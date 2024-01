Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı

Tam Boyutta Gör

Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olan Akademi Ödülleri, ya da daha çok kullanılan adlarıyla Oscar Ödülleri, bu yılki sahiplerine bir adım daha yaklaştı. 10 Mart'ta gerçekleşecek seremonide sahiplerini bulacak olan 96. Akademi Ödülleri için yarışacak isimler, bugün düzenlenen canlı yayınla duyuruldu.

Genç oyuncular Zazie Beetz ve Jack Quaid'in sunumuyla açıklanan Oscar adayları arasında ön plana çıkan yapımlar beklendiği üzere Oppenheimer, Poor Things, Killers of the Flower Moon ve Barbie oldu. Christopher Nolan imzalı Oppenheimer toplamda 13 adaylık alırken, onu 11 adaylıkla Poor Things ve 10 adaylıkla Killers of the Flower Moon izledi. Barbie ise 8 adaylık aldı.

Gladiator 2'nin çekimleri tamamlandı 5 gün önce eklendi

Oscar törenine uzanan ödül sezonunda pek çok meslek birliği ve eleştirmen topluluğu kendi ödüllerini dağıttığı için daha şimdiden Oscar'ın favorileri ortaya çıkmış durumda. Şu ana kadar pek çok önemli ödülü toplayan Oppenheimer, bugün itibarıyla En İyi Film Oscarı'nın bir numaralı favorisi konumunda. Bir sürpriz yapıp ödülü Oppenheimer'ın elinden kapma ihtimali en yüksek film ise Poor Things olarak görülüyor. Nitekim bugün açıklanan adaylar da bu iki filmin yarışı önde götürdüğü doğrular nitelikte.

2024 Oscar Adayları

En İyi Film

“American Fiction”

“Anatomy of a Fall”

“Barbie”

“The Holdovers”

“Killers of the Flower Moon”

“Maestro”

“Oppenheimer”

“Past Lives”

“Poor Things”

“The Zone of Interest”

En İyi Yönetmen

Justine Triet, “Anatomy of a Fall”

Martin Scorsese, “Killers of the Flower Moon”

Christopher Nolan, “Oppenheimer”

Yorgos Lanthimos, “Poor Things”

Jonathan Glazer, “The Zone of Interest”

En İyi Erkek Oyuncu

Bradley Cooper, “Maestro”

Colman Domingo, “Rustin”

Paul Giamatti, “The Holdovers”

Cillian Murphy, “Oppenheimer”

Jeffrey Wright, “American Fiction”

En İyi Kadın Oyuncu

Annette Bening, “Nyad”

Lily Gladstone, “Killers of the Flower Moon”

Sandra Hüller, “Anatomy of a Fall”

Carey Mulligan, “Maestro”

Emma Stone, “Poor Things”

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Sterling K. Brown, “American Fiction”

Robert De Niro, “Killers of the Flower Moon”

Robert Downey Jr., “Oppenheimer”

Ryan Gosling, “Barbie”

Mark Ruffalo, “Poor Things”

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Emily Blunt, “Oppenheimer”

Danielle Brooks, “The Color Purple”

America Ferrera, “Barbie”

Jodie Foster, “Nyad”

Da’Vine Joy Randolph, “The Holdovers”

En İyi Animasyon Film

“The Boy and the Heron”

“Elemental”

“Nimona”

“Robot Dreams”

“Spider-Man: Across the Spider-Verse”

En İyi Belgesel

“Bobi Wine: The People’s President”

“The Eternal Memory”

“Four Daughters”

“To Kill a Tiger”

“20 Days in Mariupol”

Yabancı Dilde En İyi Film

“The Teachers’ Lounge,” Almanya

“Io Capitano,” İtalya

“Perfect Days,” Japonya

“Society of the Snow,” İspanya

“The Zone of Interest,” Birleşik Krallık

En İyi Özgün Senaryo

“Anatomy of a Fall”

“The Holdovers”

“Maestro”

“May December”

“Past Lives”

En İyi Uyarlama Senaryo

“American Fiction”

“Barbie”

“Oppenheimer”

“Poor Things”

“The Zone of Interest”

En İyi Kurgu

“Anatomy of a Fall”

“The Holdovers”

“Killers of the Flower Moon”

“Oppenheimer”

“Poor Things”

En İyi Görüntü Yönetimi

“El Conde”

“Killers of the Flower Moon”

“Maestro”

“Oppenheimer”

“Poor Things”

En İyi Müzik

“American Fiction”

“Indiana Jones and the Dial of Destiny”

“Killers of the Flower Moon”

“Oppenheimer”

“Poor Things”

En İyi Şarkı

“The Fire Inside” - “Flamin’ Hot”

“I’m Just Ken” - “Barbie”

“It Never Went Away” - “American Symphony”

“Wahzhazhe (A Song for My People)” - “Killers of the Flower Moon”

“What Was I Made For?” - “Barbie”

En İyi Yapım Tasarımı

“Barbie”

“Killers of the Flower Moon”

“Napoleon”

“Oppenheimer”

“Poor Things”

En İyi Kostüm Tasarımı

“Barbie”

“Killers of the Flower Moon”

“Napoleon”

“Oppenheimer”

“Poor Things”

En İyi Saç ve Makyaj

“Golda”

“Maestro”

“Oppenheimer”

“Poor Things”

“Society of the Snow”

En İyi Görsel Efekt

“The Creator”

“Godzilla Minus One”

“Guardians of the Galaxy Vol. 3”

“Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One”

“Napoleon”

En İyi Ses

“The Creator”

“Maestro”

“Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One”

“Oppenheimer”

“The Zone of Interest”

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.