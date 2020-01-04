2019’da e-Devlet’in en çok kullanılan özellikleri

E-Devlet hayatımıza pek çok kolaylık sağlıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri uzaktan hallediyor ve vakit kazanıyoruz.
2019 yılında e-Devlet’te 45 milyon kullanıcı tarafından 1 milyarı aşkın ziyaret yaşandı. 2018’de 41 milyon 135 bin kullanıcı tarafından ziyaret edilmişti.
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2019’da 16 bakanlık çatısı altında en çok kullanılan hizmetler şunlar:
Adalet Bakanlığı: Dava Dosyası Sorgulama
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 4A Hizmet Dökümü
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Tapu Bilgileri Sorgulama
Dışişleri Bakanlığı: Turna Proje Başvuru Takip Sistemi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: e-Madenİlginizi Çekebilir TR uzantılı domainler ODTÜ'den özel firmalara transfer ediliyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı: Öğrenim / Katkı Kredisi Geri Ödeme Sorgulama
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Vergi Borcu Sorgulama
İçişleri Bakanlığı: Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama
Kültür ve Turizm Bakanlığı: Burs Başvurusu Sonucu Sorgulama
Millî Eğitim Bakanlığı: Ücretli Öğretmenlik Başvurusu
Millî Savunma Bakanlığı: Askerlik Durum Belgesi Sorgulama
Sağlık Bakanlığı: e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılımcı Başvurusu
Tarım ve Orman Bakanlığı: 5 Günlük Hava Tahmini
Ticaret Bakanlığı: Sahibi / Ortağı Olduğum Ticari İşletme veya Şirketler
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Mobil Hat Sorgulama
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Bu konuda muhaliflik yapamam.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılımcı Başvurusu olmali'idi