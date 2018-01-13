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2019 Audi A7 Sportback sahneye çıkmaya hazırlanıyor

Audi A7'nin ikinci nesli ilk kez Detroit Otomobil Fuarı'nda sahneye çıkacak. İşte iç mekanıyla piyasadaki en ileri teknolojili kabinlerden birine sahip olacak otomobilin tüm detayları.
1 yıl
6,4b
1
54
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Audi tamamiyle yenilenmiş 2019 A7 modelinin örtüsünü kaldırmaya hazırlanıyor. Şirket dört kapılı coupe modelini ilk kez Detroit Otomobil Fuarı'nda sergileyecek.
Ayrıca Bkz. "2018 Kia Cerato'nun tasarım görselleri yayınlandı"
İkinci nesil Audi A7 oyuk hatları ve eğimli tavan çizgisiyle Prologue konseptinin tasarımından esintiler taşıyor. Audi, yeni A7'nin arka taraftaki yolcular için hem baş hem de bacak mesafesi olarak mevcut modelden daha fazla alan ve konfor sunduğunu söyledi.
Kabin bölümü de yeni tasarım dilinden nasibini almış durumda. Orta konsolda A8 ile başlayan en son MMI bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Geleneksel buton ve kontrollerin yerini iki adet yüksek çözünürlüklü ekran almış.
Audi Virtual Cockpit (Audi Sanal Kokpit) ile birlikte yeni A7'nin iç mekanı piyasadaki en ileri teknolojiye sahip kabinlerden biri olmaya aday.
Audi henüz yeni A7'nin motor seçenekleri hakkında hiçbir şey paylaşmadı ancak yeni dört kapılı coupe'nin turbo şarjlı 355 beygir güç üretebilen 3.0 litre TFSI V6 motorla gelmesi bekleniyor. Bu canavara yedi vitesli S-Tronic çift kavramalı şanzıman ve Quattro dört tekerden çekiş sistemi eşlik edecek.
2019 A7'nin ileriki zamanlarda fişli hibrit versiyonu da dahil olmak üzere daha fazla motor seçeneği mevcut olacak.

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Nightmare70 1 yıl en beğenilen
Arabayı rüyasında göremeyecekler gelmiş yine eleştiriyor. Veletlendiniz :)
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Flcnr 1 yıl
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Ken Block43 1 yıl
Şu leş bmw tasarımlarına bin basar. Hele hele iç kokpit rezalet
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M.Parolo 1 yıl

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Böyle gelseydi çok hoj olurdu
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enesözel 1 yıl
Ön tasarımı çok beğendim fakat arka biraz daha iyi olabilirdi.
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DH Misafiri 1 yıl
Arabayı rüyasında göremeyecek vag fanboyları gelmiş yine övüyor. Veletlendiniz :)
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drjacob 1 yıl
güzel olmuş tasarım
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trust06 1 yıl
Hayatlarında almayacakları ya da büyük ihtimalle alamayacakları bir araba için ne kapışmışlar vay arkadaş .
Futbol takımı tutsak bu kadar ateşli tartışma olmaz herhal
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tica 1 yıl trust06
trust06

Hayatlarında almayacakları ya da büyük ihtimalle alamayacakları bir araba için ne kapışmışlar vay arkadaş .



Futbol takımı tutsak bu kadar ateşli tartışma olmaz herhal


Ne yapalım arkadaş zengin malı züğürt çenesi olayı işte ama arkadaşların suçu ne kullanamıyoruz bari konuşup tartışalım

Neyse ben bi a3 1.0 konusuna bakim
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Farmer Jax 1 yıl
Bak hele bak adamlar A7 gibi muazzam bir aracı yerden yere vuruyor. Konu sahibi Macromedia dostum senden ricam arabada ki Audi logolarını kaldırıp Mazda, Alfa veya Volvo logoları ile donatır mısın? O zaman DH'nin 1.90 sarışın kaslı yigitleri beğenilebilir.
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Kragen 1 yıl
Şu süperaracı bile beğenmemişler tek sebebi VAG olması klasik DH
Şöyle tasarımlarla PSA, Volvo, Mazda gelse de rahatlasa forum.
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Krone 1 yıl
Of canavar canavar. Çok oturaklı bir görüntüsü var. Ama arka taraf hyundai tarzında olmuş, özellikle o birleşik stoplar. Uzakdoğululardan çalıntı gibi olmuş.
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Flcnr 1 yıl
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kadirirdem 1 yıl
ben çok beğendim tasarımı.
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