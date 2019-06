2019 Porsche 911 testler esnasında görüntülendi

Güncel 991 kasa kodlu Porsche 911 serisi makyajlanalı çok uzun bir süre olmadı, ancak görülen o ki Alman üreticisi serinin yeni jenerasyonu üzerindeki çalışmalarını hızla sürdürüyor. Öncesinde yol testleri ve Nurburgring'de pist testi esnasında kameralara yakalanan yeni 911 bu defa da zorlu kış mevsimi testlerinde görüntülendi.

Testlerdeki haliyle güncel kasayla neredeyse aynı gözüken aracın şu an için sadece güç organları gibi temel sistemlerinin test edildiği düşünülüyor. Şu an için yeni nesille ilgili pek fazla bilgi yer almasa da en büyük değişimin aracın dış yüzeyinin altında gerçekleşeceği söyleniyor. Makyajlanan 991.2 ile tamamen turbo motor serisine geçen 911'in yeni jenerasyonla birlikte hibrit bir üniteye geçmesi bekleniyor. Her ne kadar bu söylenti Stuttgart tarafından henüz teyit edilmemiş olsa da, Panamera, Cayenne ve 918 gibi modellere baktıktan sonra hibrite geçmenin 911 için doğal bir adım olduğu söylenebilir.

Yeni nesille birlikte yeni bir modülar platfom kullanacak olan 911 serisi bu sayede daha fazla motor seçeneğine sahip olacak. Porsche'nin bir diğer modeli 718 Boxter ve Cayman'in yeni nesilinde de kullanılması beklenen bu yeni platformun yeni nesil Audi R8 ve yeni Lamborghini modellerinde de kullanılması bekleniyor.

http://www.topspeed.com/cars/porsche/2019-porsche-911-ar171852.html