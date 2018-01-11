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2018 Kia Cerato'nun tasarım görselleri yayınlandı

Kia önümüzdeki hafta Detroit Otomobil Fuarı'nda sergileyeceği yeni Kia Cerato'nun tasarım eskizlerini paylaştı. Yayınlanan görsellere bakılırsa heyecan verici bir otomobil geliyor.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Kia önümüzdeki hafta Detroit Otomobil Fuarı'nda örtüsünü kaldıracağı 2018 Kia Cerato'nun tasarım eskizlerini yayınladı. Yeni nesil sedan otomobil küresel olarak ilk kez Detroit'teki Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı'nda sergilenecek.
Ayrıca Bkz. "2017'de Türkiye'de ne kadar elektrikli ve hibrit otomobil satıldı?"
Yurt dışında Kia Forte olarak bilinen otomobile ait yeni görsellerin oldukça heyecan verici olduğunu kabul etmek gerek. Araç görünüşe bakılırsa Kia Stinger'dan esintiler taşıyan yanlarıyla oldukça sportif ve modern bir tasarımla karışımıza çıkacak.
Kia Stinger otomobil üreticisi için oyunu değiştiren bir otomobildi ve markanın yüzünü heyecan verici bir hale getirdi. Güney Koreli şirket tarafından yayınlanan konseptler ve üretim modelleri sürekli olarak daha iyi hale geliyor.
Ayrıca Bkz. "Corvette'in elektriklisi geldi: Genovation GXE sahneye çıktı"
Yeni Cerato'nun önceki nesil gibi sıradan görünmediğini söyleyebiliriz. Kaslı hava girişleri ve çamurlukların yanı sıra kaput boyunca uzanan güçlü çizgiler ve cesur kaplan burun ızgarası aracın ön kısmına atletik bir hava kazandırmış. Ayrıca otomobilin önüne ve arkasına yeni LED ışıklar eklenmiş durumda.
Kia yeni Cerato'nun sadece dış görünüme el atılmamış aynı zamanda aracın iç mekanını da elden geçirmiş. Kabin kısmı çok az görünüyor ancak sade çizgilerle tasarlandığını ve mümkün olduğunca az buton kullanıldığını söyleyebiliriz. Şirket butonların çoğunu geniş dokunmatik ekran arayüzünün altına sezgisel olarak yerleştirdiğini belirtiyor.
Ayrıca Bkz. "Kia, UVO bilgi-eğlence sistemini Google Assistant ile uyumlu hale getirdi"
2018 Kia Cerato ile ilgili tüm detaylar 15 Ocak 2018 tarihinde Detroit Otomobil Fuarı'nda açığa çıkacak. Otomobilin merak edilen diğer tüm ayrıntılarını önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek lansman etkinliğinden sonra sizlere aktaracağız.

https://www.kianewscenter.com/news/kia-motors-releases-renderings-of-all-new-2019-forte-sedan-ahead-of-north-american-international-aut/s/7c003357-5a75-4039-93da-1b9d9674e7b3 Yorum Yaz
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BekirTemel 1 yıl en beğenilen
iyi görünüyor tabii boşline versiyonunu görmek lazım, hayal kırıklığı oluyor sonra canlı görünce
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sistemli adam 1 yıl
Hyundai ve Kia 3-5 sene içinde almanların çanına ot tıkayacak.
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mkilinc79 1 yıl
Jantlar küçük olmuş, 30 inç koysunlar..
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DH Misafiri 1 yıl
Fiat egeanin tasarimcisina helal olsun adam egeanin arka tarafına öyle bir tasarım yapmiski bütün firmalar egeadan esinlenerek araclarin arka tasarımını yapıyor.
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tugares 1 yıl
Ekonomik şartlar nedeniyle resimlerine bakabiliyoruz.
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system electronıc 1 yıl
Eskiden büyük bir heves ile takip ederdim bu tarz konuları, ama artık resimlerine bakmak bile istemiyorum, o kadar imkansız ki sıfır araç almak, hadi aldın kaskosu, trafik sigortası, mtv si, park edecek yeri vs...
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amasseia 1 yıl
Efsane görünüyor fakat el yakar, yürekleri dağlar, arkasından ahh ahh cektirir...
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hectorcsr 1 yıl
150 bının altına dusmez
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infinite 1 yıl
tüm markalardan biraz biraz alalım, şuraya biraz ford çizelim, şuraya küçük küçük aston, yumuşak fırça darbeleri ile range rover eklemeyi unutmayalım, bakın alfaromeolar nasılda ortaya çıkmaya başladı...
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alemci83 1 yıl
Kaç para acaba 100/150 binmi
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akifsari 1 yıl alemci83
alemci83
Kaç para acaba 100/150 binmi

90 dan kapı açar demek istiyorum tabi 1.6 atmosferik yerine 1.4 turbo benzinli ile girerse 110 dan girer dizel otm full tabiki 150

Cerato biraz reklam ister aslında jette dan falan iyi
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SeKSandDoRT 1 yıl

yeni yüzyıl tasarımcılarının artık geleneksel vites değiştirme kolunu terk etmeleri lazım,
tabiki otomatik olan versiyonlarda, tuş yardımıyla, yada mercedesteki gibi silecek kolunun arkasına koyulabilecek bir kol yardımıyla en fazla,
rijit orta konsollar çok hoşuma gidiyor, ayrıca akıllı çözümlerle harikalar yaratmakta mümkün,
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gibi gibi, illa premium sınıfta olmak zorunda mı !!!
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alp0007 1 yıl
İç plastiği yumuşak olsun.
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sistemli adam 1 yıl
Hyundai ve Kia 3-5 sene içinde almanların çanına ot tıkayacak.
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