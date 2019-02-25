2019 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 91. kez düzenlenen Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles’taki Dolby Tiyatrosu’nda gerçekleşen tören 30 yıldır ilk kez sunucusuz yapıldı.

Black Panther ve Roma 3’er Oscar kazanmayı başardı. Bohemian Rhapsody 4 Oscar ile bu yılın rekorunu elinde tutuyor. En İyi Film ödülü ise Peter Farrelly yönetmenliğindeki Green Book filmine gitti. Ülkemizde Yeşil Rehber adıyla vizyona giren film, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve En İyi Özgün Senaryo ödüllerini de kucakladı.

Netflix yapımı olan Roma, En İyi Yönetmen, Yabancı Dilde En İyi Film ve En İyi Görüntü Yönetmeni ödüllerini alarak gecenin en çok konuşulan filmlerinden biri olmayı başardı.

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91. Akademi Ödülleri’nde tüm adaylar ve kazananlar ise şu şekilde;

En İyi Film:

Kazanan: Green Book

Diğer adaylar:

Black Panther

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Roma

A Star is Born Vice

En İyi Yönetmen:

Kazanan: Alfonso Cuarón – Roma

Diğer adaylar:

Spike Lee - BlacKkKlansman

Pawel Pawlikowski - Cold War

Yorgos Lanthimos - The Favourite

Adam McKay – Vice

En İyi Erkek Oyuncu:

Kazanan: Rami Malek - Bohemian Rhapsody

Diğer adaylar:

Christian Bale - Vice

Bradley Cooper - A Star Is Born

Willem Dafoe - At Eternity’s Gate

Viggo Mortensen - Green Book

En İyi Kadın Oyuncu:

Kazanan: Olivia Colman - The Favourite

Diğer adaylar:

Yalitza Aparicio - Roma

Glenn Close - The Wife

Lady Gaga - A Star Is Born

Melissa McCarthy - Can You Ever Forgive Me?

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:

Kazanan: Regina King - If Beale Street Could Talk

Diğer adaylar:

Amy Adams - Vice

Marina de Tavira - Roma

Regina King - If Beale Street Could Talk

Emma Stone - The Favourite

Rachel Weisz - The Favourite

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:

Kazanan: Mahershala Ali - Green Book

Diğer adaylar:

Adam Driver - BlacKkKlansman

Sam Elliott, - A Star Is Born

Richard E. Grant - Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell - Vice

En İyi Orijinal Film Şarkısı:

Kazanan: Shallow - A Star is Born

Diğer adaylar:

All the Stars - Black Panther

I’ll Fight - RBG

The Place Where Lost Things Go - Mary Poppins Returns

When A Cowboy Trades His Spurs For Wings - Ballad of Buster Scruggs

En İyi Film Müzikleri:

Kazanan: Black Panther

Diğer adaylar:

BlacKkKlansman

If Beale Street Could Talk

Isle of Dogs

Mary Poppins Returns

En İyi Uyarlama Senaryo:

Kazanan: BlacKkKlansman

Diğer adaylar:

The Ballad Of Buster Scruggs

Can You Ever Forgive Me?

If Beale Street Could Talk

A Star Is Born

En İyi Orijinal Senaryo:

Kazanan: Green Book

Diğer adaylar:

The Favourite

First Reformed

Roma

Vice

En İyi Kısa Film:

Kazanan: Skin

Diğer adaylar:

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

En İyi Görsel Efekt:

Kazanan: First Man

Diğer adaylar:

Avengers: Infinity War

Christopher Robin

Ready Player One

Solo: A Star Wars Story

En İyi Kısa Animasyon Filmi:

Kazanan: Bao

Diğer adaylar:

Animal Behavior

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

En İyi Animasyon Filmi:

Kazanan: Spider-Man: Into the Spider-Verse

Diğer adaylar:

Incredibles 2

Isle of Dogs

Mirai

Ralph Breaks the Internet

En İyi Kurgu:

Kazanan: Bohemian Rhapsody

Diğer adaylar:

BlacKkKlansman

The Favourite

Green Book

Vice

Yabancı Dilde En İyi Film:

Kazanan: Roma

Diğer adaylar:

Capernaum

Cold War

Never Look Away

Shoplifters Tam Boyutta Gör

En İyi Ses Efekti:

Kazanan: Bohemian Rhapsody

Diğer adaylar:

Black Panther

First Man

Roma

A Star is Born

En İyi Ses Kurgusu

Kazanan: Bohemian Rhapsody

Diğer adaylar:

Black Panther

First Man

A Quiet Place,

Roma

En İyi Sinematografi (Görüntü Yönetmenliği):

Kazanan: Roma

Diğer adaylar:

Cold War

The Favourite

Never Look Away

A Star is Born

En İyi Belgesel:

Kazanan: Free Solo

Diğer adaylar:

Hale County

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

RBG

En İyi Prodüksiyon Dizaynı:

Kazanan: Black Panther

Diğer adaylar:

The Favourite

First Man

Mary Poppins Returns

Roma

En İyi Saç ve Makyaj:

Kazanan: Vice

Diğer adaylar:

Border

Mary Queen of Scots

En İyi Kostüm Tasarımı:

Kazanan: Black Panther

Diğer adaylar:

The Ballad of Buster Scruggs

The Favourite

Mary Poppins Returns

Mary Queen of Scots

En İyi Kısa Metraj Belgesel:

Kazanan: Period. End Of Sentence

Diğer adaylar:

Black Sheep

End Game

Lifeboat

A Night at the Garden

https://oscar.go.com/winners