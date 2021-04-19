2021'in ikinci yarısında en az 5 ekran altı kameralı telefon çıkacak: Peki hangi modeller?

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Zaten birçok akıllı telefon üreticisinin ekran altı kameralı cihazlarını piyasaya sürülmek üzere hazırladığı biliniyordu. Şimdi ise sızan bilgiler bu yeni ürünler hakkında bazı detaylar sunuyor.

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Yılın ikinci yarısı hareketli geçecek

Cep telefonları konusunda ünlü ve güvenilir sızıntı hesaplarından Ice Universe'e göre, bu yılın ikinci yarısında birkaç ekran altı kamera teknolojisine sahip akıllı telefon modelinin piyasaya sürülmesi bekleniyor. Samsung'un büyük olasılıkla Galaxy Z Fold 3 modeli başta olmak üzere, OPPO ve Vivo'nun katlanabilir cihazlarının yanı sıra, Xiaomi Mi MIX 4 ve ZTE Axon 30 konsept amiral gemilerinin bulunduğu en az beş modelden bahsediliyor.

Mi MIX 4 ve diğer cihazlar hakkında çok fazla detay yok ancak ZTE Axon 30'un geçen hafta Axon 30 Ultra ve Axon 30 Pro ile birlikte tanıtılması gerekiyordu. Ancak duyuruyu erteleme kararı aldılar. Cihazın, yeni nesil bir ekran altı ön kamera ile gelebilceği belirtiliyor. Teknoloji, Ocak ayında Şangay'daki Mobil Dünya Kongresi'nde gösterilmişti. ZTE bu teknolojiyi iyileştirildiğini iddia ediyor ve bu nedenle yeni modülün eski versiyondan daha iyi çekim yapması bekleniyor.

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