2020 iPhone modellerinin tasarımıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

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Söylentilere bakılırsa Apple'ın 2020 yılında piyasaya süreceği iPhone modelleri, radikal bir tasarım yeniliğiyle gelecek. Şimdiye kara Apple, iPhone modellerinde iPhone 6 ile birlikte gördüğümüz tasarım dilini kullanıyor ancak önümüzdeki yıl bu durum değişebilir.

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Touch ID geri gelebilir

Geçtiğimiz günlerde Apple'a yakın kaynaklar, kullanıcıların bugüne kadarki en iyi tasarım olarak gösterdikleri iPhone 4'teki bazı detayların, 2020 iPhone modellerine uygulanabileceğini belirtmişlerdi. Ancak şimdi ise güvenilir teknoloji uzmanı Ben Geskin, attığı bir tweet'le önümüzdeki yılın iPhone modellerindeki olası değişiklikleri ortaya çıkardı.



https://twitter.com/BenGeskin/status/1186577523745755136

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Apple şu anki iPhone modellerinin anten çizgisindekullanıyor ancak Geskin'in tweet'ine göre 2020 modellerinde bunlarve hattagibi yeni malzemelerle değiştirilebilir. Bu da anten çizgisinin mevcut tasarımdanolabileceği anlamına geliyor. Ayrıca gelecek yıl piyasaya sürülecek iPhone modellerindede olacak. Söylentilere göre Apple,yi geri getirmeye hazırlanıyor. Face ID'ye ek olarak gelecek olan Touch ID,bir versiyonla karşımıza çıkabilir.