2020 iPhone modellerinin tasarımıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Söylentilere bakılırsa Apple'ın 2020 yılında piyasaya süreceği iPhone modelleri, radikal bir tasarım yeniliğiyle gelecek. Şimdiye kara Apple, iPhone modellerinde iPhone 6 ile birlikte gördüğümüz tasarım dilini kullanıyor ancak önümüzdeki yıl bu durum değişebilir.
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Touch ID geri gelebilir
Geçtiğimiz günlerde Apple'a yakın kaynaklar, kullanıcıların bugüne kadarki en iyi tasarım olarak gösterdikleri iPhone 4'teki bazı detayların, 2020 iPhone modellerine uygulanabileceğini belirtmişlerdi. Ancak şimdi ise güvenilir teknoloji uzmanı Ben Geskin, attığı bir tweet'le önümüzdeki yılın iPhone modellerindeki olası değişiklikleri ortaya çıkardı.
Apple şu anki iPhone modellerinin anten çizgisinde plastik kullanıyor ancak Geskin'in tweet'ine göre 2020 modellerinde bunlar cam, seramik ve hatta safir gibi yeni malzemelerle değiştirilebilir. Bu da anten çizgisinin mevcut tasarımdan 1 mm daha geniş olabileceği anlamına geliyor. Ayrıca gelecek yıl piyasaya sürülecek iPhone modellerinde 5G desteği de olacak. Söylentilere göre Apple, Touch ID'yi geri getirmeye hazırlanıyor. Face ID'ye ek olarak gelecek olan Touch ID, ekrana gömülü bir versiyonla karşımıza çıkabilir.
https://twitter.com/BenGeskin/status/1186577523745755136 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Telefonlarda parmak izin okumayı Apple mi bulmuştu?
Dokunmatik ekranlı telefonu Apple mi icat etmişti?
Jiroskop sensörünü Apple mi keşfetmişti?
Ama önceki örnekleri arasındaki farka devrim dedik hep beraber değil mi? Buna en fanatik android sevdalısı bile katılır herhalde.
Belki adamlar ekrandan parmak izi okumayı devrimsel bir şekle getirecekler? Görmeden, test etmeden bu boş yorumlar niye? Anladık sevmiyorsun Apple'ı da dereyi görmeden paçayı sıvamamalısın.