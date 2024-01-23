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    Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı

    96. Akademi Ödülleri için adaylar açıklandı. Bu yıl Oscar adayları arasında ön plana çıkan yapımlar beklendiği üzere Oppenheimer, Poor Things ve Killers of the Flower Moon oldu.

    2024 oscar adayları açıklandı Tam Boyutta Gör

    Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olan Akademi Ödülleri, ya da daha çok kullanılan adlarıyla Oscar Ödülleri, bu yılki sahiplerine bir adım daha yaklaştı. 10 Mart'ta gerçekleşecek seremonide sahiplerini bulacak olan 96. Akademi Ödülleri için yarışacak isimler, bugün düzenlenen canlı yayınla duyuruldu.

    Genç oyuncular Zazie Beetz ve Jack Quaid'in sunumuyla açıklanan Oscar adayları arasında ön plana çıkan yapımlar beklendiği üzere Oppenheimer, Poor Things, Killers of the Flower Moon ve Barbie oldu. Christopher Nolan imzalı Oppenheimer toplamda 13 adaylık alırken, onu 11 adaylıkla Poor Things ve 10 adaylıkla Killers of the Flower Moon izledi. Barbie ise 8 adaylık aldı.

    Oscar törenine uzanan ödül sezonunda pek çok meslek birliği ve eleştirmen topluluğu kendi ödüllerini dağıttığı için daha şimdiden Oscar'ın favorileri ortaya çıkmış durumda. Şu ana kadar pek çok önemli ödülü toplayan Oppenheimer, bugün itibarıyla En İyi Film Oscarı'nın bir numaralı favorisi konumunda. Bir sürpriz yapıp ödülü Oppenheimer'ın elinden kapma ihtimali en yüksek film ise Poor Things olarak görülüyor. Nitekim bugün açıklanan adaylar da bu iki filmin yarışı önde götürdüğü doğrular nitelikte.

    2024 Oscar Adayları

    En İyi Film

    “American Fiction”

    “Anatomy of a Fall”

    “Barbie”

    “The Holdovers”

    “Killers of the Flower Moon”

    “Maestro”

    “Oppenheimer”

    “Past Lives”

    “Poor Things”

    “The Zone of Interest”

    En İyi Yönetmen

    Justine Triet, “Anatomy of a Fall”

    Martin Scorsese, “Killers of the Flower Moon”

    Christopher Nolan, “Oppenheimer”

    Yorgos Lanthimos, “Poor Things”

    Jonathan Glazer, “The Zone of Interest”

    En İyi Erkek Oyuncu

    Bradley Cooper, “Maestro”

    Colman Domingo, “Rustin”

    Paul Giamatti, “The Holdovers”

    Cillian Murphy, “Oppenheimer”

    Jeffrey Wright, “American Fiction”

    En İyi Kadın Oyuncu

    Annette Bening, “Nyad”

    Lily Gladstone, “Killers of the Flower Moon”

    Sandra Hüller, “Anatomy of a Fall”

    Carey Mulligan, “Maestro”

    Emma Stone, “Poor Things”

    En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

    Sterling K. Brown, “American Fiction”

    Robert De Niro, “Killers of the Flower Moon”

    Robert Downey Jr., “Oppenheimer”

    Ryan Gosling, “Barbie”

    Mark Ruffalo, “Poor Things”

    En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

    Emily Blunt, “Oppenheimer”

    Danielle Brooks, “The Color Purple”

    America Ferrera, “Barbie”

    Jodie Foster, “Nyad”

    Da’Vine Joy Randolph, “The Holdovers”

    En İyi Animasyon Film

    “The Boy and the Heron”

    “Elemental”

    “Nimona”

    “Robot Dreams”

    “Spider-Man: Across the Spider-Verse”

    En İyi Belgesel

    “Bobi Wine: The People’s President”

    “The Eternal Memory”

    “Four Daughters”

    “To Kill a Tiger”

    “20 Days in Mariupol”

    Yabancı Dilde En İyi Film

    “The Teachers’ Lounge,” Almanya

    “Io Capitano,” İtalya

    “Perfect Days,” Japonya

    “Society of the Snow,” İspanya

    “The Zone of Interest,” Birleşik Krallık

    En İyi Özgün Senaryo

    “Anatomy of a Fall”

    “The Holdovers”

    “Maestro”

    “May December”

    “Past Lives”

    En İyi Uyarlama Senaryo

    “American Fiction”

    “Barbie”

    “Oppenheimer”

    “Poor Things”

    “The Zone of Interest”

    En İyi Kurgu

    “Anatomy of a Fall”

    “The Holdovers”

    “Killers of the Flower Moon”

    “Oppenheimer”

    “Poor Things”

    En İyi Görüntü Yönetimi

    “El Conde”

    “Killers of the Flower Moon”

    “Maestro”

    “Oppenheimer”

    “Poor Things”

    En İyi Müzik

    “American Fiction”

    “Indiana Jones and the Dial of Destiny”

    “Killers of the Flower Moon”

    “Oppenheimer”

    “Poor Things”

    En İyi Şarkı

    “The Fire Inside” - “Flamin’ Hot”

    “I’m Just Ken” - “Barbie”

    “It Never Went Away” - “American Symphony”

    “Wahzhazhe (A Song for My People)” - “Killers of the Flower Moon”

    “What Was I Made For?” - “Barbie”

    En İyi Yapım Tasarımı

    “Barbie”

    “Killers of the Flower Moon”

    “Napoleon”

    “Oppenheimer”

    “Poor Things”

    En İyi Kostüm Tasarımı

    “Barbie”

    “Killers of the Flower Moon”

    “Napoleon”

    “Oppenheimer”

    “Poor Things”

    En İyi Saç ve Makyaj

    “Golda”

    “Maestro”

    “Oppenheimer”

    “Poor Things”

    “Society of the Snow”

    En İyi Görsel Efekt

    “The Creator”

    “Godzilla Minus One”

    “Guardians of the Galaxy Vol. 3”

    “Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One”

    “Napoleon”

    En İyi Ses

    “The Creator”

    “Maestro”

    “Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One”

    “Oppenheimer”

    “The Zone of Interest”

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    garez41 14 saat önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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