2018'in ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefon iPhone X

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Apple bir kez daha akıllı telefon satışlarında zirvede yer almayı başardı. Yayınlanan yeni veriler 2018'in ilk aylarında iPhone X ve iPhone 8'in en çok satılan iki model olduğunu gösteriyor.Ayrıca Bkz. "MediaTek'in yeni modemi uygun fiyatlı cihazlara 5G teknolojisini getirecek"
IHS Markit, yılın ilk çeyreğinde toplam sevkiyatın 345.5 milyona ulaştığını ve iPhone X'un 12.7 milyon adet ile birinci sırada yer aldığını söyledi. Ancak bu güçlü performansa rağmen, Apple bu yıl 2017'nin aynı dönemine kıyasla daha az yeni iPhone sattı.
Çinli şirketler ilk 10'a giremedi
IHS Markit, Apple'ın geçen sene toplamda 35.6 milyon adet iPhone 7 ve iPhone 7 Plus sattığını, bu yılki iPhone X ve iPhone 8 satışlarının ise 21.2 milyon adete ulaştığını belirtti.
Samsung Galaxy Grand Prime Plus, 8.3 milyon adet ile en çok satan üçüncü model oldu. Bu akıllı telefonu sırasıyla 8 milyon ve 7.4 milyon adet ile iPhone 8 Plus ve Galaxy S9 Plus takip ediyor. Çin şirketler ise dünya genelinde pazar paylarını artırmalarına rağmen bu sene ilk 10'a girmeyi başaramadı.
https://www.evaluationengineering.com/ihs-markit-iphone-x-led-global-smartphone-unit-shipments-in-1q-2018 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şahsen yıllar geçtikçe fakirleştiğimi ve alım gücümün düştüğünü içten içe hissediyordum ama bu yıl artık tam olarak anladımki hep birlikte batmış durumdayız arkadaşlar. İnanın bunu hiç bir siyasi taraf yada görüş olarak söylemiyorum.
Eskiden telefon alırken o kadarda kafa yormazdık, gömlek gibi telefon değiştirirdik ve o kadarda sarsılmazdı bütçemiz. Ama şimdi bakıyorum hayal olmuş. iPhone X zaten mümkün değil ama iphone 8 hatta iPhone 7 bile alacak durum yok. Ha yarı aç yarı tok gezerek belki bir ihtimal.
Eskiden yakından takip ettiğim ve sürekli amiral gemisi kullanarak dahil olduğum telefon dünyasını artık malesef uzaktan takip ediyorum. Halbuki şuan da eskisi kadar çalışıyorum hatta daha fazla çalışıyorum peki değişen ne? Tabiki batan ekonomi.
Neyse arkadaşlar, paranın gözü kör olsun deyip uzaktan iç geçirmeye devam ediyorum.
Sağlıcakla kalın..
Öylemi? Bak ben bunu bilmiyordum ozaman insana sorarlar listede 9.olan ipon 6 hangi yıl çıkmıştı?