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2019 Oscar Ödülleri adayları belli oldu! Oscar ödül töreni ne zaman?

Bu yıl 91. kez sahipleri ile buluşacak olan Oscar Ödülleri'nin adayları belli oldu. Bu yıl Oscar Ödül Töreni 24 Şubat tarihinde düzenlenecek. 2019 Oscar Ödülleri adayları:
3 ay
4,2b
1
47
Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Sinema dünyasının en prestijli ödülü olarak kabul gören Oscar Ödülleri, bu yıl 91. kez sahiplerini bulacak. Bugün düzenlenen etkinlik ile 2019 Oscar Ödülleri’nin adayları açıklandı.
The Favourite ve Roma filmleri 10'ar dalda aday olarak 2019 Oscar Ödülleri'ne şimdiden damga vurmayı başardı. Roma filmi sayesinde ilk kez Netflix yapımı bir film, En İyi Film kategorisinde aday gösterildi. Ayrıca Black Panther filmi de En İyi Film kategorisine aday gösterilen ilk çizgi roman uyarlaması film oldu. Black Panther, toplam 7 dalda aday gösterildi. Süper kahraman filmleri arasında önemli bir başarıya imza attı. 
Ayrıca Bkz. "GLASS Film İncelemesi | Farklı Bir Süper Kahraman Filmi"
24 Şubat’ta düzenlenecek tören ile sahiplerini bulacak 91. Akademi Ödülleri'nin adayları şu şekilde:
En İyi Film: 
Black Panther
BlacKkKlansman
Bohemian Rhapsody
The Favourite
Green Book
Roma
A Star is Born
Vice
En İyi Erkek Oyuncu:
Christian Bale - Vice
Bradley Cooper - A Star Is Born
Willem Dafoe - At Eternity’s Gate
Rami Malek - Bohemian Rhapsody
Viggo Mortensen - Green Book


En İyi Kadın Oyuncu:
Yalitza Aparicio - Roma
Glenn Close - The Wife
Olivia Colman - The Favourite
Lady Gaga - A Star Is Born
Melissa McCarthy - Can You Ever Forgive Me?
En İyi Yönetmen:
Spike Lee - BlacKkKlansman
Pawel Pawlikowski - Cold War
Yorgos Lanthimos - The Favourite
Alfonso Cuarón - Roma
Adam McKay - Vice
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:
Amy Adams - Vice
Marina de Tavira - Roma
Regina King - If Beale Street Could Talk
Emma Stone - The Favourite
Rachel Weisz - The Favourite 
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:
Mahershala Ali - Green Book
Adam Driver - BlacKkKlansman
Sam Elliott, - A Star Is Born
Richard E. Grant - Can You Ever Forgive Me?
Sam Rockwell - Vice 
En İyi Uyarlama Senaryo:
The Ballad Of Buster Scruggs
BlacKkKlansman
Can You Ever Forgive Me?
If Beale Street Could Talk
A Star Is Born
En İyi Orijinal Senaryo:
The Favourite
First Reformed
Green Book
Roma
Vice
En İyi Kurgu: 
BlacKkKlansman
Bohemian Rhapsody
The Favourite
Green Book
Vice
En İyi Animasyon Filmi:
Incredibles 2
Isle of Dogs
Mirai
Ralph Breaks the Internet
Spider-Man: Into the Spider-Verse
En İyi Kısa Animasyon Filmi:
Animal Behavior
Bao
Late Afternoon
One Small Step
Weekends
En İyi Kısa Film: 
Detainment
Fauve
Marguerite
Mother
Skin
 
En İyi Kostüm Tasarımı:
The Ballad of Buster Scruggs
Black Panther
The Favourite
Mary Poppins Returns
Mary Queen of Scots
En İyi Ses Efekti:
Black Panther
Bohemian Rhapsody
First Man
Roma
A Star is Born
En İyi Ses Kurgusu
Black Panther
Bohemian Rhapsody
First Man
A Quiet Place,
Roma
 
En İyi Film Müzikleri:
Black Panther
BlacKkKlansman
If Beale Street Could Talk
Isle of Dogs
Mary Poppins Returns
Yabancı Dilde En İyi Film:
Capernaum
Cold War
Never Look Away
Roma
Shoplifters
En İyi Sinematografi (Görüntü Yönetmenliği):
Cold War
The Favourite
Never Look Away
Roma
A Star is Born

En İyi Görsel Efekt:
Avengers: Infinity War
Christopher Robin
First Man
Ready Player One
Solo: A Star Wars Story
En İyi Prodüksiyon Dizaynı:
Black Panther
The Favourite
First Man
Mary Poppins Returns
Roma

En İyi Belgesel:
Free Solo
Hale County
Minding the Gap
Of Fathers and Sons
RBG
En İyi Kısa Metraj Belgesel:
Black Sheep
End Game
Lifeboat
A Night at the Garden
Period. End Of Sentence
 
En İyi Saç ve Makyaj:
Border
Mary Queen of Scots
Vice
En İyi Orijinal Film Şarkısı:
All the Stars - Black Panther
I’ll Fight - RBG
The Place Where Lost Things Go - Mary Poppins Returns
Shallow - A Star is Born
When A Cowboy Trades His Spurs For Wings - Ballad of Buster Scruggs

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Ed Wood 3 ay en beğenilen
Afro Amerikan olduğu için Black Panther'e bu kadar adaylığın verilmesi de şaka gibi. Siyahi ve eşcinsel akımı Hollywood'da o kadar büyük bir hale gelmiş ki akademi tarafsızlığını koruyamıyor.
Afro Amerikan olduğu için Black Panther'e bu kadar adaylığın verilmesi de şaka gibi. Siyahi ve eşcinsel akımı Hollywood'da o kadar büyük bir hale gelmiş ki aka...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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Krone 3 ay
Black Panther ile yine zenci duyarı kasmaya devam. Hollywood'un zenci ve eşcinsel sevdası ne zaman son bulacak merak ediyorum.
1 Yanıt Yanıtla +16
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Bamya Avcisi 3 ay
Oscar'da Marvel filmi mi? Hadi abi salın bizi
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Aragramir 3 ay
Thanos'u canlandıran Josh Brolin en iyi erkek oyuncu ödülüne aday gösterilmeliydi.O kadar cgi içinde bu kadar güzel bir oyunculuk 10 yılda bir geliyor.En iyi filmler arasına Spider-man (animasyon) girmeliydi.
Rezalet bir Oscar geliyor sıkı tutunun.
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Andy Selva 3 ay
En iyi film ödülünü BlackKklansman aradan sıyrılıp kapabilir diye düşünüyorum.
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GunslingeR085 3 ay
Marvel filmi Oscar'da
Üstelik rezil siyahi filmiyle
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darkdiva 3 ay
Black Panther'in adaylığı konusunda görülmeyen bir nokta daha var. Yıl içerisinde Akademi'ye "yeni bir ödül dalı koyun, popüler filmler de ödül alsın" diye çıkıştılar. Akademi bir ara böyle bir şey yapmayı düşündü ama büyük tepki görünce geri adım attı. Gişede başarılı olan ve yıl içerisinde isminden söz ettiren filmlerin Oscar'da anılmaması yapımcıları rahatsız etmişti. Akademi de "madem yeni dal açamadık, birini aday edelim de sussunlar" demiş sanki :)
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.:: Death ::. 3 ay
En iyi film: Bohemian Rhapsody
En iyi erkek oyuncu: Rami Malek
En iyi yönetmen: Alfonso Cuaron
En iyi yabancı film: Roma

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MERNEPTAH 3 ay
Ready Player One
Kesinlikle en iyi görsel efekt almalı..
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jack1437 3 ay
Öncelikle bir süper kahraman filminin komite tarafından oscar ödülüne aday gösterilmesine şaşırdım (Black Panther). Filmi beğenmiş olmama rağmen bu yorumu yapıyorum. Çünkü yıllardır oscar ödüllerine bakış oyunculuk kalitesiyle doğru orantılıdır. Örneğin; One flew over the cuckoo's nest, as good as it gets filmlerindeki oyunculuk yeteneği ile Jack Nicholson, Iron Lady, Sophie's choise, Kramer vs. Kramer filmlerindeki oyunculuğu ile Meryl Streep, Good Morning Vietnam filmindeki oyunculuğu ile Robin Williams, Rain Man ve Kramer vs. Kramer filmlerindeki oyunculuğu ile Dustin Hoffman, Monster filmindeki oyunculuğu ile Charlize Theron, Still Alice filmindeki oyunculuğu ile Julianne Moore ve hatırlayamadığım bir çok iyi performans varken vasatı geçemeyen filmlerin aday gösterilmesi ve bu filmlerde rol almış oyuncuların aday gösterilmesi şaşırtıcı. Her şeyde olduğu gibi oscar ödül törenlerinde ve adaylıklarında da kalite vasatı aşamıyor.
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Katip1 3 ay jack1437
çok başarılı bir yorum gerçekten harika özetlemişsin sanmıyorum ama hayatta başarılar kardeş.
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cinemaker 3 ay
Oscar a inanma Oscar sız kalma!
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obili 3 ay
Oscarlarin giderek eurovisionlaştığı şu dönemde çok da yadırgamadım . Oscar için aday potansiyeli olan her konudan biraz var gibi. Yarışın zenci ve eşcinsel temaları arasında geçmesi beklenebilirken , aradan sıyrılan bir başkası da pek sürpriz olmaz doğrusu . Sadece The Favourite alırsa birazcık şaşırtıcı olabilir . O da konu abd dışı olmasından kaynaklı.
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Mr.Prestige 3 ay
Shape of water'ı izlemedim ama son yıllardaki haklı meksika dominasyonu umarım devam eder de roma tüm adaylıklarını alır.
Inaritu, cuaron, lubezki muhteşem bir üçlü
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