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2019 model iPhone'larda yeni bir anten teknolojisi kullanılacak

Apple analisti Ming-Chi Kuo, yeni iPhone'larda farklı bir anten teknolojisine geçiş yapılacağını söyledi. Şirketin kullanacağı yeni anten iç mekan navigasyonunda da iyi bir performans gösterecek.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın 2019 iPhone modellerinde yeni bir anten tasarımına geçeceğini söylemişti. Kuo hazırladığı son araştırma notunda da Cupertinolu şirketin yeni cihazlarında MPI (modified-PI) anten mimarisi kullanacağını öne sürerek bu iddiasını daha da güçlendirdi.
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Şu an mevcut iPhone'larda LCP (Sıvı Kristal Polimer) anten teknolojisi kullanılıyor. Yeni MPI (modified-PI) tasarımına geçiş ile birlikte üretim maliyetlerinin de düşeceği söyleniyor. Ancak Apple'ın telefon fiyatlarını düşürerek bunu tüketicilere yansıtıp yansıtmayacağını bilemiyoruz.

Kullanıcı deneyimini etkilemeyecek

Maliyetleri düşürmenin yanı sıra, yeni anten teknolojisinin de benzer bir performans gösterdiği söyleniyor. Yani kullanıcılar teknoloji değişse de herhangi bir sorun yaşamayacaklar.
Tüm bunların yanında MPI (modified-PI) antenin iç mekan navigasyonuna da (alışveriş merkezi, otel veya bina içi) yardımcı olabileceği belirtiliyor. Elbette bu yenilikler henüz doğrulanmadı. Ancak 2019 iPhone modellerinde karşımıza çıkma ihtimalleri son derece yüksek.

https://www.macrumors.com/2019/05/05/kuo-lcp-antennas-2019-iphones-ipads/ Yorum Yaz
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dr20mouse 1 hf. en beğenilen
Gene çekmezse siz doğru tutmuyorsunuz derler sorun yok.
Yanıtla +7
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