2019’da fırlatılması planlanan Türksat 6A dördüncü kez ertelendi

Tamamen yerli kaynaklarla geliştirilen Türksat 6A haberleşme uydusu bir kez daha ertelendi. İlk olarak 2019 Aralık’ta fırlatılacağı açıklanan uydu, Bakan Karaismailoğlu’nun açıklamasına göre 2022’de fırlatılacak.İlginizi Çekebilir Türksat 6A'nın çıkışı gecikecek, maliyeti artacak
Türksat 6A projesine 2014’ün Aralık ayında başlandı ve 2019 Aralık ayında uydunun uzaya gönderilmesi hedeflenmişti. Proje “bir defa ve son kez” denilerek Aralık 2020’ye ertelendi. Proje yetişmediği için sürenin 1 yıl daha uzatılması planlandı. 2021 Aralık ayında fırlatılması hedeflendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ocak 2020’de yaptığı açıklamada Türksat 6A’nın bu yıl tamamlanıp 2021 yılı içerisinde fırlatılacağını duyurmuştu.
2022'ye ertelendi
Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat uydularının fırlatılış tarihi ile ilgili bugün bir açıklama yaptı. Bakan’ın açıklamalarına göre Türksat 6A uydusu 2022’de uzaya gönderilecek. Böylelikle ilk olarak 2019’da fırlatılması planlanan Türksat 6A uydusu önce 2020’ye, sonra 2021’e, en son 2022’ye ertelenmiş oldu.
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Bakan Karaismailoğlu Türksat 5A uydusu 2020’nin son çeyreğinde, Türksat 5B uydusu 2021’in ikinci çeyreğinde uzaya gönderileceğini açıkladı.
Türksat 6A özellikleri
|Yörünge
|42° Doğu
|Faydalı Yük
|20 Ku-Bant Aktarıcı
|Hizmet Ömrü
|> 15 yıl
|Kuru Kütle
|~1700 kg
|Toplam Kütle
|~4200 kg
|Güç Üretimi
|~7 kW (Ömür Sonu)
|Fırlatma Tarihi
|2022
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Burada tek sıkıntı şu, eski yazılıma fazla bağımlı kalan projeler kullanıma alındığında eski kalabiliyor. Kapsamlı birim testler ile kullanılan kütüphane ve uygulama çatılarını(framework) güncelleme problemi olmayacaktır. Bunu Tübitak da dahil herkes biliyor ama ülkemizde bunu uygulama kültürü yok. Tek nedeni de ACELECİLİK!
Ertelenmesini eleştirenler de bir zahmet geçtiğimiz senelerde olan hızlı tren kazasına baksın. Şu acelecilik kültürünü bırakmalıyız bir an önce! Sonra hayıflanıyorsunuz ülkemizden çıkan ürünlerin kalitesi nere, yurt dışından gelen ürünlerin kalitesi nere diye. O ürünlerin hızlıca çıkartılmasını sağlayan yılların birikimi, ilk defa yapılan bir şey işin yavaş ve emin adımlar atmakta fayda var.
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