2020 iPhone modelleri esnek OLED ekranla gelebilir

Geçtiğimiz günlerde Apple'ın yeni nesil iPhone'larda kullanılacak olan OLED ekranların tedarikçileri arasında LG'yi de aldığını sizlere duyurmuştuk. Yeni gelen bilgiler ise Apple'ın 2020 yılında esnek ekranlı iPhone modelini piyasaya süreceği yönünde.

Katlanabilir iPhone mu geliyor?

Apple, Güney Koreli LG şirketiyle yıllarca iPhone ekranları için tedarikçi olarak çalıştı. Şirketin ana tedarikçisi Samsung olsa da yapılacak olan bu yeni anlaşma, Apple'ın Samsung'a olan bağlılığını da sonlandırabileceği anlamına geliyor. Sektöre yakın kaynakların bildiridiğine göre de, Apple 2020 iPhone modellerinin bazılarında kullanmak üzere LG'den esnek OLED ekran sipariş etti.

https://www.gsmarena.com/2020_iphones_to_have_flexible_oled_panels_from_lg-news-38304.php

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LG'nin, Apple'ın OLED ekran siparişlerinin üretimine bu yılınbaşlayacağı belirtiliyor. Tüm bu haberlerin sonucunda da Apple'ın 2020 yılı içinüzerinde çalıştığı sonucuna varılması mümkün. Henüz Apple'dan bu yönde bir ipucu gelmemiş olsa bile, şirketin bir süredir bu konudabiliniyor.