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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2019 yılının en iyi filmleri

    2019'un en iyi filmini gelin hep beraber belirleyelim.
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    1,3b
    27
    9
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    2019 yılının en iyi filmleri
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    Sinemada yine heyecanlı bir yılı geride bıraktık. Yılın ilk yarısında Avengers: Endgame, ikinci yarısında ise Joker tüm dünyada büyük ses getirdi. Peki gişe rekorlarının altüst edildiği 2019'da sizce hangi film yılın en iyisi olmayı hak ediyor?

    Yılın dikkat çeken hemen her yapımını listeye eklemeye çalıştık. Ancak ülkemizde henüz vizyona girmediği için ankette yer almayan Knives Out, Jojo Rabbit, 1917 ve Little Women gibi filmler de var. Gösterime girdiği ülkelerde büyük beğeni toplayan bu filmler Türkiye'de önümüzdeki Ocak ve Şubat aylarında yayınlanacak.

    Avengers: Endgame

    2019 yılının en iyi filmleri
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    Disney, Marvel Sinematik Evreni'yle sinema tarihinde daha önce eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza attı. Avengers: Endgame'i tek başına değerlendirecek olursak elbette filmin tartışılacak yönleri olduğu söylenebilir. Ancak 22 filmlik dev bir seriyi sona erdiren Endgame, her şeye rağmen kesinlikle 2010'lu yılların en büyük sinema olayıydı.

    The Irishman

    2019 yılının en iyi filmleri

    Netflix'in tam 175 milyon dolarlık bütçeyle hazırladığı The Irishman, son ayların belki de en çok konuşulan filmiydi. Ünlü yönetmen Martin Scorsese imzalı filmin oyuncu kadrosunda Robert De Niro, Al Pacino ve Joe Pesci gibi sinemanın efsanevi isimleri yer alıyor. Oyunculuk performansları, etkileyici hikayesi ve müthiş sinematografisiyle The Irishman eleştirmenlerden büyük övgüler almayı başardı.

    Marriage Story

    2019 yılının en iyi filmleri
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    Netflix'in bu yıla damgasını vuran bir başka filmi de Marriage Story oldu. Adam Driver ve Scarlett Johansson'ın başrollerinde yer aldığı film; müthiş oyunculuk performansları ve evlilik/boşanma sürecine getirdiği farklı bakış açışıyla hem eleştirmenlerin hem de genel izleyicinin büyük beğenisini kazanmayı başardı. Marriage Story'nin Oscar'da da ödülleri toplaması bekleniyor.

    Parasite

    2019 yılının en iyi filmleri
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    Güney Koreli ünlü yönetmen Bong Joon-hu'nun yıla damgasını vuran yeni filmi Parasite (Gisaengchung), tüm dünyada sinemaseverlerin büyük beğenisini kazanmayı başardı. Sınıf farkı yaralarını büyük ustalıkla işleyen trajikomik bir film olan Parasite, birçok sinema eleştirmenine göre yılın en iyi filmiydi.

    Ford v. Ferrari

    2019 yılının en iyi filmleri
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    Matt Damon ve Christian Bale'ın başrollerinde yer aldığı Ford v. Ferrari, gerçek bir hikayeden esinlenmiş. Filmde ünlü İngiliz yarışçısı Ken Miles (Bale) ve efsanevi otomotiv tasarımcısı Carroll Shelby'nin hikayesini izliyoruz. Ford v. Ferrari, 100 milyon dolarlık bütçeyle hazırlanmış olmasına rağmen hiçbir şekilde CGI içermemesiyle de dikkat çekmişti. Film; müthiş görselliği, heyecanlı yarışları ve etkileyici karakterleriyle sinemaseverlerin büyük beğenisi topladı. Özellikle de Christian Bale'ın oyunculuk performansı yılın kesinlikle en iyilerinden birisiydi.

    Joker

    2019 yılının en iyi filmleri

    Joaquin Phoenix'li Joker solo filmi elbette listemizin favorilerinden birisi. Avengers: Endgame'in ardından yılın en çok konuşulan yapımı olduğu söylenebilir. Özellikle de Phoenix'in müthiş oyunculuk performansı sanıyorum uzun yıllar konuşulmaya devam edecek. Joker, 1 milyar dolar hasılatı geride bırakmış ve büyük bir farkla tarihin en çok hasılat yapan R-Rated (+18) filmi olmayı başarmıştı. 

    Us

    2019 yılının en iyi filmleri
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    Jordan Peele'ın yeni filmi Us, bu yılın belki de en çok konuşulan korku filmiydi. Özellikle de türün hayranlarının büyük beğenisini kazanan Us, sadece 20 milyon dolarlık bir bütçeyle hazırlanmış olmasına rağmen gişede toplam 255 milyon dolarlık hasılat yaptı ve yılın en başarılı filmlerinden birisi oldu.

    Alita: Battle Angel

    2019 yılının en iyi filmleri
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    James Cameron'un yapımcılığında hazırlanan Alita: Battle Angel, yılın en sevilen bilim kurgu/aksiyon filmlerinden birisiydi. Etkileyici görselliğiyle dikkat çeken filmin oyuncu kadrosunda Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly ve Mahershala Ali gibi ünlü isimler yer alıyor. 170 milyon dolarlık büyük bir bütçeyle hazırlanan Alita, gişede maalesef bekleneni verememişti. Filmin yapımcı ekibi ise yine de bir devam filmi çekmek için şu anda Disney ile anlaşmaya çalışıyor.

    John Wick: Chapter 3

    2019 yılının en iyi filmleri
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    Keanu Reeves'i elbette birçoğumuz öncelikle Matrix filmleriyle tanıdık ancak ünlü aktörün bugünkü 'ikon' haline gelmesi sanıyorum John Wick serisi sayesinde oldu. Her yeni filmiyle bir öncekinin üzerine koymayı başarabilen nadir serilerden olan John Wick, son yılların en çok konuşulan aksiyon yapımlarından. Serinin yeni filmi John Wick: Chapter 4 de Mayıs 2021'de sinemaseverlerle buluşacak.

    Once Upon a Time in Hollywood

    2019 yılının en iyi filmleri
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    Quentin Tarantino imzalı Once Upon a Time in Hollywood yaz aylarının en çok konuşulan filmlerinden birisiydi. Leonardo DiCaprio ve Brad Pitt gibi iki ünlü aktörün başrollerinde yer aldığı film, bizleri 1969'un Los Angeles'ı ve Hollywood'una götürdü. Dönemin ruhunu müthiş bir şekilde yansıtmayı başaran Once Upon a Time in Hollywood, özellikle de eleştirmenlerden büyük övgüler aldı.

    Star Wars: The Rise of Skywalker

    2019 yılının en iyi filmleri
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    Disney'in yeni Star Wars üçlemesi, The Rise of Skywalker ile sona erdi. Film için yapılan eleştirilere baktığımızda genel anlamıyla olumsuz ifadelerle karşılaştığımız söylenebilir. Ancak The Rise of Skywalker yine de yılın en çok konuşulan filmlerindendi. Gişede de 1 milyar dolar hasılatı geride bırakması bekleniyor.

    The Lighthouse

    2019 yılının en iyi filmleri
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    The Lighthouse ülkemizde maalesef vizyona girmedi. Ancak film dijital olarak yayınlanmış durumda bu nedenle biz de listeye ekledik. Siyah-beyaz bir psikolojik korku filmi olan The Lighthouse, belki de yılın en ilginç filmiydi. 19. yüzyılda geçen filmde dönemin detayları ustalıkla işlenmiş. The Lighthouse, seyircilere sıradışı bir deneyim yaşatıyor. Başrollerdeki Robert Pattinson ve Willem Dafoe'nun performansları da gerçekten de büyük övgüyü hak ediyor.

    Portrait of a Lady on Fire

    2019 yılının en iyi filmleri
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    Ünlü Fransız sinemacı Céline Sciamma tarafından yazılıp yönetilen Portrait of a Lady on Fire (Portrait de la jeune fille en feu), sinema eleştirmenlerinin bu yılki favorilerinden birisi. Film şu anda ülkemizde de gösterimde bulunuyor.

    Pain and Glory

    2019 yılının en iyi filmleri
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    Pedro Almodóvar imzalı Pain and Glory (Dolor y Gloria), Antonio Banderas ve Penelope Cruz’u başrollerde buluşturuyor. Uluslararası yapımlar arasında bu yılın en beğenilen filmlerinden olan Pain and Glory, 72. Cannes Film Festivali'nde de adından çokça söz ettirmeyi başarmıştı.

    2019'un en iyi filmi hangisi? Oy Ver 296 kişi oy verdi. Sonuçları Göster



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    esmerbuyucu 13 dk.
    Neye göre sadece bu filmler seçilmiş? Oy vermedim.
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    Led Zeppelin 40 dk.
    Oyumu Parasite ye verdim.
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    dogangoxel 1 sa.
    Joker derim baska bir sey demem.
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    elllfbill 2 sa.
    filmlerde oyuncular ve oyunculuk senaryodan bile daha önemli gibi benim için sanırım joker de joaquin phoenix aşırı iyi oynamış genel senaryosu da iyi ama ben oyumu son sahnesi dışında beklentinin altında kalan once upon a time in hollywood a veriyorum, ifla olmaz bir tarantino aşığıyım
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    gamer90 2 sa.
    Once Upon a Time in Hollywood'a oy veren diğer arkadaş bul beni :)
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    TIME 2 sa.
    bu listeden başka güzel film önerisi olan varsa alabilirim.tür ,ülke farketmez
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    İbrahim770 2 sa.
    Hepsi izlenmesi gereken filmler güzel bir liste olmuş bu sefer
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    GAMBIT 2 sa.
    Joker ve Endgame arasında geçer anket. John Wick üçüncü olur. Son üç sıradaki filmlere DH'de oy verecek pek kişi yok
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    Patren 2 sa.
    Vur joker Vur
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