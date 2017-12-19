2019 Volkswagen Touareg kamuflajsız olarak görüntülendi

Volkswagen'in önümüzdeki yılın nisan ayında resmiyete kavuşturacağı iddia edilen SUV modeli Touareg, güncel nesile göre büyüyen boyutları ve gelişen özellikleri ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bir süre öncesinde ortaya çıkan aracın kamuflajlı fotoğrafları bir takım ipuçları vermiş olsa da, araç geçtiğimiz gün reklam çekimleri esnasında tamamen kamuflajsız olarak kameralara yakalandı.

İlk bakışta güncel modelden daha şık ve daha modern görünen Touareg'de, T-Prime konspetinde ve Arteon'da gördüğümüz krom detaylar ve geniş ön ızgara gibi unsurlar yer alıyor. Arka kısımda da önde olduğu kadar büyük çapta değişiklikler yer alırken, daha şık arka lambalar ve iki adet krom egzoz ucu dikkat çeken detaylar arasında. Çekimler esnasında aracın iki farklı donanım seçeneği kullanılırken, mavi renkli olan araç daha sportif bir versiyon olarak görülürken, bej renkli olanın ise yüksek ve lüks donanımlı olduğu tahmin ediliyor.

Audi'nin Q7 modeli ile aynı VW Grubu'nun MLB Evo platformunu paylaşması beklenen yeni Touareg'de hangi motorların yer alacağı şu an için bilinmiyor.