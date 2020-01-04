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    2019’da e-Devlet’in en çok kullanılan özellikleri

    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, e-Devlet platformunun 2019 yılında kullanıma ilişkin bilgiler paylaştı. 2019'da e-Devlet'te 1 milyarı aşkın ziyaret gerçekleşti.
    2 hf.
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    Web Siteleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    2019’da e-Devlet’in en çok kullanılan özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    E-Devlet hayatımıza pek çok kolaylık sağlıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri uzaktan hallediyor ve vakit kazanıyoruz.

    2019 yılında e-Devlet’te 45 milyon kullanıcı tarafından 1 milyarı aşkın ziyaret yaşandı. 2018’de 41 milyon 135 bin kullanıcı tarafından ziyaret edilmişti.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S20 ve Galaxy Fold 2'nin lansman tarihi belli oldu"

    2019’da 16 bakanlık çatısı altında en çok kullanılan hizmetler şunlar:

    Adalet Bakanlığı: Dava Dosyası Sorgulama

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 4A Hizmet Dökümü

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Tapu Bilgileri Sorgulama

    Dışişleri Bakanlığı: Turna Proje Başvuru Takip Sistemi

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: e-Maden

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    Gençlik ve Spor Bakanlığı: Öğrenim / Katkı Kredisi Geri Ödeme Sorgulama

    Hazine ve Maliye Bakanlığı: Vergi Borcu Sorgulama

    İçişleri Bakanlığı: Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama

    Kültür ve Turizm Bakanlığı: Burs Başvurusu Sonucu Sorgulama

    Millî Eğitim Bakanlığı: Ücretli Öğretmenlik Başvurusu

    Millî Savunma Bakanlığı: Askerlik Durum Belgesi Sorgulama

    Sağlık Bakanlığı: e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılımcı Başvurusu

    Tarım ve Orman Bakanlığı: 5 Günlük Hava Tahmini

    Ticaret Bakanlığı: Sahibi / Ortağı Olduğum Ticari İşletme veya Şirketler

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Mobil Hat Sorgulama



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    IraArel 2 hf. en beğenilen
    Muhalif biri olarak e-devlet gerçekten çok iyi oldu ve sürekli güncelleme alıyor.
    Bu konuda muhaliflik yapamam.
    Yanıtla +17
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    teknokaptan 2 hf.
    Utanc verici bir liste...Listenin basinda Dava dosyasi yerine

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılımcı Başvurusu olmali'idi
    Utanc verici bir liste...Listenin basinda Dava dosyasi yerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılımcı Başvurusu olmal...
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    1 Yanıt Yanıtla +6
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    raxetul 2 hf. teknokaptan
    Alfabetik sıra?
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    eaglepaw_1903 5 sa.
    ...
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    DH Misafiri 2 hf.
    oldu süper 1m işçi lazım ona
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    gothamcity 2 hf.
    E devlet çok iyi sistem gerçekten
    Yanıtla
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    ClockerTr28 2 hf.
    Başlık ve alt başlıklar alakasız hata var çoğunda mesela:
    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 4A Hizmet Dökümü
    olması gereken;
    Sosyal Güvenlik Kurumu: 4A Hizmet Dökümü
    Yanıtla
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    fredydexter 2 hf.
    ben araba ihalesine bakıyorum param olsa mercedes e350 alsam
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    Hendrik Johannes Cruijff 2 hf.
    abonelik ve abonelik iptal gibi olanaklar yok birde bazen çoğu şey kesin olarak netlik kazanmıyor aksaklık hata da çok canlı yardım ve canlı durumu sorgulama gibi bir durum da yok.Bunla ilgilenen bir müşteri hizmetleri benzeri şey olsa iyi olurdu.
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    alemburda34 2 hf. asau
    hakikaten öyle bizim milletimiz kadar armut piş ağzıma düş bir millet yok
    Yanıtla +1
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    alaz1903 2 hf.
    Adalet Bakanlığı: Dava Dosyası Sorgulama
    Ticaret Bakanlığı: Sahibi / Ortağı Olduğum Ticari İşletme veya Şirketler
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Mobil Hat Sorgulama

    Dolandırıcılık o kadar yaygınlaştı ki insanlar "Acaba dolandırıcıların pençesine düşmüş müyüm?" diye her gün kontrol eder oldu.
    Yanıtla +1
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    Galatas4ray 2 hf. 1ses1
    Benim onayımla olacak işte.Ben gidip bu kagıtları çıktı alavagıma bu şirket girecek e devlete benim telefonuma doğrulama kodu gelecek sistem bu şekilde işlicek hangi verilere ulaşabilecegine ben karar vericem sistem böyle olursa kimse bişe demez
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    IraArel 2 hf. en beğenilen
    Muhalif biri olarak e-devlet gerçekten çok iyi oldu ve sürekli güncelleme alıyor.
    Bu konuda muhaliflik yapamam.
    Yanıtla +17
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    2654 kez okundu.
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