2018 Kia Cerato'nun tasarım görselleri yayınlandı

Kia önümüzdeki hafta Detroit Otomobil Fuarı'nda örtüsünü kaldıracağı 2018 Kia Cerato'nun tasarım eskizlerini yayınladı. Yeni nesil sedan otomobil küresel olarak ilk kez Detroit'teki Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı'nda sergilenecek.

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Yurt dışında Kia Forte olarak bilinen otomobile ait yeni görsellerin oldukça heyecan verici olduğunu kabul etmek gerek. Araç görünüşe bakılırsa Kia Stinger'dan esintiler taşıyan yanlarıyla oldukça sportif ve modern bir tasarımla karışımıza çıkacak.

Kia Stinger otomobil üreticisi için oyunu değiştiren bir otomobildi ve markanın yüzünü heyecan verici bir hale getirdi. Güney Koreli şirket tarafından yayınlanan konseptler ve üretim modelleri sürekli olarak daha iyi hale geliyor.

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Yeni Cerato'nun önceki nesil gibi sıradan görünmediğini söyleyebiliriz. Kaslı hava girişleri ve çamurlukların yanı sıra kaput boyunca uzanan güçlü çizgiler ve cesur kaplan burun ızgarası aracın ön kısmına atletik bir hava kazandırmış. Ayrıca otomobilin önüne ve arkasına yeni LED ışıklar eklenmiş durumda.

Kia yeni Cerato'nun sadece dış görünüme el atılmamış aynı zamanda aracın iç mekanını da elden geçirmiş. Kabin kısmı çok az görünüyor ancak sade çizgilerle tasarlandığını ve mümkün olduğunca az buton kullanıldığını söyleyebiliriz. Şirket butonların çoğunu geniş dokunmatik ekran arayüzünün altına sezgisel olarak yerleştirdiğini belirtiyor.

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2018 Kia Cerato ile ilgili tüm detaylar 15 Ocak 2018 tarihinde Detroit Otomobil Fuarı'nda açığa çıkacak. Otomobilin merak edilen diğer tüm ayrıntılarını önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek lansman etkinliğinden sonra sizlere aktaracağız.

https://www.kianewscenter.com/news/kia-motors-releases-renderings-of-all-new-2019-forte-sedan-ahead-of-north-american-international-aut/s/7c003357-5a75-4039-93da-1b9d9674e7b3