2019’da e-Devlet’in en çok kullanılan özellikleri

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E-Devlet hayatımıza pek çok kolaylık sağlıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri uzaktan hallediyor ve vakit kazanıyoruz.

2019 yılında e-Devlet’te 45 milyon kullanıcı tarafından 1 milyarı aşkın ziyaret yaşandı. 2018’de 41 milyon 135 bin kullanıcı tarafından ziyaret edilmişti.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S20 ve Galaxy Fold 2'nin lansman tarihi belli oldu"

2019’da 16 bakanlık çatısı altında en çok kullanılan hizmetler şunlar:

Adalet Bakanlığı: Dava Dosyası Sorgulama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 4A Hizmet Dökümü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Tapu Bilgileri Sorgulama

Dışişleri Bakanlığı: Turna Proje Başvuru Takip Sistemi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: e-Maden

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Hazine ve Maliye Bakanlığı: Vergi Borcu Sorgulama

İçişleri Bakanlığı: Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Burs Başvurusu Sonucu Sorgulama

Millî Eğitim Bakanlığı: Ücretli Öğretmenlik Başvurusu

Millî Savunma Bakanlığı: Askerlik Durum Belgesi Sorgulama

Sağlık Bakanlığı: e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılımcı Başvurusu

Tarım ve Orman Bakanlığı: 5 Günlük Hava Tahmini

Ticaret Bakanlığı: Sahibi / Ortağı Olduğum Ticari İşletme veya Şirketler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Mobil Hat Sorgulama

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