2018'in ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefon iPhone X

Apple bir kez daha akıllı telefon satışlarında zirvede yer almayı başardı. Yayınlanan yeni veriler 2018'in ilk aylarında iPhone X ve iPhone 8'in en çok satılan iki model olduğunu gösteriyor.

IHS Markit, yılın ilk çeyreğinde toplam sevkiyatın 345.5 milyona ulaştığını ve iPhone X'un 12.7 milyon adet ile birinci sırada yer aldığını söyledi. Ancak bu güçlü performansa rağmen, Apple bu yıl 2017'nin aynı dönemine kıyasla daha az yeni iPhone sattı.

Çinli şirketler ilk 10'a giremedi

IHS Markit, Apple'ın geçen sene toplamda 35.6 milyon adet iPhone 7 ve iPhone 7 Plus sattığını, bu yılki iPhone X ve iPhone 8 satışlarının ise 21.2 milyon adete ulaştığını belirtti.

Samsung Galaxy Grand Prime Plus, 8.3 milyon adet ile en çok satan üçüncü model oldu. Bu akıllı telefonu sırasıyla 8 milyon ve 7.4 milyon adet ile iPhone 8 Plus ve Galaxy S9 Plus takip ediyor. Çin şirketler ise dünya genelinde pazar paylarını artırmalarına rağmen bu sene ilk 10'a girmeyi başaramadı.

https://www.evaluationengineering.com/ihs-markit-iphone-x-led-global-smartphone-unit-shipments-in-1q-2018