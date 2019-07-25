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2020 iPhone modelleri esnek OLED ekranla gelebilir

Güney Kore'den gelen haberler Apple'ın 2020 iPhone modellerinde kullanılmak üzere LG'ye esnek OLED panelleri siparişi verdiği yönünde. İşe önemli konunun detayları.
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iPhone
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz günlerde Apple'ın yeni nesil iPhone'larda kullanılacak olan OLED ekranların tedarikçileri arasında LG'yi de aldığını sizlere duyurmuştuk. Yeni gelen bilgiler ise Apple'ın 2020 yılında esnek ekranlı iPhone modelini piyasaya süreceği yönünde.

Katlanabilir iPhone mu geliyor?

Apple, Güney Koreli LG şirketiyle yıllarca iPhone ekranları için tedarikçi olarak çalıştı. Şirketin ana tedarikçisi Samsung olsa da yapılacak olan bu yeni anlaşma, Apple'ın Samsung'a olan bağlılığını da sonlandırabileceği anlamına geliyor. Sektöre yakın kaynakların bildiridiğine göre de, Apple 2020 iPhone modellerinin bazılarında kullanmak üzere LG'den esnek OLED ekran sipariş etti.
LG'nin, Apple'ın OLED ekran siparişlerinin üretimine bu yılın üçüncü çeyreğinde başlayacağı belirtiliyor. Tüm bu haberlerin sonucunda da Apple'ın 2020 yılı için katlanabilir bir iPhone modeli üzerinde çalıştığı sonucuna varılması mümkün. Henüz Apple'dan bu yönde bir ipucu gelmemiş olsa bile, şirketin bir süredir bu konuda çalışmalar yaptığı biliniyor.

https://www.gsmarena.com/2020_iphones_to_have_flexible_oled_panels_from_lg-news-38304.php Yorum Yaz
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WB 2 dk.
Apple cinlilerin kuyruguna takildi gidiyor, kopyalanandan kopyalayan durumuna dusmek resmen..
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Kerim5100 1 sa.
Can-ı gönülden inanan kardeşlerim yorumu tiklesin de sayımızı görelim :D
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EyeCoral 1 sa.
Olabilir, gelebilir, yapabilir... Yeni kral Huawei yaptı, yapıyor yapacak...
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yorumculuklar 1 sa.
Ekran ve LG :( yan yana gelmemesi gereken iki kelime... Hemen yanıyorlar, bu esneklerde ne kronik sorun üretecekler bakalım.
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