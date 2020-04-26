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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2019'un en çok kazandıran filmleri belli oldu: Joker, Endgame ve daha fazlası

    890 milyon dolar kâr elde eden Avengers: Endgame önemli bir farkla ilk sırada yer alıyor.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    2019'un en çok kazandıran filmleri belli oldu: Joker, Endgame ve daha fazlası
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    Deadline'ın geleneksel 'En Çok Kazandıran Filmler' turnuvası sona erdi. Açıklanan rakamlara göre 2019'un en çok kâr eden filmi, büyük bir farkla Avengers: Endgame oldu. Endgame bildiğiniz gibi Avatar'ı da geride bırakarak tarihin en çok hasılat yapan filmi rekorunu eline geçirmişti.

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    İlk 10'da tam yedi Disney filmi var

    Deadline'ın açıkladığı listede ikinci sırada Frozen 2, üçüncü sırada ise The Lion King yer alıyor. İlk üç sıranın önemli bir farkla tamamıyla Disney'e ait olması enteresan bir nokta olarak değerlendirilebilir. Disney özellikle de 2010'lu yıllarda dünya genelinde gişelere adeta el koydu diyebiliriz. Marvel, Star Wars gibi markaların yanısıra animasyon filmler ve live-action remake'ler de gişede büyük başarı elde ediyor.

    Joker'in dördüncü sırada yer alması da biraz şaşırtıcı olmuş. Filmin yaklaşık 60 milyon dolarlık bir bütçeyle hazırlandığı belirtiliyordu, bu nedenle sıralamada daha yukarılarda yer almasını bekliyorduk. Ancak Deadline'ın kaynakları biraz daha farklı bir durumu ortaya çıkarmış. Joker'in prodüksiyon bütçesinin 70 milyon doların üzerinde olduğu, reklamlar gibi diğer ekstra kısımları da ekleyince ise toplam harcamaların 400 milyon dolara yaklaştığı belirtiliyor. Her şeye rağmen yine de R-Rated bir filmin yılın en çok kazandıran listesinde dördüncü sırada bulunması inanılmaz bir başarı.

    2020 yılında bambaşka bir tablo bizleri bekliyor

    2019 yılında gişeler özellikle de Disney'in büyük filmleriyle patlama yapmıştı. 2020 yılında ise bambaşka bir tablo bizleri bekliyor olacak. Virüs salgını nedeniyle yılın birçok büyük filmi 2021'e ertelenmek zorunda kaldı. Sinemaların tekrar ne zaman açılağı şu anda belli değil. Ayrıca sinemalar açılsa bile muhtemelen virüs endişesi nedeniyle salonlar bir süre eskisi doluluğuna ulaşamayacak. 

    2020 yılında yaklaşık beş ayı geride bıraktık ve 419 milyon dolar hasılat yapan Bad Boys for Life şu anda yılın en çok hasılat yapan filmi konumunda bulunuyor.

    2019'un en çok kazandıran filmleri:

    1. Avengers: Endgame -- 890 milyon dolar
    2. Frozen 2 -- 599 milyon dolar
    3. Lion King -- 580 milyon dolar
    4. Joker -- 437 milyon dolar
    5. Captain Marvel -- 414 milyon dolar
    6. Toy Story -- 368 milyon dolar
    7. Aladdin -- 356 milyon dolar
    8. Spider-Man: Far From Home -- 339 milyon dolar
    9. Star Wars: Rise of Skywalker -- 300 milyon dolar
    10. Jumanji: The Next Level -- 236 milyon dolar
    11. It Chapter Two -- 169 milyon dolar
    12. How To Train Your Dragon 3 -- 130 milyon dolar
    13. Us -- 119 milyon dolar
    14. The Secret Life of Pets 2 -- 118 milyon dolar
    15. John Wick: Chapter 3 – Parabellum -- 89 milyon dolar
    16. Downtown Abbey -- 88 milyon dolar
    17. Hobbs & Shaw -- 84 milyon dolar
    18. Knives Out -- 83 milyon dolar
    19. 1917 -- 77 milyon dolar
    20. The Addams Family --
    21. Shazam! -- 74 milyon dolar
    22. Glass -- 68 milyon dolar
    23. Annabelle Comes Home -- 64 milyon dolar
    24. Little Women -- 56 milyon dolar
    25. Hustler -- 47 milyon dolar


    https://deadline.com/story-arc/2019-most-valuable-movie-blockbuster/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirTemel (Bekir ) 57 dk.
    2020 olmaz bu gidişle
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