 - 5500 dolar arasi. Avrupayi kiyaslama geregi bile duymuyorum zira ulkedeki refah seviyesi ve devletin vatandasina sundugu firsatlar ve yardimlar ile klasik bir maas ya da alim gucu kiyaslamasinin uzerinde yasadiklari soylenebilir.
dolayisiyla hala bu tur listelere bakip marka fanatikligi yaparak sidik yaristirmak ya da Turkiye'deki durumu bu kategorilerdeki istatistik verilerle kiyaslamak cok sacma. artik telefonlar bile luks. yakinda iPhone ve Samsung'un amiral gemi modellerini sadece zengin oyuncagi olarak gormeye baslariz.
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Sharparrow 11 ay
Yuh diyorum... Kaç sene öncesinin iPhone 6sı bile hala satıyor. Ben inanıyorum ki Apple'ın bu cihazları bilerek yavaşlattığını bilmeyenler alıyorlardır bunları. Yoksa aklı başında olupda bunu bilen kimse eski iPhone almaz çünkü apple ilk fırsatta bunların ilk çıktığı zamanki performanslarını çöp yapıyor.. neymiş aniden kapanmadınmış
. Sanane telefon benim! ilk defa böyle uyduruk bir bahaneyle telefonları yavaşlatma nedeni apple sayesinde icat edildi.. şimdi kalkıpta iPhone 6 alacam öyle mi? Aklımı kaybetmedim... Şu xioami ülkemize gelsede kaliteyi uygun fiyata herkes alabilse
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