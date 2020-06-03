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    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2019’da fırlatılması planlanan Türksat 6A dördüncü kez ertelendi

    Türksat 6A haberleşme uydusunun fırlatılış tarihi 2019 Aralık ayından 2020'ye, ardından 2021'e, şimdi de 2022'ye ertelendi. Yeni tarihi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu duyurdu.
    23 sa. (Son Güncelleme: 23 sa.)
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    Operatörler - Kurumsal Haberler
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    2019’da fırlatılması planlanan Türksat 6A dördüncü kez ertelendi
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    Tamamen yerli kaynaklarla geliştirilen Türksat 6A haberleşme uydusu bir kez daha ertelendi. İlk olarak 2019 Aralık’ta fırlatılacağı açıklanan uydu, Bakan Karaismailoğlu’nun açıklamasına göre 2022’de fırlatılacak.

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    Türksat 6A projesine 2014’ün Aralık ayında başlandı ve 2019 Aralık ayında uydunun uzaya gönderilmesi hedeflenmişti. Proje “bir defa ve son kez” denilerek Aralık 2020’ye ertelendi. Proje yetişmediği için sürenin 1 yıl daha uzatılması planlandı. 2021 Aralık ayında fırlatılması hedeflendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ocak 2020’de yaptığı açıklamada Türksat 6A’nın bu yıl tamamlanıp 2021 yılı içerisinde fırlatılacağını duyurmuştu.

    2022'ye ertelendi

    Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat uydularının fırlatılış tarihi ile ilgili bugün bir açıklama yaptı. Bakan’ın açıklamalarına göre Türksat 6A uydusu 2022’de uzaya gönderilecek. Böylelikle ilk olarak 2019’da fırlatılması planlanan Türksat 6A uydusu önce 2020’ye, sonra 2021’e, en son 2022’ye ertelenmiş oldu.

    Ayrıca Bkz. "SpaceX astronotları yörüngede! İşte Falcon 9'un iniş anları"

    Bakan Karaismailoğlu Türksat 5A uydusu 2020’nin son çeyreğinde, Türksat 5B uydusu 2021’in ikinci çeyreğinde uzaya gönderileceğini açıkladı.

    Türksat 6A özellikleri

    Yörünge 42° Doğu
    Faydalı Yük 20 Ku-Bant Aktarıcı 
    Hizmet Ömrü > 15 yıl
    Kuru Kütle ~1700 kg
    Toplam Kütle  ~4200 kg
    Güç Üretimi ~7 kW (Ömür Sonu)
    Fırlatma Tarihi 2022


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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Galatas4ray (ENVER A.) 22 sa. en beğenilen
    2023 seçimine hazırlıyorlar.
    Yanıtla +21
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    musasusam 21 sa. yeni yorumcu
    seçimlerde fırlatılır acelesi yok
    Yanıtla +12
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    bio technolog (Selim Çelebioğlu) 23 sa.
    Millet insan gönderiyor. Bırak insanı ya 2200 tane aktif uydu var biz daha bir tanesini gönderemedik.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    serafon 15 sa. bio technolog
    ülkemizin genel sorunu kısa yolcu, toptancı, birilerine yaptırıcı, hazırcı, sırtından geçinmeci olunca böyle oluyor. Normal mantıkta örneğin 20 yıl altyapıyı yaparsın, ilk projeyi 5 yılda yaparsın sonrakini 3 yılda sonra aynı tipini 1 yılda sonra her çeşit projeyi yapmaya başlarsın, ekosistem büyür gider. Bizde ise ooo 1 yılda yaparız biz onu veya yaptırırız, biz akıllıyız denir, ya başkalarının son haline bakılır ya da ben size hemen yaparım diyen bir üç kağıtçı ya da cahil bulunur ondan sonra uydu 1 yıl sonra uzayda denir, sonra 1 yıl daha sonra 2 yıl daha sonra ses kesilmeye başlar sonra bir bakmışsın 50 yıl olmuş hala ortada bir şey yok. Akıllıyız ya, millet salak ya, o emekleri boşuna veriyor ya. Aşırı baskın şekilde bu görüş hakim milletin %99 unda.
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    raxetul (Emrah Urhan) 2 sa.
    İnşallah ertelenme maliyeti bahane edilerek tamamen iptal edilmez. Kur farkından maliyet geldiği biliniyor ancak bu uzamalar ile artan maliyet sonraki uyduların maliyetini aşağıya çekecektir.

    Burada tek sıkıntı şu, eski yazılıma fazla bağımlı kalan projeler kullanıma alındığında eski kalabiliyor. Kapsamlı birim testler ile kullanılan kütüphane ve uygulama çatılarını(framework) güncelleme problemi olmayacaktır. Bunu Tübitak da dahil herkes biliyor ama ülkemizde bunu uygulama kültürü yok. Tek nedeni de ACELECİLİK!

    Ertelenmesini eleştirenler de bir zahmet geçtiğimiz senelerde olan hızlı tren kazasına baksın. Şu acelecilik kültürünü bırakmalıyız bir an önce! Sonra hayıflanıyorsunuz ülkemizden çıkan ürünlerin kalitesi nere, yurt dışından gelen ürünlerin kalitesi nere diye. O ürünlerin hızlıca çıkartılmasını sağlayan yılların birikimi, ilk defa yapılan bir şey işin yavaş ve emin adımlar atmakta fayda var.
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    Opioid 5 sa.
    starlink şirketi her ay düzenli olarak 80 uydu yolluyor uzaya
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    redoracle (yıldırım coolboy) 15 sa.
    Öncelik kanal istanbul tabi normal ertelenmesi ,ihale hazırlığı tam gaz corona filan dinlemiyor.
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    malifural (muhammed ali fural) 18 sa.
    Yıl 2020 D-smart 8 megabite kadar limitli interneti 5 tl etmeyecek tv içeriği ekleyip 84 tl ye satıyor ve utanmadan bunun reklamını yapıyorsa yeni uydu atıp alt yapıya yatırım yapmaya ne gerek var. 2004 de 16 meegabite kadar internet hızına daha makul fiyatla ulaşılıyordu. Enayi millete 16 yıl öncesinden daha kötü daha yavaş interneti utanmadan satmaya kalkana ses çıkarılmıyorsa 10 yıl sonra atılsın gerek yok.Uydu atıp alt yapıya niye para harcansın müsriflik..........
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    cy2828 (Y C) 19 sa. yeni yorumcu
    Seçime hazırlanıyor olabilir bekleyelim bakalım seçimler gelsin bi
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    gun (Gün Oksay) 19 sa.
    Tamamen yerli ise normal ertelenmesi. Uydu bu sorun çıkarsa düzeltiriz şansın yok.
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    darkaura 19 sa.
    ne oldugunu soyliyim, pek cok "yerli milli" projedeki gibi adi yerli ama tum ileri teknoloji gerektiren kritik parcalar farkli ulkelerden geliyor. stratejik oneme sahip teknolojileride hic bir ulke oylece tedarik etmedigi, ozel izinlere ve kisitlamalara tabi oldugu icin proje gecikiyor. sorsan ileri teknolojik pek cok araci yerli ve milli yapiyoruz ama o araclarin ileri teknoloji alt sistemleri uzerine hic bir yatirim, arge ulkede yok. adi yerli ve milli. yersen. en ufak ambargoda kisitlama bir tane bile uretemiyorsun.
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    serafon 19 sa.
    10bin tüccara yöneticimsiye vb düşen kalifiye mühendis sayısı 1 bile değilken normal böyle şeyler. Kalifikasyonu şüpheli alacan 3 5 mühendisi kreşe gönderir gibi Japonlara gönderip hadi bunlara uydu yaptırtın diyecen, ondan sonra onların ağzıyla habire tarih vereceksin, gayet normal.
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    FoBç (Fırat Orak) 19 sa. yeni yorumcu
    Yıl 2025: 2019 da fırlatılması beklenen Türksat 6A uydusu yine ertelendi
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    2875 kez okundu.
    19 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    türksat 6a fırlatış tarihi, türksat 6a ve
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