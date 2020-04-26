2019'un en çok kazandıran filmleri belli oldu: Joker, Endgame ve daha fazlası

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Deadline'ın geleneksel 'En Çok Kazandıran Filmler' turnuvası sona erdi. Açıklanan rakamlara göre 2019'un en çok kâr eden filmi, büyük bir farkla Avengers: Endgame oldu. Endgame bildiğiniz gibi Avatar'ı da geride bırakarak tarihin en çok hasılat yapan filmi rekorunu eline geçirmişti.

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İlk 10'da tam yedi Disney filmi var

Deadline'ın açıkladığı listede ikinci sırada Frozen 2, üçüncü sırada ise The Lion King yer alıyor. İlk üç sıranın önemli bir farkla tamamıyla Disney'e ait olması enteresan bir nokta olarak değerlendirilebilir. Disney özellikle de 2010'lu yıllarda dünya genelinde gişelere adeta el koydu diyebiliriz. Marvel, Star Wars gibi markaların yanısıra animasyon filmler ve live-action remake'ler de gişede büyük başarı elde ediyor.

Joker'in dördüncü sırada yer alması da biraz şaşırtıcı olmuş. Filmin yaklaşık 60 milyon dolarlık bir bütçeyle hazırlandığı belirtiliyordu, bu nedenle sıralamada daha yukarılarda yer almasını bekliyorduk. Ancak Deadline'ın kaynakları biraz daha farklı bir durumu ortaya çıkarmış. Joker'in prodüksiyon bütçesinin 70 milyon doların üzerinde olduğu, reklamlar gibi diğer ekstra kısımları da ekleyince ise toplam harcamaların 400 milyon dolara yaklaştığı belirtiliyor. Her şeye rağmen yine de R-Rated bir filmin yılın en çok kazandıran listesinde dördüncü sırada bulunması inanılmaz bir başarı.

2020 yılında bambaşka bir tablo bizleri bekliyor

2019 yılında gişeler özellikle de Disney'in büyük filmleriyle patlama yapmıştı. 2020 yılında ise bambaşka bir tablo bizleri bekliyor olacak. Virüs salgını nedeniyle yılın birçok büyük filmi 2021'e ertelenmek zorunda kaldı. Sinemaların tekrar ne zaman açılağı şu anda belli değil. Ayrıca sinemalar açılsa bile muhtemelen virüs endişesi nedeniyle salonlar bir süre eskisi doluluğuna ulaşamayacak.

2020 yılında yaklaşık beş ayı geride bıraktık ve 419 milyon dolar hasılat yapan Bad Boys for Life şu anda yılın en çok hasılat yapan filmi konumunda bulunuyor.

2019'un en çok kazandıran filmleri:

Avengers: Endgame -- 890 milyon dolar Frozen 2 -- 599 milyon dolar Lion King -- 580 milyon dolar Joker -- 437 milyon dolar Captain Marvel -- 414 milyon dolar Toy Story -- 368 milyon dolar Aladdin -- 356 milyon dolar Spider-Man: Far From Home -- 339 milyon dolar Star Wars: Rise of Skywalker -- 300 milyon dolar Jumanji: The Next Level -- 236 milyon dolar It Chapter Two -- 169 milyon dolar How To Train Your Dragon 3 -- 130 milyon dolar Us -- 119 milyon dolar The Secret Life of Pets 2 -- 118 milyon dolar John Wick: Chapter 3 – Parabellum -- 89 milyon dolar Downtown Abbey -- 88 milyon dolar Hobbs & Shaw -- 84 milyon dolar Knives Out -- 83 milyon dolar 1917 -- 77 milyon dolar The Addams Family -- Shazam! -- 74 milyon dolar Glass -- 68 milyon dolar Annabelle Comes Home -- 64 milyon dolar Little Women -- 56 milyon dolar Hustler -- 47 milyon dolar

https://deadline.com/story-arc/2019-most-valuable-movie-blockbuster/

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