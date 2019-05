2019 Oscar Ödülleri adayları belli oldu! Oscar ödül töreni ne zaman?

Sinema dünyasının en prestijli ödülü olarak kabul gören Oscar Ödülleri, bu yıl 91. kez sahiplerini bulacak. Bugün düzenlenen etkinlik ile 2019 Oscar Ödülleri’nin adayları açıklandı.

The Favourite ve Roma filmleri 10'ar dalda aday olarak 2019 Oscar Ödülleri'ne şimdiden damga vurmayı başardı. Roma filmi sayesinde ilk kez Netflix yapımı bir film, En İyi Film kategorisinde aday gösterildi. Ayrıca Black Panther filmi de En İyi Film kategorisine aday gösterilen ilk çizgi roman uyarlaması film oldu. Black Panther, toplam 7 dalda aday gösterildi. Süper kahraman filmleri arasında önemli bir başarıya imza attı.

24 Şubat’ta düzenlenecek tören ile sahiplerini bulacak 91. Akademi Ödülleri'nin adayları şu şekilde: düzenlenecek tören ile sahiplerini bulacak 91. Akademi Ödülleri'nin adayları şu şekilde:

En İyi Film:

Black Panther

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Roma

A Star is Born

Vice

En İyi Erkek Oyuncu:

Christian Bale - Vice

Bradley Cooper - A Star Is Born

Willem Dafoe - At Eternity’s Gate

Rami Malek - Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen - Green Book





En İyi Kadın Oyuncu:

Yalitza Aparicio - Roma

Glenn Close - The Wife

Olivia Colman - The Favourite

Lady Gaga - A Star Is Born

Melissa McCarthy - Can You Ever Forgive Me?

En İyi Yönetmen:

Spike Lee - BlacKkKlansman

Pawel Pawlikowski - Cold War

Yorgos Lanthimos - The Favourite

Alfonso Cuarón - Roma

Adam McKay - Vice

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:

Amy Adams - Vice

Marina de Tavira - Roma

Regina King - If Beale Street Could Talk

Emma Stone - The Favourite

Rachel Weisz - The Favourite

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:

Mahershala Ali - Green Book

Adam Driver - BlacKkKlansman

Sam Elliott, - A Star Is Born

Richard E. Grant - Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell - Vice

En İyi Uyarlama Senaryo:

The Ballad Of Buster Scruggs

BlacKkKlansman

Can You Ever Forgive Me?

If Beale Street Could Talk

A Star Is Born

En İyi Orijinal Senaryo:

The Favourite

First Reformed

Green Book

Roma

Vice

En İyi Kurgu:

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Vice

En İyi Animasyon Filmi:

Incredibles 2

Isle of Dogs

Mirai

Ralph Breaks the Internet

Spider-Man: Into the Spider-Verse

En İyi Kısa Animasyon Filmi:

Animal Behavior

Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

En İyi Kısa Film:

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Skin



En İyi Kostüm Tasarımı:

The Ballad of Buster Scruggs

Black Panther

The Favourite

Mary Poppins Returns

Mary Queen of Scots

En İyi Ses Efekti:

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

Roma

A Star is Born

En İyi Ses Kurgusu

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

A Quiet Place,

Roma



Mary Poppins Returns

Yabancı Dilde En İyi Film:

Capernaum

Cold War

Never Look Away

Roma

Shoplifters

En İyi Sinematografi (Görüntü Yönetmenliği):

Cold War

The Favourite

Never Look Away

Roma

A Star is Born



En İyi Görsel Efekt:

Avengers: Infinity War

Christopher Robin

First Man

Ready Player One

Solo: A Star Wars Story

En İyi Prodüksiyon Dizaynı:

Black Panther

The Favourite

First Man

Mary Poppins Returns

Roma



En İyi Belgesel:

Free Solo

Hale County

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

RBG

En İyi Kısa Metraj Belgesel:

Black Sheep

End Game

Lifeboat

A Night at the Garden

Period. End Of Sentence



En İyi Saç ve Makyaj:

Border

Mary Queen of Scots

Vice

En İyi Orijinal Film Şarkısı:

All the Stars - Black Panther

I’ll Fight - RBG

The Place Where Lost Things Go - Mary Poppins Returns

Shallow - A Star is Born

When A Cowboy Trades His Spurs For Wings - Ballad of Buster Scruggs

