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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2020 iPhone modellerinin tasarımıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

    Teknoloji devi Apple'ın tasarım değişiklikleri ile gelmesi beklenen 2020 model iPhone modelleriyle ilgili yeni detaylar sızmaya başladı. İşte cihazda yapılacak olası yenilikler.
    2 gün
    6,9b
    3
    21
    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    2020 iPhone modellerinin tasarımıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
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    Söylentilere bakılırsa Apple'ın 2020 yılında piyasaya süreceği iPhone modelleri, radikal bir tasarım yeniliğiyle gelecek. Şimdiye kara Apple, iPhone modellerinde iPhone 6 ile birlikte gördüğümüz tasarım dilini kullanıyor ancak önümüzdeki yıl bu durum değişebilir.

    Ayrıca Bkz. "Chrome tarayıcısı artık iOS 13'ün karanlık modunu destekliyor"

    Touch ID geri gelebilir

    Geçtiğimiz günlerde Apple'a yakın kaynaklar, kullanıcıların bugüne kadarki en iyi tasarım olarak gösterdikleri iPhone 4'teki bazı detayların, 2020 iPhone modellerine uygulanabileceğini belirtmişlerdi. Ancak şimdi ise güvenilir teknoloji uzmanı Ben Geskin, attığı bir tweet'le önümüzdeki yılın iPhone modellerindeki olası değişiklikleri ortaya çıkardı.


    Apple şu anki iPhone modellerinin anten çizgisinde plastik kullanıyor ancak Geskin'in tweet'ine göre 2020 modellerinde bunlar cam, seramik ve hatta safir gibi yeni malzemelerle değiştirilebilir. Bu da anten çizgisinin mevcut tasarımdan 1 mm daha geniş olabileceği anlamına geliyor. Ayrıca gelecek yıl piyasaya sürülecek iPhone modellerinde 5G desteği de olacak. Söylentilere göre Apple, Touch ID'yi geri getirmeye hazırlanıyor. Face ID'ye ek olarak gelecek olan Touch ID, ekrana gömülü bir versiyonla karşımıza çıkabilir.



    https://twitter.com/BenGeskin/status/1186577523745755136 Yorum Yaz
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    Relax Relax 2 gün en beğenilen
    Apple'ı pek sevmesemde Şuan ki modellerin multimedia özellikleri ( kamera,hoparlor,mikrofon vs ) tüm android telefonlardan daha iyi. Malzeme kalitesi zaten çok iyi gelecek sene tasarımı da düzeltirlerse android tarafının işi iyice zorlaşır.
    Apple'ı pek sevmesemde Şuan ki modellerin multimedia özellikleri ( kamera,hoparlor,mikrofon vs ) tüm android telefonlardan daha iyi. Malzeme kalitesi zaten çok ...
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    Yanıtla +26
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    DH Misafiri 2 gün
    Daha yeni çıkmış bir telefonun sonra ki modelini şimdiden konuşmak bir tek bana mı garip geliyor:))
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    Erasmus78 2 gün
    Böyle içi boş yorumları seviyorum.

    Telefonlarda parmak izin okumayı Apple mi bulmuştu?
    Dokunmatik ekranlı telefonu Apple mi icat etmişti?
    Jiroskop sensörünü Apple mi keşfetmişti?

    Ama önceki örnekleri arasındaki farka devrim dedik hep beraber değil mi? Buna en fanatik android sevdalısı bile katılır herhalde.

    Belki adamlar ekrandan parmak izi okumayı devrimsel bir şekle getirecekler? Görmeden, test etmeden bu boş yorumlar niye? Anladık sevmiyorsun Apple'ı da dereyi görmeden paçayı sıvamamalısın.
    Böyle içi boş yorumları seviyorum. Telefonlarda parmak izin okumayı Apple mi bulmuştu? Dokunmatik ekranlı telefonu Apple mi icat etmişti? Jiros...
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    Yanıtla +7
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    erkanberk 5 sa.
    Böyle haberleri görünce sinirim çıkıyo. Daha 11 i görmedim be kardeşim. Bi yavaş bi sakin.
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    Start Again 5 sa. yeni yorumcu erkanberk
    Ekonominin ayakta kalması için hızlı tüketmemiz lazım. Ben hala iPhone 6 kullanıyorum.
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    ogameci 1 gün
    arka kameralar bence yine ying yang gibi olur böyle olmaz
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    ilkerinanç 1 gün
    Eylülde tanıtılan hangi model yıl oluyorki ben anlamadım bu Appleın olayını?
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    Das Boot 1 gün
    2020 de ekrandan parmak izi 5g ve çentiksiz gelicek. Şuanki çentikle çağ disi bir tasarimi var.
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    SEHZADE63 2 gün
    11 pro rafa kaldirirlar satiş durucak yine:))
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    aozgec 2 gün
    ya arkadaş bırakın da bir iki ay bari gelecek seneki iphone'ları düşünmeyelim...
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    labtek38 2 gün
    Beklentim parmak izi okuma geri gelsin, 5 G yi ancak ikinci olarak çıkarttıkları yıl almayı düşünürüm. İlk eklendiğinde illa sorunlar olacaktır. Ve pil süresi artık lütfen 24 saatlik açık kalan bir ekranı çalıştırabilsin (ölçü olarak) Halihazırda 6s+ kullanan biri olarak daha 3 sene daha kullanacağımı tahmin ediyorum. Bu arada Türkiyede 5G rayına oturursa 2023 gibi çıkacak yeni bir İ phone almayı düşünebilirim.
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    FthK. 2 gün
    Touch id’ye ne gerek var. ios 13 ile birlikte face id açılışı çok hızlandı...Touch id daha sıkıntılı bir donanım.
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    akmac 2 gün FthK.
    Sakallarımı kestiğimde beni tanımıyor. Touch ID'de böyle bir problem yaşamadım.
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    hilaltaktiğinianlamayanhaçlı 2 gün yeni yorumcu Erasmus78
    Size tamamen katılıyorum. 999 dolara satılacak ve devrimsel hale getirdikleri monitör standı videosunun linkini buraya bırakıyorum. Daha önce hayatımda böyle hareket eden bir monitör standı görmemiştim. Herhalde izleyiciler de görmemiş olacak ki kahkahalara boğuluyor.


    youtube.com/...
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    Erasmus78 2 gün
    Böyle içi boş yorumları seviyorum.

    Telefonlarda parmak izin okumayı Apple mi bulmuştu?
    Dokunmatik ekranlı telefonu Apple mi icat etmişti?
    Jiroskop sensörünü Apple mi keşfetmişti?

    Ama önceki örnekleri arasındaki farka devrim dedik hep beraber değil mi? Buna en fanatik android sevdalısı bile katılır herhalde.

    Belki adamlar ekrandan parmak izi okumayı devrimsel bir şekle getirecekler? Görmeden, test etmeden bu boş yorumlar niye? Anladık sevmiyorsun Apple'ı da dereyi görmeden paçayı sıvamamalısın.
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