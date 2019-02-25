2019 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 91. kez düzenlenen Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles’taki Dolby Tiyatrosu’nda gerçekleşen tören 30 yıldır ilk kez sunucusuz yapıldı.
Black Panther ve Roma 3’er Oscar kazanmayı başardı. Bohemian Rhapsody 4 Oscar ile bu yılın rekorunu elinde tutuyor. En İyi Film ödülü ise Peter Farrelly yönetmenliğindeki Green Book filmine gitti. Ülkemizde Yeşil Rehber adıyla vizyona giren film, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve En İyi Özgün Senaryo ödüllerini de kucakladı.
Netflix yapımı olan Roma, En İyi Yönetmen, Yabancı Dilde En İyi Film ve En İyi Görüntü Yönetmeni ödüllerini alarak gecenin en çok konuşulan filmlerinden biri olmayı başardı.Ayrıca Bkz. "Game of Thrones 8.sezonundan yeni görüntüler paylaşıldı"
91. Akademi Ödülleri’nde tüm adaylar ve kazananlar ise şu şekilde;
En İyi Film:
Kazanan: Green Book
Diğer adaylar:
Black Panther
BlacKkKlansman
Bohemian Rhapsody
The Favourite
Roma
A Star is Born Vice
BlacKkKlansman
Bohemian Rhapsody
The Favourite
Roma
A Star is Born Vice
En İyi Yönetmen:
Kazanan: Alfonso Cuarón – Roma
Diğer adaylar:
Spike Lee - BlacKkKlansman
Pawel Pawlikowski - Cold War
Yorgos Lanthimos - The Favourite
Adam McKay – Vice
Pawel Pawlikowski - Cold War
Yorgos Lanthimos - The Favourite
Adam McKay – Vice
En İyi Erkek Oyuncu:
Kazanan: Rami Malek - Bohemian Rhapsody
Diğer adaylar:
Christian Bale - Vice
Bradley Cooper - A Star Is Born
Willem Dafoe - At Eternity’s Gate
Viggo Mortensen - Green Book
Bradley Cooper - A Star Is Born
Willem Dafoe - At Eternity’s Gate
Viggo Mortensen - Green Book
En İyi Kadın Oyuncu:
Kazanan: Olivia Colman - The Favourite
Diğer adaylar:
Yalitza Aparicio - Roma
Glenn Close - The Wife
Lady Gaga - A Star Is Born
Melissa McCarthy - Can You Ever Forgive Me?
Glenn Close - The Wife
Lady Gaga - A Star Is Born
Melissa McCarthy - Can You Ever Forgive Me?
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:
Kazanan: Regina King - If Beale Street Could Talk
Diğer adaylar:
Amy Adams - Vice
Marina de Tavira - Roma
Regina King - If Beale Street Could Talk
Emma Stone - The Favourite
Rachel Weisz - The Favourite
Marina de Tavira - Roma
Regina King - If Beale Street Could Talk
Emma Stone - The Favourite
Rachel Weisz - The Favourite
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:
Kazanan: Mahershala Ali - Green Book
Diğer adaylar:
Adam Driver - BlacKkKlansman
Sam Elliott, - A Star Is Born
Richard E. Grant - Can You Ever Forgive Me?
Sam Rockwell - Vice
Sam Elliott, - A Star Is Born
Richard E. Grant - Can You Ever Forgive Me?
Sam Rockwell - Vice
En İyi Orijinal Film Şarkısı:
Kazanan: Shallow - A Star is Born
Diğer adaylar:
All the Stars - Black Panther
I’ll Fight - RBG
The Place Where Lost Things Go - Mary Poppins Returns
When A Cowboy Trades His Spurs For Wings - Ballad of Buster Scruggs
I’ll Fight - RBG
The Place Where Lost Things Go - Mary Poppins Returns
When A Cowboy Trades His Spurs For Wings - Ballad of Buster Scruggs
En İyi Film Müzikleri:
Kazanan: Black Panther
Diğer adaylar:
BlacKkKlansman
If Beale Street Could Talk
Isle of Dogs
Mary Poppins Returns
If Beale Street Could Talk
Isle of Dogs
Mary Poppins Returns
En İyi Uyarlama Senaryo:
Kazanan: BlacKkKlansman
Diğer adaylar:
The Ballad Of Buster Scruggs
Can You Ever Forgive Me?
If Beale Street Could Talk
A Star Is Born
Can You Ever Forgive Me?
If Beale Street Could Talk
A Star Is Born
En İyi Orijinal Senaryo:
Kazanan: Green Book
Diğer adaylar:
The Favourite
First Reformed
Roma
Vice
First Reformed
Roma
Vice
En İyi Kısa Film:
Kazanan: Skin
Diğer adaylar:
Detainment
Fauve
Marguerite
Mother
Fauve
Marguerite
Mother
En İyi Görsel Efekt:
Kazanan: First Man
Diğer adaylar:
Avengers: Infinity War
Christopher Robin
Ready Player One
Solo: A Star Wars Story
Christopher Robin
Ready Player One
Solo: A Star Wars Story
En İyi Kısa Animasyon Filmi:
Kazanan: Bao
Diğer adaylar:
Animal Behavior
Late Afternoon
One Small Step
Weekends
Late Afternoon
One Small Step
Weekends
En İyi Animasyon Filmi:
Kazanan: Spider-Man: Into the Spider-Verse
Diğer adaylar:
Incredibles 2
Isle of Dogs
Mirai
Ralph Breaks the Internet
Isle of Dogs
Mirai
Ralph Breaks the Internet
En İyi Kurgu:
Kazanan: Bohemian Rhapsody
Diğer adaylar:
BlacKkKlansman
The Favourite
Green Book
Vice
The Favourite
Green Book
Vice
Yabancı Dilde En İyi Film:
Kazanan: Roma
Diğer adaylar:
Capernaum
Cold War
Never Look Away
Shoplifters
En İyi Ses Efekti:
Kazanan: Bohemian Rhapsody
Diğer adaylar:
Black Panther
First Man
Roma
A Star is Born
First Man
Roma
A Star is Born
En İyi Ses Kurgusu
Kazanan: Bohemian Rhapsody
Diğer adaylar:
Black Panther
First Man
A Quiet Place,
Roma
First Man
A Quiet Place,
Roma
En İyi Sinematografi (Görüntü Yönetmenliği):
Kazanan: Roma
Diğer adaylar:
Cold War
The Favourite
Never Look Away
A Star is Born
The Favourite
Never Look Away
A Star is Born
En İyi Belgesel:
Kazanan: Free Solo
Diğer adaylar:
Hale County
Minding the Gap
Of Fathers and Sons
RBG
Minding the Gap
Of Fathers and Sons
RBG
En İyi Prodüksiyon Dizaynı:
Kazanan: Black Panther
Diğer adaylar:
The Favourite
First Man
Mary Poppins Returns
Roma
First Man
Mary Poppins Returns
Roma
En İyi Saç ve Makyaj:
Kazanan: Vice
Diğer adaylar:
Border
Mary Queen of Scots
Mary Queen of Scots
En İyi Kostüm Tasarımı:
Kazanan: Black Panther
Diğer adaylar:
The Ballad of Buster Scruggs
The Favourite
Mary Poppins Returns
Mary Queen of Scots
The Favourite
Mary Poppins Returns
Mary Queen of Scots
En İyi Kısa Metraj Belgesel:
Kazanan: Period. End Of Sentence
Diğer adaylar:
Black Sheep
End Game
Lifeboat
A Night at the Garden
End Game
Lifeboat
A Night at the Garden
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Amerika yine kazandı ilk aya biz çıktık algısına ulan AVENGERS IW VE READ PLAYER ONE VARKEN BU ÇÖPE EN İYİ GÖRSEL EFEKTİ VEREN ÜST AKILIN ALLAH BELASINI VERSİN KÖR OLSUN GÖZLERİ
Sırf ödül vermek için prodüksiyon tasarımı gibi önemli bir kategoriye Black Panther'i vermek ne kadar akıl kârı? Elleri boş dönmesin diye ödül vermek hiç hoş değil. Oylamalarda son sıraya atıp karşı etkinlik yürüttükleri Roma'ya en iyi filmin gitmemesi ise gülünç.
Benim izlediğim şu ana kadar en sönük ödül töreniydi. Bradley Cooper & Lady Gaga performansını kenara atarak söylüyorum.
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