2019 Audi A7 Sportback sahneye çıkmaya hazırlanıyor

Audi tamamiyle yenilenmiş 2019 A7 modelinin örtüsünü kaldırmaya hazırlanıyor. Şirket dört kapılı coupe modelini ilk kez Detroit Otomobil Fuarı'nda sergileyecek.

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İkinci nesil Audi A7 oyuk hatları ve eğimli tavan çizgisiyle Prologue konseptinin tasarımından esintiler taşıyor. Audi, yeni A7'nin arka taraftaki yolcular için hem baş hem de bacak mesafesi olarak mevcut modelden daha fazla alan ve konfor sunduğunu söyledi.

Kabin bölümü de yeni tasarım dilinden nasibini almış durumda. Orta konsolda A8 ile başlayan en son MMI bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Geleneksel buton ve kontrollerin yerini iki adet yüksek çözünürlüklü ekran almış.

Audi Virtual Cockpit (Audi Sanal Kokpit) ile birlikte yeni A7'nin iç mekanı piyasadaki en ileri teknolojiye sahip kabinlerden biri olmaya aday.

Audi henüz yeni A7'nin motor seçenekleri hakkında hiçbir şey paylaşmadı ancak yeni dört kapılı coupe'nin turbo şarjlı 355 beygir güç üretebilen 3.0 litre TFSI V6 motorla gelmesi bekleniyor. Bu canavara yedi vitesli S-Tronic çift kavramalı şanzıman ve Quattro dört tekerden çekiş sistemi eşlik edecek.

2019 A7'nin ileriki zamanlarda fişli hibrit versiyonu da dahil olmak üzere daha fazla motor seçeneği mevcut olacak.