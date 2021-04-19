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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2021'in ikinci yarısında en az 5 ekran altı kameralı telefon çıkacak: Peki hangi modeller?

    Bu yılın ilerleyen aylarında, ekran altı kamera teknolojisine sahip akıllı telefonların çoğalması bekleniyor. Gelen haberler hangi markaların bu hazırlığı yaptığı yönünde.
    19 Nisan 2021, 20:30 (Güncellendi, 31 dk.)
    371
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    2021'in ikinci yarısında en az 5 ekran altı kameralı telefon çıkacak: Peki hangi modeller?
    Tam Boyutta Gör

    Zaten birçok akıllı telefon üreticisinin ekran altı kameralı cihazlarını piyasaya sürülmek üzere hazırladığı biliniyordu. Şimdi ise sızan bilgiler bu yeni ürünler hakkında bazı detaylar sunuyor.

    Ayrıca Bkz. "GTA 5 fanları, oyunu bitirmek için en az kaç kişiyi yok etmeniz gerektiğini hesapladı: 726"

    Yılın ikinci yarısı hareketli geçecek

    Cep telefonları konusunda ünlü ve güvenilir sızıntı hesaplarından Ice Universe'e göre, bu yılın ikinci yarısında birkaç ekran altı kamera teknolojisine sahip akıllı telefon modelinin piyasaya sürülmesi bekleniyor. Samsung'un büyük olasılıkla Galaxy Z Fold 3 modeli başta olmak üzere, OPPO ve Vivo'nun katlanabilir cihazlarının yanı sıra, Xiaomi Mi MIX 4 ve ZTE Axon 30 konsept amiral gemilerinin bulunduğu en az beş modelden bahsediliyor.

    Mi MIX 4 ve diğer cihazlar hakkında çok fazla detay yok ancak  ZTE Axon 30'un  geçen hafta Axon 30 Ultra ve Axon 30 Pro ile birlikte tanıtılması gerekiyordu. Ancak duyuruyu erteleme kararı aldılar. Cihazın, yeni nesil bir ekran altı ön kamera ile gelebilceği belirtiliyor. Teknoloji, Ocak ayında Şangay'daki Mobil Dünya Kongresi'nde gösterilmişti. ZTE bu teknolojiyi iyileştirildiğini iddia ediyor ve bu nedenle yeni modülün eski versiyondan daha iyi çekim yapması bekleniyor.



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    Yatak odaları için: Akıllı komodin

    K
    kordexa 5 saat önce

    birkaç paket makarna az yiyip arta kalan parayı yıllarca biriktirip biraz da üstüne kredi çekip alabilirim diye düşünüyorum. sanırım iç kısmı soğutuculu...şimdi tabi ben de isterdim üzerinde soğuk içiniz yazan içeceklerden dolabın içini doldurmayı ama ötv kdv derken fiyatlar malum. soğuk makarna spesyali için kullanabilirim ama

    E
    evilknight2000 5 saat önce

    Bi komodinin akıllısı çıkmamıştı hayırlı olsun

    ilgimsin 7 saat önce

    vay be cok iyi gozukuyor

    mcrew 16 saat önce

    Biraz büyük gibi ama zengin adamın zaten kocaman yatak odası okur

    cocainbar 19 saat önce

    Pudra sekerligi opsiyonelmi

    Bloodin 1 gün önce

    Yeni zengin oyuncağı

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