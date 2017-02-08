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2019 Porsche 911 testler esnasında görüntülendi

Porsche'nin efsane serisi 911, 2019 yılında yeni jenerasyonuna kavuşmaya hazırlanıyor. Hazırlıkları süren araç zorlu kar koşullarındaki testler esnasında görüntülendi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Güncel 991 kasa kodlu Porsche 911 serisi makyajlanalı çok uzun bir süre olmadı, ancak görülen o ki Alman üreticisi serinin yeni jenerasyonu üzerindeki çalışmalarını hızla sürdürüyor. Öncesinde yol testleri ve Nurburgring'de pist testi esnasında kameralara yakalanan yeni 911 bu defa da zorlu kış mevsimi testlerinde görüntülendi.
Testlerdeki haliyle güncel kasayla neredeyse aynı gözüken aracın şu an için sadece güç organları gibi temel sistemlerinin test edildiği düşünülüyor. Şu an için yeni nesille ilgili pek fazla bilgi yer almasa da en büyük değişimin aracın dış yüzeyinin altında gerçekleşeceği söyleniyor. Makyajlanan 991.2 ile tamamen turbo motor serisine geçen 911'in yeni jenerasyonla birlikte hibrit bir üniteye geçmesi bekleniyor. Her ne kadar bu söylenti Stuttgart tarafından henüz teyit edilmemiş olsa da, Panamera, Cayenne ve 918 gibi modellere baktıktan sonra hibrite geçmenin 911 için doğal bir adım olduğu söylenebilir.
Yeni nesille birlikte yeni bir modülar platfom kullanacak olan 911 serisi bu sayede daha fazla motor seçeneğine sahip olacak. Porsche'nin bir diğer modeli 718 Boxter ve Cayman'in yeni nesilinde de kullanılması beklenen bu yeni platformun yeni nesil Audi R8 ve yeni Lamborghini modellerinde de kullanılması bekleniyor.

http://www.topspeed.com/cars/porsche/2019-porsche-911-ar171852.html Yorum Yaz
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Roque_Jn 2 yıl en beğenilen
Zaten arabanın tasarımı 70 yıldır aynı olduğu için kamufle etmeye gerek görmemişler.
1 Yanıt Yanıtla +66
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xnoname 2 yıl
Ağa adam 911 i aynı tasarım diye eleştiriyor. İşte zenginin malı züğürttün çenesini yorar lafının vücut bulmuş şekli budur. Ulan Porsche bu daha sen adını yazarken google dan teyit ediyorsun doğrumu yazdım diye bi yavaş ol
Ağa adam 911 i aynı tasarım diye eleştiriyor. İşte zenginin malı züğürttün çenesini yorar lafının vücut bulmuş şekli budur. Ulan Porsche bu daha sen adını yaza...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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aaguler 2 yıl
İlk 911 tasarımını yapan adam dirilse (ki tahminimce ölmüştür) bayiye gidip 2019 modeli görse '' hangi yıldayız lan '' demez
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D.Baran 2 yıl
Bendekinin aynısı.Sadece biraz büyük.
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aycibin 2 yıl
dizel yapsınlar rampada yüksek tork iyi çeker
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mavizaman 2 yıl
kara şimşek maşallah da o plakanın altındaki düzenek neyin ensi acaba?
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huhuq 2 yıl
güzelmiş :)
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erci501 2 yıl
911 efsanedir asla tasarım değişikliğine ihtiyacı yok.
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kadirirdem 2 yıl
resmen ben buradayım demiş ne görüntülenmesi...
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Paetzold 2 yıl
Yaniyor abi ya
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ec.dmn 2 yıl
Değişmesin zaten. Her serisi gibi yeni kasasının da mükemmel olacağına eminim!
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xnoname 2 yıl
Ağa adam 911 i aynı tasarım diye eleştiriyor. İşte zenginin malı züğürttün çenesini yorar lafının vücut bulmuş şekli budur. Ulan Porsche bu daha sen adını yazarken google dan teyit ediyorsun doğrumu yazdım diye bi yavaş ol
1 Yanıt Yanıtla +13
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Krone 2 yıl xnoname
xnoname
Ağa adam 911 i aynı tasarım diye eleştiriyor. İşte zenginin malı züğürttün çenesini yorar lafının vücut bulmuş şekli budur. Ulan Porsche bu daha sen adını yazarken google dan teyit ediyorsun doğrumu yazdım diye bi yavaş ol


İkonik ve akılda kalan bir tasarımı var adamlar neden değiştirsin ki değil mi ? Porsche denince akıla hep aynı görüntü gelir.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Experimentation 2 yıl
2019 olsada güzel aracın tasarımı
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